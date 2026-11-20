Esta nueva fase toma el impulso de la primera etapa de Visa Agentic Ready, lanzada en abril de 2026 y enfocada en la preparación de emisores

Busca resolver cómo los comercios distinguirán agentes confiables y garantizarán seguridad ante la compra y pago autónomo de asistentes de IA.

La iniciativa suma más de 140 socios globales y ya preparó a más de 55 emisores en 14 mercados para los pagos con IA.

Visa amplía su programa Agentic Ready en América Latina para preparar la infraestructura comercial ante el comercio agéntico impulsado por IA.

Visa, la gigante emisora de tarjetas, anunció la ampliación de su programa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, una expansión que abre una segunda etapa centrada en el ecosistema de aceptación y busca preparar a la infraestructura comercial para procesar pagos iniciados por agentes de inteligencia artificial (IA).

La compañía trabaja codo a codo con adquirentes, proveedores de servicios de pago, pasarelas de pago y comercios seleccionados con el objetivo de escalar un comercio confiable impulsado por IA .

La iniciativa empieza con más de 140 participantes globales y proyecta incorporar nuevos socios a lo largo de 2027 .

Esta nueva fase toma el impulso de la primera etapa de Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, lanzada en abril de 2026 y enfocada en la preparación de los emisores dentro de un entorno controlado, bajo estándares reales de producción y con el uso de credenciales Visa.

Desde aquel debut, más de 55 emisores de 14 mercados de la región se sumaron al programa, una señal de que los actores del ecosistema avanzan hacia el comercio agéntico. A nivel global, el programa ya había sumado más de 175 emisores en 45 mercados antes de abrir el frente de aceptación.

El cambio de dinámica responde a una transformación concreta en el comportamiento de los asistentes personales de IA, que están dejando atrás el rol de simples recomendadores de productos para armar carritos de compra y ejecutar pagos en nombre de los usuarios.

Visa quiere que la inteligencia artificial compre y pague por vos y prepara a los comercios. (Imagen creada con IA)

Visa prepara una nueva era de compras con IA y convoca a comercios, procesadores y adquirentes

Frente a ese escenario, los comercios se enfrentan a interrogantes operativos inmediatos: cómo distinguir a un agente confiable, qué alcances o límites de acceso tiene asignados y cómo acompañarlo a lo largo de la búsqueda, el pago y el servicio posventa .

Para resolverlo, Visa articulará su experiencia en pagos digitales, tokenización, autenticación, gestión de riesgos y controles de red con las capacidades técnicas de comercios, procesadores y socios tecnológicos.

Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa América Latina y el Caribe, remarcó que el comercio agéntico está ganando tracción, pero su escalamiento exige que los comercios y proveedores de pagos operen transacciones con IA de forma segura y confiable sin perder el control sobre la experiencia del cliente .

Según la ejecutiva, a medida que los agentes compran y pagan en representación de los consumidores, los negocios y sus procesadores necesitan claridad para evaluar y robustecer su preparación, un puente que Agentic Ready busca preservar la confianza y la seguridad que el público espera de los pagos digitales.

A nivel global, Rubail Birwadker, vicepresidente senior de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa, también ha subrayado que ningún actor puede resolver por sí solo la necesidad de verificar con quién se transa y garantizar que las operaciones circulen con seguridad sobre la infraestructura vigente.

En lo que respecta a la aceptación, los socios participantes trabajarán junto a Visa para auditar sus sistemas actuales, probar transacciones iniciadas por agentes en entornos reales y detectar brechas o puntos de mejora.

Cuál es el alcance de los análisis

Las pruebas evalúan cómo se identifica a los agentes confiables y cómo se habilitan la búsqueda de productos, el flujo de compra y las gestiones posventa conducidas por agentes, integrando funcionalidades de Visa como credenciales tokenizadas, autenticación y procesamiento de pagos.

Este enfoque permite ajustar el programa a las particularidades de cada mercado, modelo de cobro y entorno comercial. En la Argentina, el despliegue cuenta con la participación de jugadores adquirentes de peso como:

Getnet

Fiserv

Payway

Más allá de los socios de aceptación, Visa impulsa una nueva generación de habilitadores de comercio agéntico mediante colaboraciones estratégicas con Yuno y Getnet en América Latina y el Caribe.

El propósito de estas alianzas es analizar cómo estos habilitadores pueden aportar la infraestructura y la conectividad de pagos necesarias para que los agentes de IA participen en experiencias comerciales confiables, simplificando su conexión con las capacidades de Visa y facilitando pagos seguros entre distintos comercios y mercados .

Desde el punto de vista técnico, Agentic Ready se apoya en Visa Intelligent Commerce, el portafolio con el que la firma busca habilitar comercio agéntico seguro y escalable.

La propuesta combina una metodología común de pruebas sobre rieles de pagos ya consolidados con herramientas como:

Visa Acceptance Platform , que cubre todo el ciclo de vida de la transacción —incluyendo aceptación omnicanal, gestión de credenciales, prevención de fraude y manejo de disputas

Intelligence Commerce Connect, orientada a conectar experiencias con agentes de IA a través de distintas redes, esquemas de pago, plataformas comerciales y agentes

En la práctica, Intelligence Commerce Connect permite que los comercios expongan catálogos adaptados para agentes de IA, mantengan el control de la relación con la marca y los datos del cliente, y apliquen controles previos a la transacción, como instrucciones de pago para verificar límites de gasto y señales de validación frente a la intención del consumidor.

A través de su Token Management Service y mecanismos de autenticación, el ecosistema busca que las credenciales tokenizadas queden vinculadas al agente autorizado y que las operaciones se ejecuten con trazabilidad y menor fricción, incluso en entornos donde convergen múltiples redes y esquemas.