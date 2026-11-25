El tipo de cambio minorista promedió $1.630 en bancos. Especialistas advierten sobre los riesgos de dolarizarse en días de pico

La experta Vanesa Di Trolio recomienda comparar precios, el 2,2% de inflación mensual del INDEC y el rendimiento en pesos.

Planificar la compra de dólares es clave ante la volatilidad; evita precios altos y problemas de liquidez, según expertos de Reba.

Para buena parte de los ahorristas argentinos, convertir los pesos sobrantes a moneda extranjera es un hábito tan incorporado como pagar los servicios del mes. Según el último Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central (BCRA), solo en septiembre -un mes en el que la cotización casi no mostró sobresaltos- los particulares realizaron compras netas por u$s3.410 millones, superando los u$s3.366 millones de agosto.

El escenario cambió de ritmo y el dólar minorista promedió $1.630 para la venta en las entidades financieras este miércoles, reavivando la ansiedad por dolarizarse rápido.

"Cuando el dólar sube, vemos dos comportamientos. Quienes compran todos los meses saben cuánto destinan, promedian el tipo de cambio y no se alarman. Quienes tenían los pesos sin destino se dolarizan de golpe y terminan comprando en días de mayor demanda, con precios superiores y sin haber separado la plata para los gastos del mes", explicó, en declaraciones a las que accedió iProUP, Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, entidad financiera de Grupo Transatlántica regulada por el BCRA.

Tres factores que conviene mirar antes de convertir pesos en dólares

Cuando la cotización se mueve en pocos días, operar sin mirar el tablero completo suele traducirse en un peor precio de entrada o en problemas de liquidez antes de fin de mes.

Para evitarlo, la experta explicó que conviene poner bajo la lupa tres factores concretos:

El precio final y las comisiones: La diferencia de cotización entre entidades y los cargos asociados inciden directamente en cuántos dólares rinde el mismo ingreso a lo largo del año, especialmente en compras periódicas

La carrera contra los precios: Cruzar el presupuesto personal con los datos del INDEC -que marcó una inflación mensual del 2,2% en octubre y un acumulado del 26,3% en lo que va de 2026 - ayuda a definir si conviene inmovilizar divisas o cubrir consumos inmediatos

El rendimiento en pesos: Comparar la expectativa cambiaria frente a las tasas en pesos que informa el BCRA permite evaluar el costo de oportunidad de cada peso que se destina a la compra de billetes

Por qué planificar la compra rinde más que correr detrás del precio

Los registros operativos muestran que los picos de volatilidad suelen arrastrar a ahorristas que no compraban con frecuencia y salen a buscar cobertura en el momento de mayor presión compradora.

"Cuando el contexto se mueve, vemos picos de consultas y operaciones muy concentradas, incluso de personas que no venían comprando tan seguido y salen a buscar resguardo rápido. Frente a eso, lo más interesante es lo que pasa con quienes ya tienen una rutina armada y saben cuánto destinar cada mes: siguen operando a su ritmo, con previsibilidad y sin apuro", detalló Di Trolio.

El impulso de resguardar el poder adquisitivo forma parte de la cultura financiera local, pero la diferencia entre proteger el capital o quedar atrapado en un pico de corto plazo pasa por el método: definir de antemano un monto mensual, buscar una cotización competitiva y sostener la constancia termina pesando más que cualquier intento de adivinar el próximo salto del mercado.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera al miércoles 25 de noviembre de 2026. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.