El empresario comparó el escenario actual con episodios históricos de la economía global como la crisis de 1929 y el colapso de las puntocom en 2000

La brecha entre la inversión proyectada en IA (u$s10 billones) y su rentabilidad actual es preocupante.

El fundador de Bridgewater y otros expertos comparan la situación con la crisis de 1929 y el colapso puntocom 2000.

Ray Dalio advierte que la burbuja de inteligencia artificial está a punto de estallar por alto endeudamiento.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, volvió a advertir que la burbuja de la inteligencia artificial está a punto de estallar.

El empresario comparó el escenario actual con episodios históricos como la crisis de 1929 y el colapso de las puntocom en 2000.

Según el inversor, el endeudamiento masivo de las tecnológicas para financiar infraestructura de IA y el aumento de las tasas de interés son señales claras de un punto de ruptura.

Ray Dalio alerta sobre la burbuja de la IA y advierte que el colapso se acerca

En su intervención en la Conferencia Global de CEO de Forbes en Singapur, Dalio señaló que la expansión de la inteligencia artificial está siendo financiada por una "enorme pila de dinero prestado", lo que genera una dinámica típica de burbuja.

A medida que las tasas de interés suben, el costo de esa deuda se convierte en un factor de presión que puede desencadenar un colapso.

"Estamos en la parte del ciclo que precede a ese punto, pero acercándonos", apuntó.

Ray Dalio ve señales de una burbuja en la IA y anticipa un posible punto de ruptura

Dalio comparó el momento actual con los niveles de sobrevaloración alcanzados en 1929 y en el año 2000, cuando las burbujas bursátiles terminaron en fuertes crisis.

Para el inversor, el entusiasmo por la IA está llevando a que los mercados valoren las acciones tecnológicas como si fueran equivalentes directos a la innovación, cuando en realidad los precios pueden estar muy por encima de los fundamentos.

El multimillonario identificó dos detonantes principales:

El endeudamiento creciente de las tecnológicas , que en 2026 emitieron más de u$s200.000 millones en bonos solo en el primer semestre, casi el doble que en 2025.

La presión fiscal y la necesidad de convertir riqueza en efectivo, lo que podría obligar a liquidar ganancias no realizadas y pinchar la burbuja.

Sin embargo, recientemente el S&P 500 y el Nasdaq 100 alcanzaron nuevos récords impulsados por un puñado de gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y Microsoft, que representan más del 20% del índice.

Aun así, Dalio advirtió que esta concentración y el nivel de deuda asociado a la infraestructura de IA son señales de alerta.

Qué otros economistas, inversores y empresarios alertaron sobre la burbuja de la IA

Dalio no es el único en advertir sobre el riesgo. Michael Burry, famoso por anticipar la crisis de 2008, también calificó el auge de la IA como una burbuja inminente y cuestionó la contabilidad de empresas como Nvidia y Palantir.

Otro de ellos fue Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía), quien avisó que las valoraciones actuales podrían no estar respaldadas por beneficios reales, lo que aumenta el riesgo de un colapso.

A su vez, Bill Gurley, inversor de capital de riesgo en Silicon Valley, advirtió que el auge de la IA es una "burbuja industrial" similar al boom de internet en los noventa.

Aunque Gurley cree que la infraestructura creada perdurará, alerta sobre la especulación excesiva y el riesgo de quedar atrapado en una corrección inevitable.

En tanto, Stijn Van Nieuwerburgh, economista de la Universidad de Columbia, calculó que el despliegue de la IA absorberá unos u$s10 billones entre 2025 y 2032, pero para que sea rentable debería facturar u$s3,7 billones anuales en 2032.

Hoy, empresas como OpenAI y Anthropic apenas generan u$s100.000 millones, lo que marca una brecha preocupante de cara al futuro.