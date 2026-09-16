SPY dominó el volumen de Cedears de ETF con el 22,22% del total negociado. Bitcoin y oro completaron el podio del mercado local

La demanda privilegia la liquidez de índices consolidados sobre especulación, pese a alta volatilidad de algunos activos.

Los Cedears de ETFs se consolidan para dolarizar ahorros en Argentina, según informe IAMC de septiembre 2026.

La búsqueda de cobertura frente a la necesidad de dolarizar ahorros sin asumir riesgo local consolidaron a los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) de fondos cotizados como el instrumento predilecto de la plaza financiera doméstica. De acuerdo con el último relevamiento elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) en septiembre de 2026, el volumen de operaciones dentro del segmento de ETFs estuvo fuertemente polarizado entre la exposición clásica a Wall Street y una creciente demanda por activos alternativos.

En el balance de las últimas semanas, el título que se coronó como el ganador absoluto del mercado local fue SPY, el certificado que replica de forma directa el índice accionario estadounidense S&P 500. El papel concentró el 22,22% del total negociado dentro del segmento de ETFs, ubicándose a una distancia considerable del resto de los activos que cotizan en la plaza bursátil.

Su liderazgo radica en su condición de vehículo de diversificación masiva: con una sola orden de compra cursada en pesos en el mercado local, el ahorrista accede a una canasta compuesta por las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, registrando un volumen promedio diario negociado (ADTV) de aproximadamente u$s7.418 millones.

¿Cómo quedó conformado el podio y qué lugar ocuparon Bitcoin y el oro?

Detrás del índice insignia de Wall Street se produjo una marcada rotación de carteras, donde las criptomonedas y los metales preciosos lograron desplazar a las acciones tecnológicas tradicionales:

El salto de Bitcoin (IBIT): El ETF spot de la criptomoneda líder se adueñó del segundo puesto al absorber el 11,76% del volumen total , con un volumen promedio diario de u$s3.630 millones, consolidándose como una de las vías preferidas para dolarizar ahorros con sesgo cripto sin salir del mercado regulado.

El resguardo en oro (GLD): El fondo indexado al metal dorado físico escaló hasta la tercera posición al capturar el 10,85% de las transacciones (u$s3.360 millones de ADTV), confirmando la preferencia por activos defensivos ante la volatilidad de las tasas de interés globales.

La tecnología de Wall Street (QQQ): El fondo que sigue las cotizaciones del índice tecnológico Nasdaq-100 quedó relegado al cuarto escalón con un 9,18% del volumen negociado (u$s3.463 millones de ADTV).

Renta variable regional (EWZ): La exposición a las empresas de Brasil cerró el grupo de vanguardia concentrando el 6,63% de los flujos de capital.

Entre los tres principales instrumentos (SPY, IBIT y GLD) explicaron prácticamente la mitad de todas las operaciones realizadas dentro de la familia de Cedears de ETF en la plaza argentina.

Cuáles fueron los instrumentos más riesgosos y cómo operó la volatilidad

El informe técnico del IAMC diferenció el volumen operado del nivel de riesgo que asumen los inversores particulares. Mientras que los activos líderes concentran el capital por su estabilidad, las alternativas apalancadas mostraron oscilaciones pronunciadas durante las últimas 40 ruedas operativas:

Apalancamiento extremo: El fondo TQQQ lideró el ranking de volatilidad con un registro anualizado de aproximadamente 58,78% , seguido de cerca por SQQQ y otros vehículos diseñados para multiplicar movimientos diarios, con niveles superiores al 50%.

Volatilidad intermedia: Papeles como QLD anotaron una volatilidad de 48,27%, mientras que COPX (mineras de cobre) marcó un 39,26% y SMH (semiconductores) se ubicó en el 38,51%.

El extremo conservador: Los fondos con movimientos más moderados estuvieron representados por ESGU (11,38% de volatilidad anualizada), TEUR (11,50%) y VIG (12,40%).

Hacia el tramo final del período analizado, el indicador promedio anualizado del mercado acusó el impacto de una mayor tensión financiera internacional, tocando un pico de 52,35% antes de cerrar en torno al 51,60%, ratificando que la selectividad del inversor local hoy privilegia la liquidez de los índices consolidados por sobre la especulación de corto plazo.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y didácticos sobre la evolución del mercado de capitales. No constituye una recomendación de inversión, compra o venta de valores negociables. Los Cedears de ETFs conllevan riesgos asociados a la volatilidad de sus activos subyacentes y a las fluctuaciones del tipo de cambio financiero (Contado con Liquidación). Antes de operar, consulte el perfil de riesgo y las comisiones aplicables con un agente de liquidación y compensación (ALyC) registrado.