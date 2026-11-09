La tarjeta de crédito atraviesa su peor momento del año: los pagos se desplomaron un 18,1% interanual en agosto, el mayor retroceso de 2026, y totalizaron 147,8 millones de operaciones, el registro más bajo de los últimos ocho meses.

Detrás de la caída se combinan sueldos atados a cuotas viejas, personas que resignan consumos o priorizan en qué gastar para no entrar en mora, bancos que recortaron límites frente a la suba de los incumplimientos, tasas aún elevadas y un cambio de hábito que empuja a pagar con débito, QR y transferencia.

Los expertos prevén que la baja continuará en los próximos meses, aunque probablemente con menor intensidad.

"Mientras el consumo siga débil y las tasas sigan altas, el uso de la tarjeta de crédito puede seguir cayendo. Aunque creo que la caída interanual podría moderarse", anticipa Santiago Lebled, Fintech Advisor y Fractional CFO de Lebled Consulting, a iProUP.

Diego Kupferberg, experto en emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, comparte el pronóstico: "En el corto plazo, creo que la caída se va a seguir viendo, aunque probablemente a un ritmo más moderado".Según detalla el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA):

En agosto se realizaron 147,8 millones de pagos con tarjeta de crédito por $10,1 billones (- 18,1% en la cantidad de operaciones y -20% en montos interanual )

con tarjeta de crédito por (- y ) Es la caída interanual más profunda de 2026

El golpe más duro lo recibieron las compras en cuotas : se hundieron un 22,8% interanual

: La financiación movió $3,54 billones (-22,8% interanual) y $6,56 billones en un pao (-18,7%)

Las tarjetas de crédito caen y se desploman las compras en cuotas (generado con IA)

Lejos de ser un dato aislado, agosto profundizó una tendencia que se repitió a lo largo de todo el año: con excepción de junio, cuando las operaciones crecieron un 1,6% interanual, todos los meses de 2026 cerraron hasta ahora "en rojo" en cantidad de transacciones y ninguno mostró números positivos en montos reales. El octavo mes registró, en ambos indicadores, la caída más pronunciada.

¿Por qué cae el uso de tarjetas de crédito y las compras en cuotas en Argentina?

Para Lebled, "la caída responde a cuatro factores" que "se refuerzan entre sí":

Menor consumo: Mercado Libre habló de una demanda interna más débil durante el segundo trimestre . Según Scentia, las ventas de consumo masivo acumularon una baja de 2,9% en el primer semestre

Mercado Libre habló de una . Según Scentia, las ventas de consumo masivo acumularon una baja de 2,9% en el primer semestre Tasas altas: para las emisoras no bancarias, la tasa de referencia que publica el BCRA para limitar la financiación con tarjeta es de 63,15% TNA en noviembre de 2026, de acuerdo con la Comunicación "B" 13251

para las emisoras no bancarias, la en noviembre de 2026, de acuerdo con la Comunicación "B" 13251 Costo tributario: estimaciones del BCRA indican que los impuestos equivalen a 46 puntos de tasa en las tarjetas de crédito

estimaciones del BCRA indican que los impuestos equivalen a 46 puntos de tasa en las tarjetas de crédito Acceso: la presidenta de la Cámara Argentina Fintech, Paula Arregui, sostiene que la principal traba es llegar al financiamiento formal.

Suma el contexto de mora que atraviesa la Argentina "pero como agravante más que como causa de fondo", matiza. "La morosidad de tarjetas llegó a 13,1% en mayo de 2026, según el BCRA, y en octubre de 2024 era de 1,6%", describe.

"Por el lado de la oferta, cuando sube la mora, los emisores bajan límites y aprueban menos compras, lo que reduce el volumen aunque el cliente quiera seguir comprando. Por el lado de la demanda, el BCRA indicó que el deterioro en los hogares se explica por más endeudamiento con tarjetas para cubrir gastos mensuales básicos. Es estrés de ingreso, no una decisión de consumo", desarrolla.

Kupferberg coincide en que "la caída no tiene una sola causa" y enumera tres razones que, en su visión, explican el panorama actual:

Sueldos comprometidos: una parte muy grande del ingreso ya está atada a cuotas viejas y eso deja poco margen para afrontar consumo nuevo

una parte muy grande del ingreso ya está atada a cuotas viejas y eso deja poco margen para afrontar consumo nuevo Bancos más restrictivos: las entidades "cerraron la canilla" y, frente al deterioro de la cartera, recortaron límites y endurecieron los requisitos

las entidades "cerraron la canilla" y, frente al deterioro de la cartera, recortaron límites y endurecieron los requisitos Cambio de hábito: para las compras cotidianas, la transferencia, el QR y el débito le ganan terreno al plástico, porque la gente prefiere pagar con lo que tiene y no con lo que va a tener

Asegura que "la morosidad tiene que ver mucho con lo que se está viendo. Estamos ante niveles de mora en familias que no se veían hace más de veinte años, y la tarjeta es justamente una de las líneas más golpeadas".

"Hay dos efectos. Una parte de los usuarios directamente no puede usar la tarjeta porque está en mora o tiene el límite comido. La otra parte todavía paga, pero ve 'lo que le pasa al vecino' y frena", añade.

A partir de esto, vislumbra "un comportamiento defensivo clarísimo" por parte de los usuarios, algo que "se nota en el hecho de que la caída es mayor en compras en cuotas que en un pago".

"La cuota es la que te compromete los meses que vienen y nadie quiere sumar otra 'capa de deuda' arriba de la que ya tiene. Desde lo que vemos en cobranza, el deudor de hoy prioriza: primero sostiene lo básico y la tarjeta queda para lo imprescindible. Pero no todo es prudencia: mucho de lo que parece 'cuidarse' es, en realidad, no poder", alerta.

Qué pasará con las tarjetas de crédito y las tasas de interés en los próximos meses

De cara al futuro, Santiago Lebled cree que el uso de tarjeta de crédito "puede seguir cayendo", aunque considera que "puede moderarse" por tres razones:

Base de comparación: la caída de agosto se mide contra un año donde el uso ya era alto, y eso exagera la variación

la caída de agosto se mide contra un año donde el uso ya era alto, y eso exagera la variación Mora: según el BCRA, los incumplimientos alcanzaron su pico en el segundo trimestre, y la mora temprana en fintech bajó de cerca de 8% a menos de 5%, de acuerdo con datos de la industria. Si se estabiliza, el crédito puede volver a expandirse

según el BCRA, los incumplimientos alcanzaron su pico en el segundo trimestre, y la mora temprana en fintech bajó de cerca de 8% a menos de 5%, de acuerdo con datos de la industria. Si se estabiliza, el crédito puede volver a expandirse Tasas: los analistas que releva el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre proyectan una tasa mayorista TAMAR de 23,5% TNA para diciembre. Si se confirma, el tope de financiación seguiría bajando. Es una estimación, no un dato

Sin embargo, descarta a iProUP que "el uso de tarjetas vuelva a crecer con fuerza mientras el ingreso real no se recupere".

Por su parte, Kupferberg afirma que "el punto de inflexión va a llegar cuando se combinen dos cosas". "Que el salario real recupere terreno y que las familias terminen de licuar o refinanciar la deuda acumulada".

"Diciembre puede traer un rebote estacional por aguinaldo y fiestas, pero eso no cambia la tendencia de fondo. El tema será ver si se recupera el uso de la tarjeta, o si vuelve a ser lo que era. Parte de ese consumo ya migró a otros medios de pago y no va a volver", concluye.