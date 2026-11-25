Desde este 25 de noviembre, la Nexo Card liquida al dólar MEP consumos en el exterior: se debita cerca de 2% menos de cripto, sin percepción del 30%

El servicio aplica a compras, suscripciones y viajes internacionales, e incluye un cashback en cripto de hasta el 2% según el nivel.

La modalidad evita la percepción del 30% de ARCA a cuenta de Ganancias, que eleva la cotización del dólar tarjeta por encima de $2.000.

Nexo Card liquidará consumos en el exterior al dólar MEP desde el 25 de noviembre, reduciendo un 2% el débito en stablecoins.

A partir de este 25 de noviembre, los consumos internacionales con la Nexo Card nacional se liquidarán al dólar MEP , en lugar de los dólares internacionales usados hasta ahora, informó Nexo, plataforma de gestión de patrimonio en activos digitales.

Para el usuario, eso implica que se debita aproximadamente un 2% menos de cripto o stablecoins por compra, según el tipo de cambio vigente.

Por ejemplo, una compra de u$s100 que antes representaba un débito de 100 USDC puede requerir ahora cerca de 98 USDC.

Además, como se paga con activos digitales y no con pesos, la tarjeta no está alcanzada por la percepción de 30% a cuenta de Ganancias.

Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina, resaltó que "el argentino sabe mejor que nadie que no todos los dólares valen lo mismo".

Según el ejecutivo, que una tarjeta cripto liquide al MEP es adaptarse a cómo el usuario local ya piensa sus finanzas, con un beneficio que impacta en el poder de compra de sus activos.

El costo del dólar tarjeta: percepción del 30% y cotización por encima de $2.000

Pagar en el exterior tiene un costo propio: el dólar tarjeta se calcula sobre la cotización oficial más una percepción del 30% a cuenta de Ganancias, y este mes superó los $2.000.

Este miércoles 25 de noviembre, el dólar tarjeta cotiza a $2.119,00, sobre un oficial de $1.615 para la venta en el Banco Nación.

Aunque el impuesto PAIS se eliminó en diciembre de 2024, sobrevive la percepción de 30% a cuenta de Ganancias, que encarece cada compra en dólares.

La percepción de la RG 5617 de ARCA alcanza a los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito emitidas en la Argentina.

Gastar en el exterior es parte de la economía cotidiana: solo en el primer trimestre de 2026 se destinaron unos u$s2.560 millones a turismo y compras con tarjeta fuera del país.

Quienes viajaron gastaron en promedio u$s105,8 por día en el segundo trimestre, según el INDEC.

Cómo funciona la Nexo Card para pagar con stablecoins en el exterior

El usuario paga en comercios del exterior con la Nexo Card Nacional, que se financia con su saldo en cripto o stablecoins.

El comercio cobra por la red habitual de tarjetas y no necesita aceptar criptomonedas.

El cambio rige para pagos en el exterior, compras online y servicios internacionales como suscripciones y aplicaciones.

Se suma al cashback en cripto de la tarjeta, de hasta 2% según nivel y modalidad.

La tarjeta tiene dos modos: el de débito, que gasta cripto y stablecoins directamente, y el de crédito, que permite pedir prestado con garantía en activos digitales.

Según la compañía, no cobra costos mensuales, anuales ni por inactividad, y se activa con al menos u$s50 en la cuenta.

Del ahorro al uso: las stablecoins ganan terreno en la Argentina

Las stablecoins comienzan a usarse no solo para resguardar ahorros, sino también para pagar suscripciones, hoteles, pasajes y compras en el exterior.

Según el Nexo Digital Capital Survey 2026, el 74,3% de los inversores argentinos encuestados tiene cripto, una proporción mayor que en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Chainalysis midió u$s88.500 millones de actividad cripto en el país entre julio de 2025 y junio de 2026, un 15,3% más que un año antes y por encima de 9,8% de la región.

La cantidad de billeteras argentinas con al menos u$s10.000 en stablecoins creció 82% desde julio de 2024.

En las vacaciones de invierno, Lemon procesó más de u$s1,4 millones en pagos internacionales con stablecoins.

Tarjetas cripto, stop debit y MEP: las alternativas para pagar afuera

Belo, respaldada por Tether, también ofrece pagos internacionales con stablecoins.

Buenbit opera desde fines de 2025 bajo el paraguas de Nexo.

Nexo lanzó su tarjeta en la Argentina tras adquirir el exchange local, para establecer una presencia regulada en el país.

Una alternativa tradicional es hacer stop debit en la tarjeta y pagar los consumos con dólares comprados al oficial o al MEP, para evitar la percepción de 30%.

La percepción funciona como un adelanto a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Para el usuario, el costo real de pagar afuera depende del tipo de cambio de liquidación, las comisiones y el tratamiento impositivo de cada esquema.