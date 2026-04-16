El avance del reconocimiento facial habilita nuevas alternativas para validar la identidad y optimizar experiencias de pago en comercios argentinos

El ecosistema de pagos móviles crece fuertemente en la Argentina. Según Payway, durante el último año creció 160% el QR, pero otro medio avanza para que no haga falta un celular.

En el Payments Day, una empresa argentina busca ahora que los usuarios paguen sin tarjetas ni celulares: directamente, mostrando la cara.

Lionel Cymerman, CTO de 4iDigital, empresa de seguridad que está probando los pagos biométricos en el país, afirmó que "hoy cuesta distinguir lo que es la realidad y lo que es algo generado por IA".

"Todo lo que es movimiento de dinero hoy es instantáneo, rápido, fácil y, en algún punto, el desafío más importante pasa a ser la confianza en el sistema".

La identidad verificable como eje de la confianza digital

De este modo, según Cymerman, el eje de la confianza pasa a ser la identidad, donde los sistemas biométricos pasan a ser fundamentales.

"La biometría me dice quién es la persona que está del otro lado de un dispositivo o un celular, pero me falta saber dónde está esa persona, en qué contexto está operando, cómo está operando y ahí es donde entran en juego las señales de contexto a complementar a la biometría", destacó el directivo.

Y siguió: "Esto nos da el pie a algo que hoy se está trabajando mucho que tiene que ver con la identidad reutilizable. Credenciales verificables que permite que uno no tenga que hacer un onboarding en cada una de las plataformas en las cuales uno quiere interactuar, sino que haga uno solo en una entidad de confianza y pueda reusarla en más de una plataforma".

Según el experto, "todo esto nos permite ganar confianza, que es la que nos va a permitir que la propia identidad pueda ser utilizada como medio de pago. Por ejemplo, para que a partir de un reconocimiento facial se dispare y se aplique un pago de forma automática".

Proyectos en marcha en Argentina, Uruguay y la región

Cymerman reveló que tienen "un par de proyectos en Argentina" y realizaron "una implementación en Uruguay en un Smart Store, una tienda inteligente automatizada, libre de personas en las cajas, donde uno puede pagar automáticamente con el rostro".

"A través de una cámara, se puede rápidamente capturar una imagen, validar que no se esté haciendo fraude, verificar la identidad y realizar la transacción".

El experto añadió que hay diferentes casos en Latinoamérica, mientras que en Asia ya está "súper implementado en el transporte y comercios".

Con respecto al uso de agentes de IA, a los que "uno pueda indicarle unas condiciones para comprar un pasaje con tal presupuesto, en tal fecha y el agente tiene la identidad y datos de pago, haga la transacción automática, nos encontramos con que del otro lado alguien tiene que verificar esa identidad".