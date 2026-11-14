Los inversores podrán acceder a nuevos instrumentos vinculados con commodities agrícolas, minería, tierras raras y acciones de Estados Unidos

Inversores acceden a mercados internacionales como el de litio o agricultura sin cuenta en el exterior; clave para diversificar.

Los nuevos fondos de Invesco, Teucrium, JPMorgan, iShares y VanEck cubren materias primas, minería y acciones de EE.UU.

BYMA sumó 6 nuevos CEDEAR de ETF al mercado argentino, facilitando la inversión en activos globales específicos.

BYMA incorporó seis nuevos CEDEAR de ETF al mercado argentino, una alternativa que permite acceder a activos y sectores específicos de la economía internacional, sin abrir una cuenta en el exterior.

Los instrumentos ofrecen exposición a materias primas, empresas mineras y acciones estadounidenses, aunque cada fondo sigue estrategias diferentes y está sujeto a los riesgos propios de sus mercados y de las cotizaciones internacionales.

¿Cuáles son los nuevos CEDEAR de ETF y en qué invierte cada uno?

Cada instrumento tiene una composición y una estrategia particular, por lo que es importante conocer qué activos sigue y cómo funciona antes de incorporarlo a una cartera de inversión.

Los seis instrumentos que se incorporaron al mercado local son los siguientes:

El CEDEAR DBB, de Invesco, sigue una cartera de futuros sobre metales industriales como cobre, aluminio y zinc, utilizados en construcción, infraestructura, transporte y distintos procesos manufactureros alrededor del mundo.

El DBA, también administrado por Invesco, busca reflejar la evolución de una canasta de futuros agrícolas que incluye productos como maíz, soja, trigo, azúcar, café y algodón, entre otros commodities.

El WEAT, de Teucrium, ofrece exposición al precio internacional del trigo mediante contratos de futuros con distintos vencimientos, sin comprar el cereal físico ni acciones de compañías productoras del sector.

El JMOM, de JPMorgan, invierte en acciones de Estados Unidos seleccionadas por su impulso bursátil ajustado por riesgo, con una metodología que busca identificar compañías con tendencias positivas en el mercado.

El ILIT, de iShares, reúne acciones de empresas estadounidenses y extranjeras dedicadas principalmente a extraer mineral de litio o fabricar compuestos utilizados en baterías y otras aplicaciones industriales de alto crecimiento.

El REMX, de VanEck, agrupa compañías globales vinculadas con la producción, refinación y reciclaje de tierras raras y metales estratégicos, insumos relevantes para tecnologías avanzadas y distintas cadenas industriales internacionales.

BYMA prepara un CEDEAR de Anthropic para invertir desde Argentina y en pesos

La iniciativa busca que los inversores locales accedan a las acciones de Anthropic desde el mercado argentino, mediante certificados que estarán disponibles desde el comienzo de su cotización en Estados Unidos.

Para conseguirlo, BYMA pretende repetir el mecanismo implementado con SpaceX, cuyo CEDEAR se habilitó durante la misma jornada de su estreno bursátil, una experiencia que permitió operar localmente desde el primer día.

"La experiencia de SpaceX, en la que trabajamos junto a Banco Comafi y la CNV para habilitar su negociación local desde el primer día de cotización en Estados Unidos, es un antecedente muy valioso", indicaron desde la entidad.

La compañía aeroespacial encabezada por Elon Musk debutó el 12 de junio de este año y recaudó US$75.000 millones durante su primera jornada, en la mayor Oferta Pública Inicial de la historia.

Desde BYMA explicaron que trabajan con los participantes del mercado y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para completar las aprobaciones necesarias y habilitar el instrumento desde el debut internacional.

Por ahora, no trascendieron detalles técnicos del CEDEAR, como su ratio de conversión, que determina cuántos certificados representarán cada acción original, ni el precio inicial de negociación.

Tampoco se confirmó cuándo estará disponible para operar el nuevo instrumento, ya que su habilitación dependerá de la fecha definitiva de la IPO y de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

¿Cuándo será la IPO de Anthropic y cuánto busca recaudar?

La salida a Bolsa de Anthropic se estima para el 19 o el 20 de noviembre, en una operación que podría convertirse en uno de los debuts tecnológicos más importantes del año.

Según la documentación presentada este martes ante los reguladores estadounidenses, la desarrolladora de Claude aspira a alcanzar una valuación de hasta US$1,02 billones durante su debut bursátil en Wall Street.

Para concretar ese objetivo, planea ofrecer 825 millones de acciones, con un precio estimado de entre US$70 y US$78 por papel, mediante una colocación que podría recaudar hasta US$64.400 millones.

La cifra quedó por debajo de las proyecciones difundidas meses atrás, cuando los primeros cálculos anticipaban una valuación de hasta US$2 billones, que habría superado el récord establecido por SpaceX.

Además, Anthropic prevé captar otros US$26.000 millones mediante una colocación privada independiente, destinada a inversores estratégicos entre los que figuran Google, Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

Si ambas operaciones se concretan según lo previsto, la compañía podría reunir aproximadamente US$90.400 millones, una cifra que refleja las expectativas financieras alrededor de la inteligencia artificial.