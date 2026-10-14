Un informe de Fidelitas registró 1.937 nuevas empresas con dificultades de pago en septiembre y advirtió sobre el impacto de las tasas de interés

Argentina enfrenta u$s25.000M en deuda soberana 2027 y altos vencimientos, sumando presión a las empresas y al acceso a crédito.

El informe de Fidelitas revela que el Score de Riesgo (SERF) cayó a 37,7 puntos, reflejando el deterioro por actividad débil y crédito caro.

La morosidad empresarial en Argentina sigue creciendo: 58.982 compañías están en situación crediticia irregular, con 1.937 más solo en septiembre.

La morosidad empresarial continúa en aumento en la Argentina. En septiembre pasado, 1.937 compañías ingresaron en una situación crediticia distinta de la normal dentro del sistema bancario, lo que elevó el total a 58.982 empresas.

Los datos surgen de un informe de Fidelitas, firma que analiza información financiera, comercial y legal, que advirtió sobre el deterioro de la capacidad de pago en un contexto de actividad económica débil y financiamiento costoso.

El relevamiento también mostró un retroceso del Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), indicador elaborado por la consultora para medir la evolución de distintas variables económicas.

En septiembre, el índice cayó 0,6 puntos y se ubicó en 37,7 puntos, dentro de la categoría de riesgo elevado.

La morosidad empresarial refleja el deterioro del crédito

El riesgo crediticio fue el indicador más complicado del informe, con apenas 19 puntos. Aunque en septiembre bajó 8,9% la mora de los clientes con atrasos leves, las dificultades para pagar las deudas siguen en aumento.

Además, el informe detalló que actualmente 3.7 millones de CUIT se encuentran en situación 5, considerada irrecuperable. Este dato incluye distintos tipos de contribuyentes, no solo empresas.

58.982 compañías están en situación crediticia irregular, con 1.937 más solo en septiembre.

Según Fidelitas, las tasas de interés elevadas encarecen los préstamos y dificultan que las empresas y las familias accedan al crédito.

"Las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias", mencionó Félix El Idd, CEO de la consultora.

Para el directivo, recuperar el acceso al crédito será clave para impulsar la actividad económica.

Las deudas y la incertidumbre de 2027 suman presión

El relevamiento también puso el foco en los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante 2027. Según Fidelitas, la demanda privada de divisas para dolarizar activos y pagar dividendos ronda los u$s2.500 millones mensuales.

A esa necesidad se suman vencimientos de deuda soberana por aproximadamente u$s25.000 millones durante 2027, entre capital e intereses. El volumen de obligaciones genera interrogantes sobre las posibilidades de refinanciación y la disponibilidad de reservas.

Por otro lado, el informe indicó que los rendimientos de los bonos con vencimiento en 2028 superan el 20% y que el riesgo país se ubica por encima de los 550 puntos.

Estas variables reflejan las dudas del mercado sobre la capacidad de refinanciar los compromisos financieros.

La incertidumbre política de cara al próximo año también aparece como un factor que puede condicionar las inversiones.

En ese escenario, Fidelitas destacó la importancia de mantener reglas de juego previsibles y dar continuidad a los contratos más allá de los cambios de gobierno.

Qué puede pasar con la economía en los próximos meses

Para el cierre de 2026, el informe no anticipó cambios significativos en el escenario económico y financiero. Entre los factores que podrían mejorar el ingreso de divisas, mencionó la cosecha de trigo y la operación del oleoducto Vaca Muerta Sur.

También detalló el potencial de los proyectos de inversión vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque advirtió que su impacto más importante podría verse en el mediano plazo.

Mientras tanto, el costo del crédito, la evolución de la actividad y las necesidades de financiamiento del país seguirán entre los factores que condicionan las decisiones empresariales.

Con casi 59.000 compañías en una situación bancaria distinta de la normal, el desafío será revertir el deterioro de la capacidad de pago y recuperar el acceso al financiamiento para impulsar la actividad económica.