El BCRA detalló cómo se comportó la compra de dólares en octubre, cuántas personas operaron en bancos y qué destino tuvieron las divisas adquiridas

Los argentinos destinaron divisas a consumos, depósitos y transferencias, mientras el déficit de servicios se redujo frente a septiembre.

Unos 1,7 millones de personas compraron dólares y 812.000 vendieron billetes en el mercado cambiario.

El BCRA informó que las personas compraron u$s3.020 millones y vendieron u$s472 millones en bancos durante octubre.

El Banco Central (BCRA) informó que las personas compraron u$s3.020 millones y vendieron u$s472 millones en los bancos durante octubre, según el balance cambiario difundido este viernes por la entidad.

Así, las compras netas de billetes para atesoramiento alcanzaron u$s2.548 millones, mientras que la demanda bruta acumulada entre enero y octubre llegó a u$s26.814 millones, de acuerdo con el reporte oficial.

El relevamiento también registró más clientes operando en el mercado de cambios y detalló cómo se distribuyeron las divisas adquiridas, además de mostrar el comportamiento de los gastos en servicios y viajes.

¿Cuántos dólares compraron las personas en octubre?

En octubre, 1,7 millones de personas compraron dólares en sus bancos y otras 812.000 vendieron billetes, según las cifras del informe cambiario publicado por la autoridad monetaria este viernes.

Frente a septiembre, las compras brutas aumentaron 4,3% y las netas avanzaron 3,1%; además, hubo cerca de 100.000 compradores más y 54.000 vendedores adicionales durante el mes.

La demanda bruta comenzó el año con u$s2.613 millones en enero, bajó a u$s2.368 millones en febrero y marcó u$s2.363 millones durante marzo, de acuerdo con la serie mensual del BCRA.

En abril, las compras treparon a u$s2.727 millones, descendieron a u$s2.212 millones en mayo y volvieron a subir en junio, cuando totalizaron u$s2.443 millones en el mercado de cambios argentino.

El máximo del año se registró en julio, con u$s3.319 millones; luego hubo compras por u$s2.853 millones en agosto, u$s2.896 millones en septiembre y u$s3.020 millones en octubre, según el informe.

¿En qué se usaron los dólares comprados por las personas?

El BCRA calculó que las compras netas de billetes y las transferencias de divisas sin fines específicos sumaron alrededor de u$s2.700 millones en octubre, con distintos destinos para esos fondos adquiridos por las personas.

De ese total, unos u$s1.100 millones se destinaron a consumos con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que cerca de u$s500 millones permanecieron depositados en bancos locales durante octubre.

Otros u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos de las personas, según la estimación oficial sobre el uso de las divisas adquiridas y transferidas durante el mes de octubre.

A esos movimientos se agregaron transferencias netas al exterior sin fines específicos por u$s784 millones, además de egresos por servicios y otros gastos corrientes que alcanzaron u$s607 millones durante octubre.

En conjunto, los datos reflejan que la demanda de dólares no se limitó a comprar billetes, sino que también incluyó pagos, depósitos y transferencias con distintos destinos durante octubre, según el BCRA.

¿Cuánto gastaron los argentinos en servicios y viajes?

La cuenta "Servicios" registró un déficit de u$s884 millones en octubre, 13% menos que en el mismo mes de 2025, por mayores ingresos y un avance más moderado de los egresos.

Los ingresos de ese rubro crecieron 28% interanual, mientras que los egresos subieron 8%; frente a septiembre, el saldo negativo también se redujo, según el balance cambiario difundido por el Banco Central.

En septiembre, el déficit de "Servicios" había sido de u$s1.061 millones; por eso, el rojo de octubre se achicó u$s177 millones, equivalente a una baja mensual de 16,7% en esa cuenta.

Dentro de esa cuenta, "Viajes y Pasajes" registró una salida neta de u$s509 millones, resultado de egresos brutos por unos u$s907 millones e ingresos cercanos a u$s398 millones durante octubre.

El saldo neto de viajes fue 14,6% inferior al de septiembre, cuando había llegado a u$s596 millones; los egresos incluyeron u$s683 millones de consumos con tarjetas por viajes al exterior.

El cálculo excluye u$s180 millones de servicios digitales y u$s104 millones por envíos de compras del exterior pagados con tarjeta; también hubo giros de operadores turísticos por u$s90 millones y transporte por u$s135 millones.

Los ingresos incluyeron u$s259 millones por cobros de tarjetas de viajes, u$s56 millones por giros de operadores turísticos y billetes de no residentes, además de u$s84 millones por transporte de pasajeros.

El BCRA estimó que cerca del 70% de los gastos por viajes, otros pagos con tarjeta y pasajes se cancela directamente con dólares propios, comprados mayormente como billetes sin fines específicos.