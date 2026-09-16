Para Morgan Stanley lo peor ya pasó en Argentina, pero en Wall Street manda la cautela por la actividad y los vencimientos de deuda

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley difundió este miércoles 16 de septiembre de 2026 un informe reservado en el que ratificó una postura constructiva sobre la trayectoria macroeconómica de la Argentina. De acuerdo con el análisis de la entidad, el proceso de desinflación comienza a consolidarse como el engranaje central de la reactivación, permitiendo anticipar que la etapa más crítica del ajuste ha quedado atrás, aun cuando la mayoría de los operadores internacionales sostienen una marcada prudencia antes de convalidar nuevas apuestas en el país.

Los analistas de la institución financiera señalaron que la economía transita un cambio de fase, pasando del esquema de estabilización inicial hacia un sendero de recuperación que se manifestará con mayor claridad en los sectores productivos. No obstante, remarcaron que el repunte no será homogéneo ni inmediato, sino que transitará por una trayectoria gradual y expuesta a episodios de volatilidad financiera en el corto plazo.

En este marco, la entidad proyecta un repunte progresivo en las ramas de manufactura, construcción y ventas minoristas hacia el cierre del segundo semestre de 2026, motorizado por una recomposición lenta pero sostenida de las remuneraciones en términos reales y el regreso del financiamiento bancario al sector privado.

¿Por qué Morgan Stanley afirma que lo peor ya quedó atrás en la economía?

Para los equipos técnicos de Morgan Stanley, los fundamentos económicos concretos tienen un peso sustancialmente mayor que los indicadores de coyuntura política o los índices de aprobación de gestión al momento de proyectar el rumbo:

Desaceleración de precios: La entidad considera que la tendencia a la baja del costo de vida es el factor determinante para recomponer la confianza y traccionar la actividad hacia fines de 2026

Crédito corporativo: La reactivación de líneas de financiamiento para empresas privadas aporta liquidez al circuito productivo

Infraestructura privada: El retorno paulatino de proyectos de inversión fondeados sin asistencia estatal directa consolida las bases de la expansión

Marco institucional: El banco destacó avances estructurales en las reformas de fondo, ponderando especialmente los pasos hacia la independencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Pese a estos fundamentos, la entidad insistió en que el despegue económico mostrará características no lineales, demandando paciencia a los agentes del mercado para ver reflejados los resultados en los balances corporativos.

¿Cuáles son las dudas de los inversores y qué riesgos asoman con los dólares hacia 2027?

A contramano del optimismo de la entidad neoyorquina, el clima en Wall Street no es unánime y prevalecen reparos significativos respecto a la sustentabilidad del programa. Una parte de los fondos de inversión advierte que los indicadores de actividad continúan reflejando una debilidad generalizada, mientras que algunos operadores consideran que el escenario podría deteriorarse durante el próximo año.

El principal foco de debate entre los especialistas en deuda crediticia radica en el frente cambiario y la administración de pasivos soberanos. Los inversores cuestionan la decisión oficial de no emitir títulos en los mercados internacionales de crédito, en un contexto donde se anticipa una fuerte demanda de divisas hacia 2027 en la antesala de las elecciones presidenciales.

Frente a este desafío, Morgan Stanley remarcó la conveniencia de que el Gobierno acelere todas las herramientas a su alcance para despejar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027. Aunque reconoció que las negociaciones y los esfuerzos oficiales se encuentran muy avanzados, el informe concluyó que el equipo económico podría requerir medidas complementarias para blindar las reservas y garantizar la estabilidad cambiaria de largo plazo.