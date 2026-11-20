Un informe analizó casi 60.000 respuestas de ChatGPT, Gemini y Google. Mercado Libre lidera las recomendaciones y cientos de comercios quedan afuera.

La IA es un canal clave para la decisión de compra, exigiendo a empresas una estrategia de visibilidad digital más allá del SEO tradicional.

El estudio Radar IA eCommerce Argentina 2026 de Eleven detectó que Mercado Libre lidera en menciones y enlaces de los asistentes de IA.

El 38.7% de comercios argentinos no son recomendados por asistentes de IA como ChatGPT o Gemini, clave para la visibilidad en eCommerce.

La inteligencia artificial (IA) gana terreno como canal de consulta antes de una compra, pero no todos los comercios argentinos logran aparecer en sus respuestas.

Un relevamiento de Eleven y LLM Pulse detectó que 394 de los 1.017 negocios que participaron del Hot Sale 2026 o del CyberMonday 2025 no fueron mencionados ni recibieron enlaces en ninguna de las respuestas analizadas de:

ChatGPT

Gemini

Google AI Overviews

El dato representa el 38,7% del universo de comercios relevados y expone un nuevo desafío para las empresas que venden por internet: conseguir visibilidad en los asistentes de inteligencia artificial.

El posicionamiento en buscadores tradicionales ya no es el único frente de competencia, los consumidores también pueden recurrir a estas herramientas para comparar productos, buscar recomendaciones y decidir dónde comprar.

El estudio, denominado Radar IA eCommerce Argentina 2026, analizó 19.862 consultas de compra por cada asistente, distribuidas en 13 categorías, entre ellas:

belleza

celulares

electrodomésticos

indumentaria

informática

hogar

deportes

supermercados

Mercado Libre domina las recomendaciones de la inteligencia artificial

Uno de los principales hallazgos del relevamiento es la concentración de las recomendaciones en una misma plataforma. Mercado Libre es la tienda más enlazada por los tres asistentes, puntualmente:

el 23,3% de las respuestas de ChatGPT

el 23,8% de Google AI Overviews

el 11,7% de Gemini

La distancia con sus competidores es relevante. Frávega, que ocupa el segundo lugar en Google AI Overviews, aparece en el 3,6% de sus respuestas. En ChatGPT, el segundo puesto corresponde a Sodimac, con el 2,4%, mientras que en Gemini comparten esa posición Mercado Libre México y Leroy Merlin España, con el 1,6% cada una.

El liderazgo también se observa cuando los asistentes mencionan comercios sin incluir necesariamente un enlace. Mercado Libre aparece en 24,2% de las respuestas de ChatGPT, el 12,5% de Google AI Overviews y el 10,5% de Gemini.

En cuanto a las marcas, Samsung ocupa el primer lugar en los tres sistemas. La compañía aparece en el 4,4% de las respuestas de ChatGPT, el 3,4% de Google AI Overviews y el 3,6% de Gemini. Otra de las marcas que lideran el ranking son:

Adidas

Apple

Nike

Sin embargo, el informe detectó una diferencia entre ser mencionado y recibir tráfico. Apple, por ejemplo, aparece nombrada en 566 respuestas de ChatGPT, pero el enlace a su sitio figura solamente en 47.

ChatGPT, Gemini y Google muestran resultados diferentes

El relevamiento también encontró que los tres asistentes tienen criterios distintos para construir sus respuestas. Incluso cuando reciben exactamente la misma consulta, comparten apenas entre el 5% y el 7% de los sitios que utilizan como fuentes.

ChatGPT es el que más frecuentemente responde con referencias: el 96,9% de sus respuestas incluye fuentes y utiliza un promedio de 3,6 sitios por respuesta.

Google AI Overviews incorpora referencias en el 75,2% de los casos, con nueve fuentes en promedio, mientras que Gemini lo hace en el 68,7%, con 2,8 referencias.

También cambia el tipo de contenido que priorizan. Google AI Overviews recurre especialmente a redes sociales: Instagram aparece como fuente en el 54,2% de sus respuestas y YouTube en el 42,8%. TikTok alcanza el 30,8% y Facebook el 30,6%.

Qué tienen que hacer las empresas para aparecer en las respuestas de IA

Para las compañías, el desafío es construir una presencia digital que pueda ser identificada y utilizada por estos sistemas. Tener una tienda online o participar de eventos comerciales masivos no garantiza que una marca aparezca cuando un potencial cliente pregunta qué producto conviene comprar.

Andrés Kloster, fundador y CRO de Eleven, resumió el problema. "Participar de Hot Sale o CyberMonday no alcanza para aparecer en la respuesta de la IA. Esa presencia se construye por fuera de la fecha", detalla.

El estudio fue realizado a partir de consultas sin nombres de marcas, construidas sobre búsquedas de Google Argentina. El análisis estuvo a cargo de Eleven, mientras que LLM Pulse aportó la plataforma para monitorear las respuestas.