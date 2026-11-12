Los ingresos brutos alcanzaron un récord de u$s6.300 millones, con un avance interanual de 37%. ¿Qué planes tiene la fintech en el país?

La fintech supera 140 millones de clientes y planea su regreso gradual a Argentina con el lanzamiento de Nu Global.

Nubank, el neobanco latinoamericano que crece año a año, superó las previsiones de ganancias en el tercer trimestre de 2026, impulsado por la expansión del crédito, el crecimiento de los ingresos y una mejora de la eficiencia operativa.

La fintech reportó una utilidad neta récord de u$s1.091 millones, un 31% más que un año antes en términos de moneda constante, por encima de la estimación promedio de u$s1.070 millones.

Nubank, en alza: sus resultados del tercer trimestre

Los ingresos brutos alcanzaron un récord de u$s6.300 millones, con un avance interanual de 37%, mientras que la utilidad bruta subió 35% hasta u$s2.600 millones.

El resultado neto también marcó un máximo histórico y se tradujo en un retorno sobre el patrimonio de 32%, una mejora frente al 31% del mismo período de 2025.

La ganancia creció 5% frente al segundo trimestre y la utilidad por acción se ubicó en u$s0,22, en línea con el consenso de los analistas.

Los ingresos netos alcanzaron u$s1.100 millones, un nivel récord, y las tres fuentes de ingresos de la compañía —crédito, comisiones y float— crecieron en términos absolutos respecto de un año atrás.

Nubank obtuvo una ganancia récord de u$s1.091 millones y superó las previsiones del mercado. (Imagen creada con IA)

La mejora de eficiencia y la expansión del crédito, los pilares de Nubank

La expansión del crédito fue uno de los principales motores del resultado. Nubank registró un récord de originación de préstamos con garantía, impulsado por un mayor volumen de créditos con descuento en nómina para empleados públicos y privados en Brasil, que compensó la caída de los préstamos respaldados por el FGTS.

El crecimiento del crédito sostuvo el avance de los ingresos netos por intereses, una de las principales fuentes de rentabilidad del banco digital. La compañía sostuvo que el desempeño de riesgo de crédito se mantuvo alineado con sus expectativas y que no identificó impactos exógenos relevantes sobre la calidad de sus activos.

El índice de eficiencia de Nubank se ubicó en 19,3%, frente a 19,5% en el segundo trimestre y 20,3% en el tercer trimestre de 2025. La mejora se explicó por menores costos de personal y por el traslado de algunos gastos al cuarto trimestre.

La compañía revisó al alza su proyección de eficiencia para 2026 y ahora espera un índice de entre 19% y 19,5%, por debajo de su estimación previa de alrededor de 20%. El ajuste muestra el desempeño acumulado del año, aunque la empresa anticipa un aumento secuencial de los gastos en el último trimestre.

La IA también tuvo un impacto directo en la estructura de costos. El director financiero de Nubank, Rob Livingston, explicó que el ritmo de contrataciones fue más lento que el previsto porque la IA está aportando beneficios significativos en capacidad y productividad.

La compañía redujo el ritmo de incorporación de personal gracias a esos avances tecnológicos, lo que ayudó a contener los gastos operativos y a mejorar la eficiencia.

La política de retorno a la oficina, anunciada el año pasado, también se implementó de manera más lenta que lo planeado, mientras la empresa abre nuevas oficinas en varias ciudades.

Nubank superó los 140 millones de clientes y comenzó en septiembre a expandirse más allá de América Latina. La compañía lanzó Nu US y Nu Global durante el trimestre, una apuesta que busca diversificar su base de usuarios y abrir nuevas fuentes de ingresos.

La empresa sostiene que el impacto de esos lanzamientos no superará 100 puntos base en cada uno de los años 2026 y 2027. La expansión internacional se suma a la consolidación de su operación en Brasil, México y Colombia, los principales mercados donde la fintech ya opera.

La evolución de la calidad crediticia se mantendrá como uno de los principales factores a observar. El crecimiento del crédito impulsa los ingresos, pero también eleva la exposición a pérdidas y obliga a la compañía a mantener un control riguroso sobre la cartera y los costos de riesgo.

Operativo retorno: los planes de Nubank para Argentina

Nubank planea volver a operar en la Argentina en dos etapas. El primer paso será el lanzamiento de Nu Global, una cuenta internacional multidivisa que permitirá a los usuarios argentinos acceder a dólares y euros digitales, transferencias internacionales, una tarjeta de débito y determinados activos digitales, sin que la firma se constituya inicialmente como banco regulado en el país.

La compañía utilizará Nu Global como una primera etapa para medir la demanda y conocer el interés de los usuarios argentinos por sus servicios financieros. Si la respuesta de los usuarios y el escenario regulatorio acompañan, el producto podría convertirse en el paso previo a un regreso más profundo al mercado local.

David Vélez, fundador de Nubank

David Vélez, fundador de Nubank, sostuvo en sus momento que la Argentina "nos parece un mercado más atractivo cada día" y que la compañía mantiene un equipo en el país que sigue creciendo. La estrategia prioriza construir desde cero, porque considera que permite controlar mejor la experiencia, aunque el proceso pueda ser más lento.

Una segunda etapa incluiría una mayor localización de la oferta, la obtención de licencias y el lanzamiento de medios de pago o productos de crédito adaptados al país. La decisión dependerá tanto de la respuesta de los usuarios como de las condiciones regulatorias.

Nubank también podría avanzar hacia una operación bancaria local, ya sea desde cero o mediante la adquisición de una entidad. La empresa indicó que prefiere construir orgánicamente, aunque no descarta oportunidades de compra en el futuro.

El interés de la fintech por la Argentina no es nuevo. Vélez confirmó que el país iba a ser el tercer mercado de la compañía, después de Brasil y México, pero que la empresa modificó sus planes tras el cambio político y económico de 2019.

La compañía también estuvo cerca de comprar Brubank, el banco digital fundado por Juan Bruchou, aunque esa operación no se concretó. Vélez aclaró que, en la actualidad, no hay negociaciones para quedarse con una entidad argentina, pero que la empresa sigue atenta a oportunidades.