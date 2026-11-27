Mientras el mercado sospecha de una intervención del Gobierno en el mercado de futuros para contener la suba del dólar, en los últimos días surgieron versiones sobre una inquietud que el Banco Central habría manifestado a algunas billeteras y plataformas cripto.

Según cinco ejecutivos del sector financiero, el organismo habría mantenido contactos para "desincentivar" la operatoria con dólares MEP y stablecoins en una semana atípica, recalentada por los feriados en Argentina y Estados Unidos.

Por qué el BCRA busca frenar la brecha entre el dólar MEP y el cripto

Según indican las fuentes, se trató de comunicaciones informales en tono de "recomendación" que no alteraron la operatoria habitual, pero que dejaron en evidencia una preocupación que dominó la agenda reciente de Reconquista 250: evitar que se amplíe la brecha entre el dólar oficial y el MEP.

Si bien el BCRA regula a los proveedores de servicios de pago, las operaciones mencionadas se negocian a través de operaciones reguladas por CNV:

Dólar MEP: consiste en comprar un bono en pesos (como AL30 o GD30) y venderlo por su especie en dólares para obtener divisas en una cuenta local

consiste en comprar un bono en pesos (como AL30 o GD30) y venderlo por su especie en dólares para obtener divisas en una cuenta local Dólar cripto: es el tipo de cambio implícito en las operaciones de compraventa de stablecoins, como USDT, que se negocian en proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante CNV

En el caso de las billeteras, el BCRA puso la atención en "reducir la brecha entre el dólar oficial y el MEP", asegura una fuente del sector financiero, quien también aclara que "bajo ningún aspecto" se sugirió prohibir la compraventa de divisas.

Entre las plataformas de activos virtuales, otro directivo remarca que la preocupación pasa por "evitar el cambio de USDT por dólar MEP", una operación que ofrecen diversas rampas. Igualmente, el mercado cripto se desarrolló sin sobresaltos respecto de otros días en las exchanges.

El BCRA busca contener la brecha cambiaria (generado con IA)

De hecho, el contado con liquidación (CCL), referencia utilizada por las PSAV para establecer sus cotizaciones, rondaba los $1.840 el jueves por la tarde, mientras que el USDT se negociaba a un promedio de $1.760. El MEP, en tanto, tocaba los $1.663.

La diferencia entre las puntas compradora y vendedora, en tanto, se ubicaba en un promedio del 4% para la stablecoin de Tether.

Por qué el BCRA limita la compra de dólar MEP y oficial en billeteras virtual

Un directivo advierte a iProUP que al BCRA no lo "convence el uso de dólar MEP para atesoramiento o cuenta corriente" en billeteras, porque para "eso está el oficial en los bancos".

Al mismo tiempo, el organismo demora la llegada del CVU en dólares para las fintech y el año pasado desactivó la posibilidad de que ofrecieran dólar oficial a través de un banco espónsor.

Así Mercado Pago, Cocos y otras billeteras quedaron habilitadas para ofrecer dólar MEP, pero no dólar oficial. En el sector también identificaban otra preocupación: la facilidad de hacer un "rulo" al aprovechar la diferencia entre ambas cotizaciones para realizar operaciones de arbitraje, riesgo amplificado por la escala del unicornio.

De hecho, la billetera amarilla concentra el 63% de los depósitos en cuentas fintech y el 92% de los saldos en fondos de inversión. En conjunto, esos fondos alcanzaron los $8.847 billones (cerca de u$s5.400 millones) en septiembre, según el último Informe de Pagos Minoristas del BCRA.

Las criptomonedas canalizan parte de la demanda de dolarización por fuera del mercado cambiario tradicional, pero el BCRA mantiene vigente la Comunicación A 7506, que impide a las entidades financieras realizar operaciones con activos digitales y ofrecer servicios vinculados a sus clientes.

Según Juan Curutchet, superintendente de entidades financieras del BCRA, esa medida podrá ser revisada en un potencial segundo mandato de Milei. El temor es que habilitar estas operaciones en los home banking amplifique los movimientos del mercado cripto fuera del horario bancario, cuando el Central carece de redes de contención para reducir la volatilidad.

Asimismo, los momentos de mayor estrés cripto suelen darse durante los fines de semana de comicios. El año próximo se elegirá presidente y una fuerte variación de las cotizaciones podría tener una onda expansiva capaz de alterar la apertura de los mercados del lunes siguiente.

Si finalmente el BCRA levanta las restricciones, el mercado da por descontado que los bancos serán los primeros en acceder a este negocio. En ese escenario, Mercado Pago tendría margen para replicar en Argentina la alianza que mantiene con Ripio en Brasil.

También podrían volver a apostar por este segmento entidades como Galicia, Brubank y Ualá, que ya habían explorado la oferta de criptomonedas en 2022, antes de que el Central frenara esas iniciativas.

La solución para evitar la escalada del MEP parece ser el CVU en dólares, tan reclamado por las fintech, para nivelar con el oficial en bancos, algo que el BCRA todavía no está dispuesto a conceder.