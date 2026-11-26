Finalmente, la Ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada por la Cámara de Diputados tras conseguir 141 votos a favor, 99 abstenciones y cero en contra.

La Cámara Baja votó por segunda vez el proyecto: Senadores lo giró con con modificaciones sobre los artículos que establecían la remoción del directorio de una primera votación de Diputados.

Reforma del Banco Central: cuáles son los principales cambios

La reforma tiene cuatro ejes concretos que se pueden resumir en:

El mandato: la carta orgánica vigente desde 2012 fija que el BCRA debe promover "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". El proyecto de Milei vuelve al mandato anterior: tiene una sola misión, preservar el valor de la moneda

la carta orgánica vigente desde fija que el BCRA debe promover "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". El proyecto de Milei vuelve al mandato anterior: Financiamiento del Tesoro : prohíbe los adelantos transitorios (préstamos del BCRA al Estado que históricamente se devolvieron con nueva emisión) y restringe el giro de utilidades. Las ganancias provenientesde cambios en los precios de los activos del BCRA irían a una reserva no distribuible. Solo los resultados asociados al manejo de cartera podrían girarse al Tesoro para cancelar deuda

: (préstamos del BCRA al Estado que históricamente se devolvieron con nueva emisión) y restringe el giro de utilidades. Las ganancias provenientesde cambios en los precios de los activos del BCRA irían a una reserva no distribuible. Solo los resultados asociados al manejo de cartera podrían girarse al Tesoro para cancelar deuda Blindaje institucional : remover al presidente del BCRA y su directorio ya no será por decreto: se necesitarán dos tercios de votos (37 voluntades de Senadores . En la práctica, permite que Santiago Bausili pueda continuar en el cargo incluso si en 2027 gana la presidencia otro partido

: remover al presidente del BCRA y su directorio ya no será por decreto: se necesitarán . En la práctica, permite que Santiago Bausili pueda continuar en el cargo incluso si en 2027 gana la presidencia otro partido Letras Intransferibles: son instrumentos que se usaron para traspasar reservas del BCRA al Tesoro. La reforma busca eliminarlas o restringirlas de forma significativa

El vínculo entre la reforma del BCRA y el mercado cripto no es obvio, pero es concreto. Según Nelson Aquino, trader y analista cripto con años de experiencia en el ecosistema local, asegura que puede impactar en el precio de los dólares digitales.

"En Argentina, Bitcoin y USDT subieron históricamente cada vez que el Central emitía sin respaldo para financiar el gasto del Estado. Esa dinámica convirtió a los activos digitales en un refugio de valor para millones de ahorristas", remarca.

El experto considera que "si la reforma funciona y el BCRA deja de ser una canilla de emisión, ya no es una huida del peso sino una decisión de inversión propiamente dicha".

Las claves de la reforma del BCRA y el impacto en el mercado fintech y cripto

"Eso es positivo para el ecosistema a largo plazo, aunque en el corto puede reducir el volumen de algunas plataformas que dependían del flujo de ahorristas escapando de la devaluación", asegura.

El punto de Aquino es importante porque una Argentina con inflación baja y moneda estable es un escenario diferente al que existió durante las últimas décadas y fue el caldo de cultivo para los activos virtuales. No necesariamente implica un mercado más chico, pero sí con una lógica distinta.

El USDT como protección contra la inflación pierde parte de su atractivo. Bitcoin como inversión de largo plazo puede ganar. Las stablecoins en pesos ajustadas por tasa podrían volverse redundantes. Y los proyectos de tokenización de activos reales, que requieren estabilidad para funcionar, ganan viabilidad.

Reforma del Banco Central: cómo impacta en billeteras

Para las empresas fintech, mientras tanto, la reforma del BCRA tiene implicaciones indirectas pero relevantes que vale la pena rastrear.

La prohibición de financiar al Tesoro con emisión elimina una de las principales fuentes de presión inflacionaria de la economía argentina. Esto acarrea tasas de interés más bajas en el mediano plazo, lo que reduce el atractivo de los fondos comunes money market en pesos que hoy concentran el grueso del negocio de las billeteras virtuales.

El usuario que hoy tiene $1.000.000 en su fintech ganando una tasa en pesos equivalente al 35% anual en un entorno de 40% de inflación, en un escenario de menor avance de precios deberá evaluar si ese rendimiento sigue siendo atractivo.

Ese movimiento no es malo para las fintech per se porque las obliga a competir con propuestas de valor más sofisticadas, que vayan más allá de "tu plata rinde más acá".

Las que ya están desarrollando productos de inversión, crédito y servicios de pago se benefician de un entorno más estable. Las que subsisten principalmente ofreciendo una tasa más alta que el banco estarán bajo mayor presión.

Laura Ventura, analista financiera, señala otro impacto que pocos están mencionando y es el efecto sobre la política de tasas de interés: "Si el BCRA pierde la capacidad de mover tasas libremente porque ya no puede emitir para absorber o inyectar liquidez, la política monetaria pasa a depender mucho más de las licitaciones del Tesoro".

"Eso puede generar mayor volatilidad en las tasas de corto plazo, especialmente en momentos de tensión cambiaria. Para una fintech que tiene su negocio modelo atado a la tasa de referencia del BCRA, ese cambio puede ser desestabilizador", refuerza la experta.