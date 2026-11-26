La plataforma ya está disponible para iOS y Android y permite depositar USDT, USDC y otras stablecoins para obtener rendimientos variables

Advierten que los depósitos en la **Aave App** no están protegidos como en bancos y los usuarios pueden sufrir pérdidas por fallas en contratos inteligentes.

La herramienta busca acercar las finanzas descentralizadas (DeFi) a más usuarios con un diseño similar al bancario, disponible en iOS y Android.

Aave Labs lanzó **Aave App**, una aplicación para depositar stablecoins y generar rendimientos de hasta 7,25% anual.

Aave Labs lanzó Aave App, una aplicación para celulares que permite depositar stablecoins y generar rendimientos de hasta 7,25% anual.

La herramienta ya está disponible para dispositivos iOS y Android, sin necesidad de anotarse en una lista de espera, y busca acercar los servicios de las finanzas descentralizadas (DeFi) a más usuarios.

El lanzamiento llega después de una etapa de acceso anticipado en la que participaron personas de más de 170 países.

La propuesta permite ahorrar con criptomonedas estables como USDT, USDC y GHO, aunque las tasas pueden variar según las condiciones del mercado y las promociones vigentes.

Cómo funciona la aplicación de Aave

La nueva aplicación permite depositar stablecoins para obtener intereses, sin que los usuarios tengan que operar directamente con los distintos mercados de préstamos del protocolo.

El sistema distribuye los fondos entre diferentes mercados de Aave, donde otros participantes solicitan préstamos y dejan garantías por un valor superior al dinero que reciben.

Los intereses que pagan los prestatarios generan los rendimientos que luego reciben quienes depositan sus criptomonedas.

La plataforma reúne los fondos en un único saldo para simplificar la experiencia.

De esta manera, busca ofrecer una experiencia similar a la de una aplicación bancaria, pero mediante infraestructura de finanzas descentralizadas.

Aave App admite depósitos en USDT, USDC y GHO, la stablecoin propia del ecosistema. Entre las redes compatibles se encuentran:

Ethereum

Arbitrum

Base

BNB Chain

HyperEVM

Monad

Optimism

Tron

Según Aave Labs, los usuarios elegibles podrán acceder a rendimientos de hasta 7,25% anual. Sin embargo, la tasa no es fija ni está garantizada, ya que depende de la actividad de los mercados y de las condiciones de cada promoción.

Qué riesgos tiene ahorrar con la aplicación de Aave

Aunque la aplicación busca funcionar como una alternativa sencilla para generar intereses sobre dólares digitales, sus condiciones son diferentes a las de una cuenta bancaria tradicional.

Aave sostiene que el servicio utiliza un sistema de autocustodia, por lo que los usuarios mantienen el control de sus fondos.

Las claves privadas se generan en el dispositivo y se almacenan cifradas, mientras que la plataforma incorpora herramientas de recuperación biométrica y autenticación en dos pasos.

Sin embargo, esto no significa que los depósitos estén protegidos como los de un banco. La documentación legal de la compañía advierte que los usuarios pueden sufrir pérdidas parciales o totales por distintos motivos, entre ellos posibles fallas o vulnerabilidades en los contratos inteligentes.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Aave para llevar sus servicios DeFi a un público más amplio, mediante herramientas que reduzcan las dificultades técnicas de operar con criptomonedas.

En las próximas semanas, Aave Labs anticipó que incorporará nuevas redes, opciones para transferir dinero y herramientas de ahorro automatizado.

La iniciativa también se desarrolla en un contexto de debate sobre los rendimientos que ofrecen las stablecoins y su competencia con los productos financieros tradicionales, especialmente en Estados Unidos.