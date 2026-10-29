El exchange presentó el trámite antes del 30 de octubre para operar bajo el régimen transitorio del BCB sin interrumpir la compraventa a usuarios.

El exchange estadounidense Coinbase confirmó la presentación formal de su solicitud de licencia para operar como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) ante el Banco Central de Brasil (BCB), cumpliendo con la exigencia administrativa antes de la fecha límite establecida para el viernes 30 de octubre.

A través de esta gestión, la compañía busca blindar sus operaciones vigentes en territorio brasileño mientras el regulador implementa nuevas normativas de gobernanza corporativa, custodia y segregación patrimonial de los fondos de los usuarios y protocolos de prevención de lavado de dinero.

A diferencia de los ajustes de producto que debieron implementar otros operadores del sector para encuadrarse en la regulación brasileña, la compañía descartó trabas operativas inmediatas para sus clientes.

Voceros oficiales de Coinbase señalaron que la revisión técnica de la carpeta por parte del Banco Central no exigirá la suspensión preventiva de las herramientas ni de los servicios existentes, permitiendo que la negociación de tokens continúe con normalidad durante el período de evaluación.

¿Cómo funciona el período de transición del Banco Central de Brasil para los exchanges?

La normativa dictada por la autoridad monetaria brasileña contempla una ventana de adecuación operativa para evitar un corte abrupto de liquidez en el mercado:

El marco regulatorio del BCB determinó que aquellas plataformas que ya prestaban servicios de compraventa y custodia en el país antes del cierre de octubre pueden acogerse a acuerdos transitorios de funcionamiento.

La condición obligatoria para mantenerse activos bajo este régimen de excepción era ingresar el formulario de solicitud antes del 30 de octubre de 2026; quienes hayan formalizado el pedido quedan legalmente facultados para operar de forma regular mientras los técnicos del organismo auditan los requisitos de fondo.

La presentación de Coinbase se suma al movimiento coordinado de los principales jugadores del ecosistema regional. La firma global Binance había solicitado su autorización el pasado 23 de octubre de 2026, aunque en su caso debió aplicar modificaciones operativas que incluyeron la suspensión de préstamos cripto, la restricción de transacciones con margen y la desclasificación de 22 tokens de su catálogo comercial.

En paralelo, entidades bancarias tradicionales como Itaú Unibanco también notificaron sus servicios de trading y custodia propia ante el BCB esta semana bajo el carril simplificado para entidades financieras.

¿Qué implica la estrategia "Everything Exchange" que Coinbase proyecta desplegar en la región?

La adecuación regulatoria constituye el primer escalón de un plan de negocio más abarcativo que excede la simple intermediación de criptomonedas:

Coinbase ratificó ante la plaza brasileña su intención de implementar su modelo "Everything Exchange", una propuesta comercial que busca transformar la aplicación en una plataforma integral de servicios financieros. El proyecto contempla integrar en una misma interfaz transacciones con divisas tradicionales y procesamiento de pagos minoristas, funcionalidades que requerirán autorizaciones y licencias regulatorias complementarias ante las autoridades bancarias locales.

Con más de 505.500 millones de reales transaccionados en activos digitales durante 2025 según registros fiscales del país vecino, Brasil se consolida como el epicentro de la formalización institucional del sector en América del Sur. La decisión de Coinbase de validar su presencia bajo las directivas del BCB acelera los tiempos para que los exchanges internacionales definan si asumen los costos de cumplimiento normativo o quedan marginados de la principal economía de la región.