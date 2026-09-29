La noticia provocó una fuerte reacción en el mercado: las acciones del banco digital brasileño se desplomaron inemdiatamente un 10% en Nueva York

De concretarse, será la mayor operación de Nubank, marcando un giro estratégico hacia la expansión europea directa.

La noticia de la compra de Monzo desplomó acciones de Nubank un 10%, aunque luego rebotaron en el mercado.

Nubank negocia la compra de Monzo por hasta u$s13.000 millones, buscando su mayor adquisición y expansión estratégica en Europa.

Nubank, uno de los neobancos más crecientes de Latinoamérica, negocia la compra de Monzo por casi u$s13.000 millones, en lo que sería la mayor adquisición de su historia y un movimiento estratégico para expandirse en Europa.

La noticia provocó una fuerte reacción en el mercado: las acciones del banco digital brasileño se desplomaron hasta un 10% en Nueva York, aunque en la jornada posterior mostraron un importante rebote.

Nubank negocia comprar al neobanco británico Monzo por casi u$s13.000 millones

La operación, aún en etapa preliminar, valora al banco británico entre 8.000 millones y 10.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a entre u$s10.600 millones y u$s13.300 millones.

De concretarse, sería el mayor acuerdo de Nubank hasta la fecha y marcaría un giro en su estrategia internacional, que hasta ahora había privilegiado el crecimiento orgánico en mercados como México y Estados Unidos.

En este último país, la fintech solicitó licencia bancaria en 2025 y recientemente anunció una alianza con Lead Bank para iniciar operaciones.

El interés por Monzo responde al atractivo del mercado británico, uno de los más competitivos en banca digital. Monzo registró ingresos de 1.700 millones de libras en el último ejercicio fiscal, con un crecimiento de 39%, y un beneficio antes de impuestos de 87 millones de libras.

David Vélez, fundador de Nubank

Sin embargo, el precio discutido implica múltiplos muy elevados: entre 93 y 116 veces su beneficio antes de impuestos, lo que deja poco margen para justificar la inversión únicamente con el crecimiento de Monzo como negocio independiente.

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Nubank cayeron hasta los u$s12,23 en la Bolsa de Nueva York, su mayor retroceso intradiario desde junio.

Analistas de Citi y BTG Pactual remarcaron que la integración de un banco extranjero de este tamaño, mientras Nubank escala su operación en México y avanza en Estados Unidos, podría generar una complejidad operativa significativa y atraer un fuerte escrutinio regulatorio en el Reino Unido.

David Vélez, CEO y cofundador de Nubank, defendió que la compañía "juega a largo plazo" en sus iniciativas internacionales y que es consciente de los desafíos de construir un negocio en nuevas regiones.

Por qué rebotan las acciones de Nubank

En la jornada posterior a la operación, las acciones de Nubank rebotaron en Nueva York, tras sufrir su mayor caída en más de un año, impulsadas por la expectativa de que la posible compra de Monzo, valuada en hasta u$s13.300 millones, abra nuevas oportunidades de expansión en Europa.

El repunte fue moderado, pero devolvió confianza a los inversores luego de un desplome de más de 10% en la sesión previa.

El rebote se produjo el 29 de septiembre, cuando los títulos de Nu Holdings (NU) subieron alrededor de 2% hasta los u$s12,50, tras haber caído a u$s12,23 en la jornada anterior.

La corrección había sido la más fuerte desde 2025 y estuvo motivada por las dudas del mercado sobre el precio de la eventual adquisición de Monzo, el neobanco británico con más de 16 millones de clientes.

El rebote activó la señal de que los inversores comenzaron a digerir la magnitud de la operación y sus posibles beneficios estratégicos. La adquisición le permitiría entrar de manera directa al mercado europeo, comprimiendo años de desarrollo en una sola transacción.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la integración y la financiación. Citi advirtió también que el precio de compra implicaría una prima considerable respecto a la última valoración privada de Monzo y que la operación podría generar dilución para los accionistas actuales.

Además, la experiencia previa con Easynvest, adquirida por Nubank en 2020, mostró que la integración de sistemas puede ser más compleja de lo esperado.

El rebote también se enmarca en un contexto de volatilidad para Nubank. A principios de septiembre, las acciones habían alcanzado máximos de seis meses en torno a los u$s15,40, impulsadas por resultados financieros mejores de lo previsto y por la expansión en México y Colombia.