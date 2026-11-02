El consejo llegó durante el programa Mad Money, en respuesta a una consulta de un oyente que buscaba orientación sobre cómo estructurar inversiones

Su postura actual prioriza el oro por su estabilidad frente a la volatilidad de Bitcoin, pese a su relación cambiante con criptomonedas.

Jim Cramer de CNBC prefiere oro a Bitcoin (BTC) para asegurar carteras, citando su historial como activo refugio.

Jim Cramer, conductor de CNBC, le recomendó a un joven inversor que prefiere lingotes de oro antes que Bitcoin (BTC) para asegurar una cartera.

El consejo llegó durante el programa Mad Money, en respuesta a una consulta de un oyente identificado como Jacob, quien buscaba orientación sobre cómo estructurar sus inversiones.

Jim Cramer recomendó oro antes que Bitcoin por esta simple razón

Cramer sugirió dividir el capital nuevo en dos partes iguales: la mitad en fondos indexados y la otra mitad en cinco acciones seleccionadas por el inversor. Para completar la estrategia, planteó que Bitcoin u oro pueden funcionar como una cobertura del portafolio.

"Si querés, podés usar algo como Bitcoin u oro, pero yo prefiero que uses lingotes de oro", precisó Cramer.

El conductor de CNBC aclaró que, si comprar oro físico resulta inviable, una alternativa puede ser el ETF SPDR Gold Shares (GLD).

El analista no descartó a Bitcoin como herramienta de cobertura, pero explicó que, para el propósito de asegurar un portafolio, su preferencia personal es el oro.

Jim Cramer, analista y conductor del programa "Mad Money" en CNBC

La distinción es importante: no afirmó que BTC no sirva como cobertura, sino que eligió el metal precioso como su opción favorita.

El oro tiene una historia más larga como reserva de valor y activo refugio. Bitcoin, en cambio, se mantiene como un activo más volátil y joven.

Para Cramer, esa diferencia explica por qué el metal precioso puede ser una opción más adecuada para proteger una cartera.

Aunque prefirió oro, Cramer reconoció que Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas "verificadas" o más consolidadas del mercado.

Su mensaje fue que, si un inversor busca exposición a cripto, debería priorizar activos con mayor trayectoria y reconocimiento en lugar de tokens de baja calidad.

El conductor advirtió que los inversores atraídos por precios bajos pueden terminar comprando acciones de centavos o tokens de baja calidad, con alto riesgo de pérdida. En ese contexto, sostuvo que ambas criptodivisas representan opciones más sólidas dentro del universo cripto.

La relación cambiante de Cramer con las criptomonedas a lo largo de los años

Jim Cramer mantiene una relación cambiante con las criptomonedas: pasó de recomendarlas como alternativa al oro y de invertir en Ethereum a cuestionar su valor y advertir sobre el riesgo especulativo. Su postura actual no es una ruptura total con Bitcoin, sino una preferencia por el oro cuando se trata de proteger una cartera.

En noviembre de 2020, Cramer describió a Bitcoin como una "gran alternativa" al oro, en un cambio respecto de críticas anteriores en las que la había calificado como una "moneda fuera de la ley". Poco después, cuando el precio cayó, aprovechó la baja para aumentar su exposición al activo.

A comienzos de 2021, recomendó asignar hasta el 5% de una cartera a Bitcoin. En ese período, lo presentó como una posible cobertura contra la inflación y una reserva de valor alternativa a los metales preciosos.

En junio de 2021, Cramer dijo que había vendido casi toda su posición en Bitcoin, citando entre otras razones la ofensiva china contra la minería cripto. Al mismo tiempo, se mostró más entusiasta con Ethereum, al que definió como algo más parecido a una moneda porque, según sostuvo, se usa más para realizar compras.

Su defensa de Ethereum continuó en 2022. En abril de ese año, afirmó que la red era "terrífica", que él era un "creyente" y que los inversores podrían obtener retornos de entre 35% y 40%.

En octubre de ese año, Cramer aclaró que especular con cripto podía ser aceptable, pero solo si el inversor comprendía todos los riesgos. Reconoció que había comprado Bitcoin y Ethereum, aunque negó haberlo hecho como seguro contra la inflación: "en realidad estaba apostando", dijo, y vinculó el mercado a la psicología de las masas.

La caída del mercado en 2022 endureció su discurso. En julio de ese año, sostuvo que las criptomonedas no ofrecían protección frente a nada y que la lucha de la Reserva Federal contra la inflación había asestado un golpe casi definitivo al sector.

Tras el colapso de FTX, Cramer llegó a afirmar que "no tocaría cripto ni en un millón de años". Esa etapa marcó su mayor distancia pública respecto del sector.

Su visión se moderó en los años siguientes. En diciembre de 2023, ante una consulta sobre una empresa minera de Bitcoin, dijo que "si te gusta Bitcoin, comprá Bitcoin", aunque aclaró que él había tomado ganancias y ya no mantenía la posición.

En 2024, volvió a mostrarse abierto a Bitcoin y lo describió como una buena reserva de valor, aunque mantuvo advertencias sobre la volatilidad y el riesgo del sector.