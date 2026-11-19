El pago con QR en el transporte público creció más de 54% interanual y ya forma parte de los hábitos de movilidad. Cómo funciona el Viaje con QR (VQR)

El 94% de usuarios que estrenaron el QR en transporte lo replicaron en compras; la Tarifa Social solo aplica con SUBE.

COELSA y el Banco Central impulsan la interoperabilidad del Viaje con QR (VQR) como alternativa a la tarjeta SUBE.

El pago con QR en transporte público de Argentina superó 2 millones de viajes mensuales, con un crecimiento anual del 54%.

El pago con código QR ya es parte del viaje diario de millones de personas en la Argentina. Según datos de COELSA, la cámara compensadora que conecta a bancos, fintech y billeteras, durante el último mes se registraron más de 2 millones de viajes con QR en el transporte público. Es un aumento de más de 54% frente al mismo período del año anterior.

El dato muestra cómo una tecnología habitual en comercios llegó a una actividad de uso frecuente: los traslados al trabajo, al lugar de estudio y a otros destinos cotidianos. Ocurre además en un contexto de expansión general del QR interoperable, que en agosto superó los 117 millones de operaciones según el BCRA.

¿Cuántos viajes se pagan con QR en el transporte público de la Argentina?

El Viaje con QR (VQR) fue habilitado por el Banco Central el 12 de mayo de 2025 como alternativa a la tarjeta SUBE: cualquier sistema de transporte que lo implemente debe cumplir el estándar regulado por la entidad, con el objetivo de unificar la tecnología de los pagos electrónicos en el sector.

Desde entonces, la adopción fue en aumento. Los más de 2 millones de viajes del último mes indican, según COELSA, que esta alternativa empezó a integrarse en los hábitos de movilidad.

"Cada viaje es una oportunidad para que la tecnología resuelva una necesidad concreta. Nuestro aporte es conectar a los actores del ecosistema para que esa experiencia sea cada vez más simple y las personas tengan más opciones para pagar. La infraestructura cobra sentido cuando facilita algo tan cotidiano como llegar al trabajo o volver a casa", resaltaron desde COELSA.

La interoperabilidad es la pieza central de este desarrollo, porque permite conectar a distintos participantes y ampliar los usos de las soluciones digitales. Para bancos y fintechs, el transporte es una oportunidad de acompañar a sus usuarios en más momentos del día. Para los pasajeros, suma una alternativa para abonar sus viajes.

"En COELSA trabajamos para ampliar las posibilidades del ecosistema. Conectamos tecnología, entidades y servicios para que nuevas experiencias de pago puedan llegar a las personas. El transporte público muestra con claridad el impacto que puede tener esa conexión en la vida cotidiana", agregaron desde la compañía.

La compañía ya había anticipado este camino. Su CEO, Atilio Velaz, explicó que COELSA Pay permitiría procesar pagos de empresas, servicios públicos, transportes por QR y peajes. También avanzó con pagos con QR en el exterior.

Además, el VQR es una forma de expandir todo el ecosistema de pagos inmediatos: el 94% de quienes estrenaron el QR para pagar el transporte lo replicó en sus compras cotidianas según datos de MODO

¿Cómo funciona el Viaje con QR y cómo pagar el colectivo con el celular?

El mecanismo es simple: el pasajero abre una billetera digital o una aplicación habilitada, genera un código QR y lo acerca al lector del transporte. Ahí hay una diferencia clave con el pago QR de un comercio. En el VQR es el pasajero quien presenta el código ante el lector, y no al revés.

La disponibilidad depende de dos factores:

las aplicaciones habilitadas

los servicios de transporte que incorporaron la tecnología.

Entre las alternativas que iProUP ya analizó están Mercado Pago, MODO y Cuenta DNI, que sumó el QR para pagar viajes sin tarjeta.

Hay un punto a tener en cuenta. Según la información oficial del Gobierno nacional, beneficios como la Tarifa Social Federal o la Red SUBE se aplican únicamente con la tarjeta SUBE, física o digital, y no con los nuevos medios de pago.

Para el usuario, todo ocurre en segundos. Pero detrás de esa experiencia hay una conexión entre distintos sistemas: las aplicaciones que generan el QR, los dispositivos que lo leen y los participantes que procesan el pago deben intercambiar información bajo reglas comunes.

La incorporación del QR al transporte público es parte de una transformación más amplia de los pagos en el país, que ubica a Argentina entre los líderes regionales en pagos con QR y que avanzó hacia la interoperabilidad entre QR y tarjetas. Con más de 2 millones de viajes mensuales, el celular se consolida como una opción más para llegar al trabajo o volver a casa.