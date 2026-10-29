El sector analizó el presente y el futuro de la industria y pidió medidas al organismo para seguir creciendo, con más competencia, crédito y servicios

También pidieron avanzar en Open Finance y ofrecer criptomonedas, clave para la IA y para mejorar la baja penetración de crédito.

La industria fintech solicitó al BCRA más licencias bancarias para impulsar la competencia, innovación y acceso al crédito en Argentina.

La industria fintech le pidió medidas al Banco Central (BCRA) para sostener el crecimiento que el sector registró en los últimos años.

Ejecutivos coincidieron este jueves 29 de octubre, en el Argentina Fintech Forum 2026, en que la autoridad monetaria debe 'abrir el grifo' y permitir que más empresas accedan a licencias bancarias.

Se le suman el desarrollo de las Finanzas Abiertas (Open Finance), dado el peso que pueden tener los datos para impulsar la competencia, entre otros aspectos, así como la posibilidad de ofrecer criptomonedas, en función de la relevancia global del ecosistema cripto argentino.

Así se planteó en el panel "Presente y futuro del negocio financiero: escala, competencia y principalidad", que abrió el evento organizado por la Cámara Argentina Fintech en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y en el que participaron:

Paula Arregui, vicepresidente senior de Mercado Pago

vicepresidente senior de Mercado Pago Juan Manuel Brunetti, CPO de Prex

CPO de Prex Martín Heine, CEO de Personal Pay

CEO de Personal Pay Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá

fundador y CEO de Ualá Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon

CFO de Lemon Facundo Vázquez, secretario de la Cámara Argentina Fintech y cofundador de Poincenot (moderador)

Por qué las fintech piden más licencias bancarias en Argentina

"Si no hay competencia no hay innovación y creo yo, como digo siempre, que la competencia eleva. Entonces tiene que haber más bancos para probar mejores soluciones", sostuvo Barbieri, quién contrastó las 62 licencias bancarias que hay en Argentina con las más de 4.500 que hay en Estados Unidos y más de 5.200 que hay en la Unión Europea.

En esa cifra también se apoyó Raimondi, quien coincidió en el diagnóstico al indicar que, con 62 entidades bancarias habilitadas en el país, "tienen que haber más licencias".

En la misma sintonía, y de cara a los próximos años, el fundador de Ualá anticipó que "va a haber más instituciones" y una "mayor competencia", algo que, según su visión, "es muy bueno para el usuario" y también beneficia al sistema, "porque tenemos una gran deuda".

Parte de esa deuda, en su análisis, se vincula con la penetración del crédito, muy baja en comparación con la región. En este sentido, citó datos de Analytica, publicados en agosto pasado por la CAF, según los cuales en la Argentina el financiamiento al sector privado representa apenas el 13% del PBI, frente al 53% de América Latina y el Caribe.

"En Argentina tenemos un gran problema", advirtió, y señaló que el país está "muy atrasado" respecto de sus vecinos en penetración de crédito sobre el PBI.

"Y cuando no hay crédito no hay posibilidad de movilidad social. El rico ya tiene los activos y el que no es rico nunca tiene la posibilidad de acceder a ellos. No puede comprar la mercadería que necesita, no puede emprender, no puede pensar en tener acceso a mejorar su situación", remarcó.

Por eso, reafirmó que, "con la necesidad de intermediación financiera, la banca la van a ganar los bancos", y que, tal como hizo Ualá, "eventualmente los grandes jugadores digitales deberán tener sus propias licencias para poder operar de esa manera" y "utilizar los productos de crédito que son el 85% al 90% de toda la rentabilidad de la banca de América Latina".

Mercado Pago es uno de los players que aguarda su licencia bancaria, que el BCRA anticipó que otorgaría antes de fin de año. Si se concreta, se convertiría en la entidad más grande del país por cantidad de usuarios, según datos de la compañía.

Sobre este punto, Heine explicó que, tras el ingreso de Banco Macro como socio y el acuerdo para adquirir el Banco Sáenz, anunciado en marzo de 2026, Personal Pay apuesta a la intermediación financiera. "Eso es lo que mejora la propuesta de valor para los clientes y lo que hace sustentable al negocio", afirmó.

Raimondi, en tanto, dejó abierta la puerta para la exchange Lemon: "Me imagino Lemon transitar a lo mejor en un proceso que otros han transitado, no sé, no quiero predecir eso, pero estamos pensando ciertamente".

Brunetti, de Prex, proyectó "un ecosistema donde va a ser mucha más competencia" y planteó el desafío: "¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a poder seguir escalando un negocio regional rentable?". Su respuesta incluye una plataforma tecnológica propia y "la infraestructura en términos de cuáles son las licencias que nosotros necesitamos para construir mejores soluciones".

Qué reclamaron las fintech sobre Open Finance, criptomonedas e IA

Open Finance, criptomonedas e inteligencia artificial fueron los otros ejes de la charla en el main stage del CEC.

"Nos debemos temas regulatorios", admitió Barbieri, que abogó por "que Open Finance no sea una discusión, que sea una realidad" y reclamó: "Abramos los datos que son de los usuarios y no de las instituciones".

Sobre cripto, Barbieri cuestionó que "todavía existen regulaciones que, por ejemplo, a nosotros, como banco, no nos permiten poder ofrecer productos" y exigió "poder jugar en igualdad de condiciones". Su expectativa es que estos temas "dejen de ser charlas en foros como este".

Arregui suscribió esa postura e incluso fue más allá, al vincular la inteligencia artificial con Open Finance. Según dijo, su ambición es "transformar a la IA no solo en un solucionador de problemas, sino en el socio estratégico de la persona".

Como ejemplo, contó que en Brasil, gracias a las Finanzas Abiertas, Mercado Pago ya puede avisarle a un usuario que "su cuenta de Itaú va a quedar en rojo, entonces le sugiere mover dinero desde Santander", por mencionar dos entidades.

También destacó la importancia que esta tecnología puede tener en el ámbito de la educación financiera, un punto clave y una de las principales preocupaciones del sector, sobre todo en un contexto en el que la morosidad de las familias con los bancos se ubicó en 12,81% en agosto, según el último Informe sobre Bancos del BCRA.

Para la ejecutiva, "con más licencias vas a poder ampliar la cantidad de cosas para hacer" y "con un marco regulatorio evolucionando esto se enriquece". En sintonía con Barbieri, apostó a una competencia que "nos eleve a todos para generar mejores productos finales".