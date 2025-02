La nueva ofensiva del empresario Elon Musk contra el empleo público en Estados Unidos generó una crisis dentro del Gobierno.

Musk, mano derecha del presidente Donald Trump y actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impuso un ultimátum de 48 horas para que los empleados federales justificaran su trabajo.

El requerimiento del magnate se realizó mediante un correo electrónico enviado el sábado por la Oficina de Personal del Gobierno (OPM), titulado "¿Qué hiciste la semana pasada?".

En él, se solicitaba a cientos de miles de empleados que detallaran cinco "logros" alcanzados en su puesto de trabajo.

Es clave señalar que quienes no respondieran antes de la pasada medianoche, serían considerados como renunciantes y despedidos.

Respaldo de Trump y rechazo interno

Mientras varias agencias federales, como el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono, recomendaron a sus empleados ignorar la orden de Musk, Trump le dio un fuerte respaldo. "Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe si trabaja o no en el Gobierno. Si no contestan, quedan despedidos", declaró el mandatario el lunes ante la prensa, calificando la iniciativa como "genial".

Musk, por su parte, celebró el apoyo de Trump a través de su red social X, donde agradeció el respaldo presidencial.

"La falta de respuesta será considerada como una renuncia", había advertido el empresario el domingo, reafirmando su intención de reducir el gasto público mediante un drástico recorte en la burocracia federal.

Un ultimátum con resistencia interna

El polémico correo generó una fuerte resistencia dentro del Gobierno.

Supervisores y sindicatos recomendaron a los empleados ignorarlo, argumentando que el desempeño laboral debe ser evaluado por los jefes de cada agencia.

Legisladores opositores advirtieron que la medida podría ser ilegal y que Musk no tiene autoridad para implementar despidos de esta manera.

El ultimátum de Musk se inscribe en un contexto de creciente presión sobre el empleo público en Estados Unidos. Si bien aún no se han confirmado despidos masivos, la tensión dentro de la Administración es evidente.