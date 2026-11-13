La crisis de Nvidia dejó de ser un problema de Wall Street para pasar a reflejarse como un problema de las carteras argentinas.

La renuncia de Jensen Huang, el fundador que condujo la compañía durante más de tres décadas, hundió a la acción hasta 14% solo en la víspera y arrastró al CEDEAR que se opera en Buenos Aires hasta los $10.380.

Se trata de una caída del 14,6%. El certificado acumula un retroceso del 26% en un mes y su exposición a esta historia no termina en Nvidia, porque los papeles que dominan el ranking de CEDEAR son justamente los de la cadena de la inteligencia artificial.

Qué pasó con Nvidia y por qué se desplomó su cotización

El lunes, la acción de Nvidia había caído hasta 8,8% después de que Huang reconociera una relación con Alice Huang, una empresaria vinculada a una firma de centros de datos de Singapur a la que, según reportes de prensa, las agencias de inteligencia estadounidenses ubican como espía china.

El directorio había abierto una investigación independiente y el propio ejecutivo se había disculpado ante los empleados. Igualmente, hasta ese momento, la compañía decía que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o de seguridad nacional.

El desenlace llegó el jueves, cuando se conocieron reportes de una segunda relación extramatrimonial con una ejecutiva de Nvidia que le reportaba de manera directa.

La caída de Nvidia sacudió a los CEDEAR y pone a prueba a los inversores (generado con IA)

Huang renunció con efecto inmediato a sus tres cargos, la presidencia del directorio, la dirección ejecutiva y su asiento como director. La directora financiera, Colette Kress, quedó al frente de la compañía de manera interina.

La reacción del mercado fue proporcional al tamaño del personaje. En los primeros diez minutos de la rueda se operaron más de 200 millones de acciones de Nvidia en el Nasdaq, la acción perforó los u$s148,80 con una caída del 14% y los futuros de los principales índices llegaron a operar en rojo antes de la apertura.

Con el correr de la sesión el pánico se moderó y el papel se estabilizó cerca de los u$s164, con una baja en torno al 5%, mientras el Nasdaq revertía las pérdidas y terminaba la mañana neutro.

Por qué el CEDEAR de Nvidia cayó más que la acción en Buenos Aires

Lo que en todo caso más preocupa por estos lares es el comportamiento del certificado local, que tuvo una particularidad.

El CEDEAR de Nvidia abrió en $11.500 con una baja del 5,3%, se desplomó hasta los $10.380, un 14,6% debajo del cierre del miércoles de $12.150. Hacia el mediodía del jueves recuperaba terreno en $10.880, con una pérdida del 10,5%, para converger durante la tarde hacia una caída cercana al 5%, en línea con la acción en Nueva York.

Que el instrumento haya caído más que la acción en el peor momento no es una rareza sino la mecánica del instrumento.

"El precio de un CEDEAR surge de multiplicar la cotización del papel en dólares por el tipo de cambio implícito del contado con liquidación", explica a iProUP el analista financiero Andrés Delseme. Es decir, el tenedor local carga con dos variables a la vez.

"El CEDEAR comprime en su apertura todo lo que pasó en el pre-market estadounidense, por lo que los primeros minutos suelen exagerar el movimiento hasta que las dos plazas se sincronizan", agrega el experto.

En la foto mensual el certificado acumula una derrumbe del 26% en 30 días, que combina el derrumbe del papel desde el inicio del escándalo con la dinámica cambiaria local.

Cómo afecta la crisis de Nvidia a la inversión argentina en inteligencia artificial

Según el relevamiento diario de BYMA sobre las últimas 40 ruedas al 22 de octubre, el CEDEAR más operado del mercado argentino no es el de Nvidia sino el de Micron, con el 14,64% del volumen y un promedio diario superior a los $34.000 millones.

Lo escolta Sandisk con el 7,78%, otro papel de memoria y almacenamiento para centros de datos, seguido por Nubank y Meta. Entre los ETF dominan el SPY, el IBIT de Bitcoin y el EWZ de Brasil.

Es decir que el inversor minorista argentino ya había rotado su apuesta de inteligencia artificial desde Nvidia hacia la cadena de la memoria, siguiendo papeles que venían de subas extraordinarias, con Micron ganando 270% y Sandisk 600% en el año.

Para el inversor cripto, el caso Nvidia pega por tres puertas distintas.

La primera son los mineros de Bitcoin reconvertidos a inteligencia artificial. Compañías como Cipher, IREN y TeraWulf, que alquilan su capacidad de cómputo para entrenar modelos, cayeron entre 5% y 10% tras conocerse la renuncia, porque su negocio depende de la salud del ciclo de inversión en centros de datos que Nvidia encabeza.

La segunda es el propio Bitcoin, que operaba debajo de los u$s72.500 con una baja del 1,7% cuando se conoció la noticia y profundizó hacia los u$s71.000 después de que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, reclamara una política monetaria más dura frente a la inflación.

El activo volvió a mostrar la correlación con el riesgo tecnológico que viene exhibiendo todo el mes, con el agravante de que Hammack es una de las dos funcionarias que ya votó por subir las tasas en octubre.

Y la tercera es la más directa para el minorista local, porque el IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock, es el segundo fondo más operado entre los CEDEAR argentinos según el mismo relevamiento de BYMA. El ahorrista que diversificó entre inteligencia artificial y el ETF de Bitcoin descubrió esta semana que las dos apuestas caen juntas, porque comparten el mismo motor de apetito por riesgo.

Se pueden pasar en limpio algunas conclusiones. Lo primero es que el instrumento funciona con normalidad. Un CEDEAR es un certificado que representa acciones depositadas en custodia, y nada del escándalo afecta esa estructura. El tenedor sigue expuesto a dos variables, el precio del papel en Nueva York y el tipo de cambio implícito, exactamente igual que antes.

Lo segundo es el calendario. El 17 de noviembre Nvidia presenta resultados con una directora ejecutiva interina, y ese balance vale doble, porque además de medir la demanda de chips va a ser la primera señal sobre la transición.

El mercado proyectaba un movimiento cercano al 6% para la acción en cualquier dirección incluso antes de la renuncia. La tesis de IOL sobre el punto de entrada se valida o se destruye ese día.

Y lo tercero es la concentración. La lección incómoda de la semana no es sobre Nvidia sino sobre tener toda la apuesta de dolarización en una sola historia, la de la inteligencia artificial, repartida entre papeles que suben y bajan juntos. La corrección simultánea de Micron, Sandisk, Nvidia y el propio Bitcoin es el recordatorio de que diversificar entre activos correlacionados no es diversificar