Los pedidos de efectivo al BCRA crecieron durante la semana y coincidieron con retiros de depósitos y una menor disponibilidad de billetes

La AGN auditó el envío de 1.000 barras de oro del BCRA a Londres en 2024, que ahora son “oro no asignado” y pueden usarse como garantía.

Circulan versiones sobre restricciones cambiarias para ahorristas y posible uso de depósitos como garantía, tras la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

Bancos solicitaron u$s200 millones en billetes al BCRA esta semana, ante el aumento de retiros de ahorristas y caída de disponibilidad de dólares.

Los bancos solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) alrededor de u$s200 millones en billetes durante esta semana, para atender retiros de ahorristas en sucursales y terminales de autoservicio.

La demanda de efectivo aumentó durante los últimos días, mientras la disponibilidad de dólares físicos en las entidades disminuyó y circularon versiones sobre eventuales restricciones cambiarias también para personas humanas.

Cuántos dólares solicitaron los bancos al BCRA

Este viernes, el BCRA debía girar u$s80 millones a las entidades, luego de entregar u$s30 millones el miércoles y otros u$s70 millones el martes, tras el fin de semana largo.

En noviembre, la disponibilidad de billetes en los bancos cayó u$s449 millones, aunque esa variación también puede responder a operaciones financieras, como exportaciones cuyos fondos se destinaron a préstamos empresariales.

El aumento de los pedidos de efectivo al Banco Central se produjo en paralelo con retiros de depósitos, según la información difundida sobre el movimiento de billetes durante el mes.

Durante la semana, en la City porteña circularon versiones sobre límites de algunas entidades a la compra de divisas y posibles cambios en las condiciones de acceso para los ahorristas.

En determinados bancos, los clientes deben demostrar capacidad de ahorro y justificar el origen de los pesos utilizados para comprar moneda extranjera, una exigencia que limitaría operaciones diarias y mensuales.

Según las versiones difundidas, ese requerimiento habría sido solicitado informalmente por el equipo económico, aunque no se identificó ninguna disposición oficial que estableciera nuevas restricciones cambiarias para los pequeños ahorristas.

Qué establece la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Las versiones sobre controles cambiarios también se vincularon con la aprobación en el Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que modifica disposiciones sobre activos externos.

El nuevo artículo 33 establece que las reservas son inembargables, pero permite al BCRA mantener parte de sus activos externos en depósitos, oro, instrumentos líquidos y títulos solventes pagaderos en moneda extranjera.

La reforma habilita utilizar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central, entre ellas líneas de liquidez, financiamiento de bancos internacionales u organismos multilaterales y acuerdos de recompra.

El acuerdo de recompra (REPO) vigente por u$s6.000 millones es una de esas operaciones; la semana pasada debió cancelarse parcialmente con efectivo luego de que perdieran valor los bonos entregados originalmente como garantía.

Durante el debate en Diputados, la legisladora Marcela Pagano se refirió a la reforma y manifestó su preocupación por la posibilidad de utilizar depósitos bancarios como respaldo de préstamos bancarios.

"Estoy muy preocupada por la gente que tiene depósitos en los bancos. En el Congreso votaron que el Gobierno pueda agarrar los depósitos de la gente y usarlos como garantía de préstamos", expresó Pagano.

Qué informó la auditoría sobre el oro del Banco Central

Este jueves se conoció el informe final de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el oro que el Banco Central trasladó al exterior durante 2024, cuya ubicación no había sido informada públicamente.

Entre junio y agosto de ese año, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Durante ese período, además, la entidad refundió 115 lingotes bajo estándares de "buena entrega", una operación que modificó la forma en que quedó registrado el activo y su modalidad de custodia.

La AGN indicó: "El BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de «oro no asignado»", que puede utilizarse como garantía.

El Gobierno necesita reunir alrededor de u$s5.000 millones para afrontar vencimientos en moneda extranjera hasta el 9 de enero, según el cronograma oficial de pagos.

El jueves, la dolarización de carteras siguió con operaciones por u$s722 millones, pese al feriado estadounidense que limitó la actividad vinculada con Wall Street y sus mercados financieros.

De ese total, u$s614 millones correspondieron al dólar MEP, que cerró a $1.663, mientras otros u$s108 millones se negociaron en contado con liquidación, a $1.834; el 60% operó con Bonar AL30.