El director del BCRA Pedro Inchauspe detalló la agenda de medidas y proyectos regulatorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para 2027, la que está orientada principalmente a resolver el desafío del crecimiento del crédito y las herramientas de cobro.

Las medidas del BCRA para el crédito y los pagos en 2027

Inchauspe disertó en la Fintech & Crypto Wrap-Up 2026 organizada por el estudio Bomchil y finlaw, y anticipó las siguientes medidas:

1. Implementación de Open Finance centrada en el crédito

En primer lugar, destacó una construcción conjunta con el sector: descarta el modelo tradicional de open banking implementado originalmente en el Reino Unido, argumentando que "se transformó en un gran centro de costos". En su lugar, plantea un esquema diseñado junto a la industria y con un propósito específico.

Con respecto a la propiedad de los datos y scoring, establece el principio de que los usuarios son los dueños de sus datos y que estos tienen un valor económico.

"La medida busca habilitar a las personas a compartir su información con distintas instituciones para mejorar los modelos de evaluación de riesgo (scoring), permitiendo el acceso a más y mejor crédito", indica Inchauspe.

El funcionario remarca que se trabaja en el desarrollo y perfeccionamiento de herramientas de cobranza, como el cobro con transferencia y sistemas de código de descuento.

El BCRA prepara cambios para ampliar el crédito y regular los pagos (generado con IA)

"La finalidad es que, al dotar a las entidades de mecanismos de cobro más eficientes, disminuya el riesgo y se puedan otorgar créditos con mejores tasas de interés", explica el funcionario.

El organismo avanza en un proyecto para simplificar los procesos y ampliar la apertura en el descuento de cupones de tarjetas de crédito. "Esta medida apunta directamente a que los comercios puedan financiar y negociar su capital de trabajo a tasas considerablemente más convenientes", señala Inchauspe.

"A la par de la innovación tecnológica y crediticia, se impulsa una agenda integral contra el fraude", afirma Inchauspe, y destaca que en este punto existe una alineación entre el Banco Central y los distintos actores del sistema financiero.

Qué nueva regulación prepara el BCRA para los PSP y las fintech

Respecto a los proveedores bajo el modelo PSP as a service (proveedores de servicios de pago como servicio), el Banco Central plantea una serie de medidas de encuadre regulatorio dentro de lo que consideran una evolución natural de la normativa.

1. Diagnóstico del BCRA sobre la situación actual

Existencia de un circuito paralelo o "en las sombras": Se identificó que la cantidad de entidades terceras conectadas al sistema a través de un PSP duplica prácticamente el registro oficial de PSP (representando casi un 80% adicional).

En la práctica, esto generaba un esquema de PSP indirectos de casi la misma magnitud que el registro directo del sistema.

2. Medidas y criterios regulatorios que aplicará el BCRA

La decisión del Banco Central es comenzar a normalizar, ordenar y encuadrar formalmente a estos terceros dentro del esquema regulatorio.

La pauta regulatoria central que se está trabajando es que, si un PSP directo debe cumplir determinadas exigencias, el PSP as a service naturalmente deberá cumplir de piso, como mínimo, el mismo marco normativo.

A medida que las entidades crecen y acceden a diferentes categorías, se aplican requisitos de seguridad enfocados principalmente en mitigar el riesgo operacional y proteger el esquema de garantías sobre el Sistema Nacional de Pagos.

El motivo de nivelar estos controles radica en que cualquier falla o incumplimiento normativo por parte de un tercero conectado termina afectando y dañando a todo el ecosistema en su conjunto.

Aunque una entidad sea pequeña, al contar con un canal o vía de conexión a la infraestructura del sistema, el riesgo operacional y el daño potencial que puede ocasionarse es significativo.

El objetivo final es consolidar un crecimiento natural, transparente y ordenado para toda la industria de pagos.

Qué cambios habrá para los proveedores no financieros de crédito

Inchauspe fue consultado sobre un eventual endurecimiento de las normativas que regulan a los proveedores de crédito no financiero en el país.

En el panel de Bomchil, se planteó la existencia de rumores sobre un posible endurecimiento en las exigencias de inscripción y en el régimen informativo exigido por el Banco Central.

Sin embargo, Inchauspe menciona que existen cientos de estas sociedades anónimas con sistemas propios de calificación crediticia operando en el mercado y aclara que la tendencia actual apunta hacia una simplificación administrativa para evitar trámites innecesarios en montos bajos, aunque se mantendrán algunas restricciones como para los cobros con transferencias.

Polémica entre Mercado Libre, Ualá y Revolut: ¿todas las fintech deben ser bancos?

Martín Vázquez Acuña, ejecutivo de Revolut, banco digital europeo que abrirá una "superapp" en Argentina, defendió que todas las cuentas de pago estén respaldadas por un banco, para mitigar el riesgo para el usuario. A esto respondieron Horacio Liendo de Mercado Libre y Daniela Bianchi de Ualá.

La propuesta de Vázquez Acuña para que las cuentas de pago de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) funcionen en la práctica como cuentas bancarias se fundamenta en trasladar las garantías, la solidez jurídica y las ventajas económicas del sistema financiero tradicional a los entornos digitales donde hoy operan los usuarios.

"Al estructurarse como una captación directa de fondos por parte de una entidad financiera formal, el dinero de los usuarios queda automáticamente alcanzado y cubierto por el régimen del seguro de depósitos", considera.

"En este esquema, la cuenta permanece formalmente a nombre del usuario, lo que le otorga un derecho crediticio directo contra la entidad bancaria. Esto evita que el cliente quede en una posición vulnerable o sujeta a intermediaciones complejas ante eventuales contingencias patrimoniales", afirma.

Para Liendo, en cambio, los PSP no bancarios tienen que seguir existiendo como puerta de entrada. Sostiene que "los pagos constituyen el punto de inicio para la inclusión financiera bajo una lógica de tres etapas: existir, pertenecer y crecer".

"Para 'existir', el usuario necesita una cuenta, lo que exige condiciones para que quienes disponen de tecnología puedan generar registros e identidades digitales a un costo muy bajo", detalla Liendo.

"La interoperabilidad (a través de iniciativas como Transferencias 3.0 o el alias) permite a los usuarios 'pertenecer' e interactuar en una comunidad, mientras que servicios posteriores como el crédito y los seguros permiten 'crecer'", expresa.

Liendo no concibe una forma más eficiente de transitar ese camino de inclusión sin los PSP, destacando que brindar la posibilidad de abrir un registro a bajo costo a cualquier usuario permite resolver necesidades puntuales y fomenta la creatividad para generar bienestar. Puso el ejemplo de que en su edificio se estableció un CVU para pagar las expensas.

Por su parte, Bianchi comenta las excesivas regulaciones y costos que se deben transitar para convertir una Fintech en banco, hasta el punto que enfatizó que en las oficinas de Ualá hay una bóveda, aunque se utiliza como anfiteatro, dado que se trata de una entidad 100% digital, no prevista en la normativa.