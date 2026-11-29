El QR ya se instaló en Argentina, pero un especialista anticipa pagos biométricos y experiencias más simples, sin depender de dispositivos

Pago TIC desarrolla una billetera solidaria y herramientas de e-commerce, manteniendo supervisión humana frente a las limitaciones de la IA.

Fabián Barros Requeijo, fundador de Pago TIC, proyecta la transición hacia pagos biométricos y critica la rigidez regulatoria que frena la innovación.

Los pagos con QR interoperable en Argentina crecieron un 71,5% interanual en septiembre, alcanzando 122,8 millones de operaciones registradas.

El informe de pagos minoristas del Banco Central registró en septiembre 122,8 millones de operaciones con QR interoperable, un salto interanual del 71,5% que confirma su expansión cotidiana en Argentina.

Sin embargo, Fabián Barros Requeijo, fundador y presidente de Pago TIC, considera que la próxima transformación del sector podría ir más allá de los códigos y las pantallas que hoy predominan.

Cómo cambiarán los pagos digitales y qué opina sobre la regulación

Barros Requeijo, de 63 años, escritor e inversor ángel, dirige una fintech argentina con trece años de trayectoria, dedicada a la recaudación y gestión de pagos para empresas y entidades.

En una entrevista publicada por La Nación, el empresario anticipó una evolución hacia pagos biométricos y cuestionó que la regulación local acompañe con agilidad los cambios tecnológicos y las necesidades de innovación.

Barros Requeijo afirmó: "Vamos hacia una minimalización de todo, que implica la desaparición de todo tipo de dispositivos, para que puedas pagar con tu dedo, un ojo o con la cara. Es algo que se viene en todo el mundo, es imparable"

Sobre el marco regulatorio argentino, Barros Requeijo sostuvo: "La Argentina está muy normada y con una regulación que limita la innovación. Hay una serie de reglas que hay que cumplir para, por ejemplo, ser proveedor de entidades bancarias, cuando ya existen estándares internacionales que me cuesta entender por qué no adoptamos".

El empresario también aclaró: "No estoy en contra de la regulación, todo lo contrario, creo que tenemos que estar regulados, pero con la normativa actual estamos entorpeciendo el trabajo, generando gastos y caminando hacia algo que no es eficiente".

Qué servicios ofrece Pago TIC y a quiénes alcanza

A través de Pago TIC, más de tres millones de personas realizan pagos y la plataforma acompaña a más de 1.500 instituciones y empresas distribuidas en todo el país, según los datos aportados.

Su cartera reúne 450 gobiernos, 250 clubes, más de 100 ONG, 30 universidades y nueve poderes judiciales, además de empresas, asociaciones, consorcios y organizaciones de otros sectores en todo el país.

Los desarrollos presentados a fines de septiembre incluyen Marketplace Junto a TIC, una plataforma de comercio electrónico que busca vincular consumidores con comercios locales, herramientas de crowdfunding y una billetera solidaria.

Barros Requeijo explicó: "Con esto, buscamos dar un impulso a los emprendimientos sociales, donde todos los principales actores de la comunidad tengan su propia tienda virtual, con la billetera y las herramientas de generación de empleo, entre otras cosas".

Cómo funcionará la billetera solidaria de Pago TIC

Según Barros Requeijo, el objetivo es que instituciones y emprendimientos sociales dispongan de tiendas virtuales, mecanismos de recaudación y recursos que ayuden a generar actividad económica, oportunidades comerciales y empleo.

En un club de Quilmes, por ejemplo, los hinchas podrían comprar en comercios adheridos y acumular puntos mediante la billetera, para canjearlos por entradas, camisetas, viajes y otras experiencias deportivas, explicó Barros Requeijo.

La billetera también permitirá donar dinero a causas solidarias, mediante la asignación de la mitad de la comisión cobrada por Pago TIC, según precisó el empresario al presentar la iniciativa.

Sobre el estado del producto, el empresario señaló: "Ya contamos con la aprobación del Banco Central, aunque todavía no lo lanzamos oficialmente, sino que estamos haciendo pruebas internas".

Cómo aplica Pago TIC la inteligencia artificial y qué límites observa

Barros Requeijo considera que la inteligencia artificial todavía genera más expectativas que adopción y advierte que sus errores pueden resultar problemáticos en una industria que exige precisión en todas las operaciones y registros financieros.

Al evaluar su alcance, Barros Requeijo sostuvo que la IA está sobrevalorada y su adopción real es limitada. El empresario afirmó: "Pienso que es algo que está sobrevendido; por un lado, porque se habla mucho del tema, pero todavía no existe tanta adopción".

Barros Requeijo también advirtió sobre los límites de esta tecnología en determinadas tareas, debido a los errores que puede generar: "es una tecnología que se puede aplicar en algunos aspectos, pero en otros no, por las alucinaciones que genera".

El fundador de Pago TIC subrayó que los pagos requieren precisión y no admiten errores: "En una industria económica necesitás datos exactos, precisos, no podés trabajar con un sistema que comete errores".

En Pago TIC, la inteligencia artificial se incorpora en áreas de marketing y procesos internos, mientras la empresa también capacita a sus empleados para simplificar tareas y mejorar el trabajo cotidiano.

Barros Requeijo explicó que la compañía no prevé reemplazar personas con sistemas automáticos y mantiene la atención de la mesa de ayuda a cargo de trabajadores que responden directamente a usuarios.

En ese marco, Pago TIC descarta los pagos agénticos totalmente autónomos y sostiene que toda operación debe permanecer supervisada, porque los movimientos financieros requieren cifras exactas y controles humanos permanentes.