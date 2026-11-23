Asia y Latinoamérica mostraron cómo los pagos inmediatos, ya sea con QR o alias, pueden revolucionar la batalla contra el efectivo y hasta ganarle terreno a las tarjetas.

Argentina : el QR llega a 123 millones de transacciones por mes (+71,5% interanual) y mueve $2,3 por cada peso en efectivo según el indicador COELSA

: el por mes (+71,5% interanual) y mueve según el indicador COELSA Brasil: PIX supera las 7.300 millones de operaciones mensuales (+19%)

En ambos casos, se pueden usar identificadores que agilizan las transferencias: desde el alias argentino hasta la llave Pix. Swift, consorcio que hace 50 años coordina las transferencias internacionales, tomó nota y avanza en el Pay by Alias para llevar esa agilidad a las operaciones internacionales.

Cómo será el alias para transferencias internacionales

La movida ya está en marcha. Swift lanzó un estándar de pagos instantáneos globales junto a 40 entidades. Y en Pay by Alias, ya se sumaron jugadores de peso:

Bancos : el estadounidense JP Morgan; los españoles BBVA y Caixa Bank; y los brasileños Bradesco e Itaú

: el estadounidense JP Morgan; los españoles BBVA y Caixa Bank; y los brasileños Bradesco e Itaú Billeteras y sistemas de pago: Pix, Bizum (españa) y PayID (Australia)

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, advierte que "para mandar plata afuera con Swift todavía hay que pedir un IBAN, un Swift/BIC y una dirección, lo que demora la operación con riesgo de caerse".

Agrega que el consorcio "se apura porque las billeteras, fintech y stablecoins le están ganando al cliente retail. Si no ofrece una experiencia como Pix quedará como un 'caño' mayorista invisible".

Para Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, "la mayor oportunidad consiste que un argentino pueda recibir dinero del exterior directamente en su cuenta habitual, sin abrir otra billetera ni conocer códigos bancarios internacionales".

Epígrafe: Alias global para transferencias internacionales y tecnología argentina (generado con IA)

Alt-text: Infografía: bancos impulsan un alias global para pagos internacionales.

Alias global para transferencias internacionales y tecnología argentina (generado con IA)

El rol argentino en los alias internacionales

Si bien Argentina no participa a través de una entidad, lo hace con infraestructura: aparece como partner la tecnológica local Veritran, que desarrolla las billeteras BNA+ del Nación y Cuenta DNI del BAPRO.

"El país tiene algo que mostrar: al alias CBU lo usamos hace casi una década. Veritran aporta el conocimiento de cómo se construye una billetera para millones de usuarios en un mercado con inflación, controles y desconfianza. Si funciona acá, funciona en cualquier lado", completa.

Veritran podría conectar fácilmente el QR albicelete, pero para ello restan acuerdos por anunciar. Santiago Lebled, de Lebled Consulting, añade que "si ya tiene integraciones con bancos argentinos, puede ser la puerta de entrada, pero el timing dependerá más del BCRA y el régimen cambiario que de la tecnología".

Chaves del Valle añade: "El país tiene dos activos importantes: la identificación de cuentas mediante alias e interoperabilidad entre cuentas bancarias y fintech". Y diferencia:

" Transferencias 3.0 e stá asociada a pagos con transferencia y QR interoperable"

stá asociada a pagos con transferencia y QR interoperable" "El directorio de alias CBU/CVU y transferencias inmediatas constituyen la base relacionada con Pay by Alias"

Esta base hoy está en manos de COELSA, que deberá compartir con Newpay (Visa) y Red Link tras la normativa de BCRA para la apertura de las transferencias . Ya ofrece a bancos la conexión con Pix, que quizás funcione como estándar "delegado" de la región para los pagos internacionales con alias.

La competencia de Swift contra PayPal y dólar cripto

El proyecto además es una respuesta de los bancos a asociaciones como PayPal World, que también apunta a conectar los pagos en:

Norteamérica y Europa: Venmo

Latinoamérica: Mercado Pago

India: UPI

Asia: Tencent

Veritran aparece en la lista de organizaciones participantes del proyecto de Swift

Para Kupferberg, son dos filosofías distintas:

" Swift conecta bancos y esquemas nacionales desde la infraestructura . Su fuerte es la confianza regulatoria y alcance bancario"

. Su fuerte es la confianza regulatoria y alcance bancario" "PayPal une billeteras desde la experiencia de compra con casi 2.000 millones de usuarios. Su ventaja es el checkout y el comercio"

Chaves del Valle aporta dos ejemplos: "Una persona que quiera enviar dinero a un familiar en España podría utilizar el alias. Si quiere comprar en un comercio internacional podría abonar desde Mercado Pago vía PayPal World".

Kupferberg advierte que "compiten por algo más valioso: ser el directorio global de identidades de pago. Quien controle la relación entre un alias y una cuenta controlará los datos y el cobro de la próxima década".

La otra gran pelea es por el rol de las tarjetas de crédito, cuyo jugadores más importantes son estadounidenses. El propio Donald Trump amenazó con aranceles a Brasil por ser actor y regulador en Pix; mientras el Planalto se defendió asegurando que Visa o Mastercard pueden participar, como la china UnionPay.

"El mensaje para el mercado es claro: los sistemas públicos instantáneos ya compiten con las redes de tarjetas. No desaparecerán, pero se convertirán en una capa de servicios de fraude, crédito y disputas, dejando de ser el riel obligatorio", remarca Kupferberg. Lebled coincide y espera que "integren las transferencias inmediatas como un canal más y argumenten que ofrecen mayor protección".

En las transferencias "mayoristas", Swift ya está llevando a cabo las primeras pruebas con la blockchain ante la aparición no solo de plataformas cripto, sino del avance de iniciativas privadas que prometen minar su relevancia:

JP Morgan testea los depósitos tokenizados a través del dólar digital JPM Coin. Hay pruebas de dólar digital en bancos argentinos, donde participa el banco argentino CMF

Hay pruebas de dólar digital en bancos argentinos, donde participa el banco argentino CMF El lanzamiento del dólar digital OUSD de Visa, Mastercard, Mercado Pago y otros gigantes de las finanzas y la tecnología

Chaves del Valle asegura: "Una transferencia de u$s50 M entre empresas no requiere gestión de liquidez, disponibilidad de fondos, controles de cumplimiento, garantías,coordinación entre bancos y certeza de liquidación. Allí, la innovación más relevante puede estar en los depósitos tokenizados e infraestructuras de liquidación programables".

El experto concluye que el futuro será de múltiples redes conectadas: "La innovación decisiva será la orquestación de pagos internacionales: elegirá automáticamente la mejor combinación de costo, velocidad, liquidez y riesgo".