El cobre superó su récord histórico mientras EE. UU. acumula reservas y crecen los problemas de producción. Qué opciones tienen los argentinos

Inversores argentinos pueden acceder a la exposición al cobre vía el Global X Copper Miners ETF (COPX) como CEDEAR en BYMA.

Problemas de producción minera y la reducción de inventarios globales también impulsan al metal, clave para energías renovables.

El precio del cobre alcanzó un récord de u$s14.533/tonelada impulsado por compras anticipadas de EE.UU. frente a posibles aranceles.

El cobre alcanzó un nuevo récord de u$s14.533 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME), impulsado por las compras anticipadas de Estados Unidos frente a posibles aranceles y por los problemas que afectan a la producción minera.

El máximo se registró el 7 de septiembre y superó el récord anterior de u$s14.527,50 de enero.

La suba ocurrió mientras las empresas estadounidenses buscan asegurarse cobre antes de que puedan entrar en vigencia nuevos impuestos a las importaciones.

Al mismo tiempo, los inventarios del metal se reducen en otros grandes mercados y varias interrupciones en minas importantes complican todavía más la oferta.

El escenario genera preocupación entre los compradores industriales, pero también despierta el interés de los inversores.

El cobre es un insumo clave para redes eléctricas, construcción, energías renovables, vehículos eléctricos y centros de datos, por lo que su demanda podría seguir en crecimiento los próximos años.

El cobre alcanza un récord histórico y crece el interés de los inversores argentinos

¿Por qué sube tanto el precio del cobre?

Uno de los principales motivos es que Estados Unidos compró más cobre antes de que puedan entrar en vigencia nuevos aranceles.

Ahora, si una empresa cree que importar cobre será más caro en unos meses, tiene un incentivo para comprarlo. Esa anticipación genera más demanda y lleva metal hacia los depósitos estadounidenses.

Según los datos disponibles, las importaciones estadounidenses de cobre refinado alcanzaron un récord mensual en julio.

Al mismo tiempo, las existencias de la Bolsa de Metales de Londres y de la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron con fuerza.

Esto generó una situación particular ya que los Estados Unidos acumula cobre mientras otros mercados tienen menos metal disponible.

La diferencia entre los inventarios es una de las señales que siguen de cerca los operadores, porque no alcanza con que exista cobre, también importa dónde está disponible.

¿Cómo invertir en cobre desde la Argentina?

Para un inversor argentino que quiera adquirir cobre, no es necesario comprarlo de manera física ni operar directamente en la Bolsa de Metales de Londres.

Una de las alternativas disponibles en el mercado local es el Global X Copper Miners ETF (COPX), que comenzó a negociarse como CEDEAR en BYMA en enero de 2026.

Este instrumento no sigue directamente el precio del cobre. El ETF invierte en empresas mineras vinculadas con el cobre, por lo que su comportamiento también depende de sus:

resultados

costos

producción

cotización

Al comprar el CEDEAR, el inversor argentino obtiene exposición a ese fondo desde el mercado local. Los CEDEAR pueden operar en pesos o dólares y se compran a través de un broker autorizado.

En el caso del COPX, la apuesta es más diversificada que comprar acciones de una sola minera, ya que el ETF reúne compañías del sector. Esto permite apostar por el negocio del cobre sin depender exclusivamente de una empresa.

El instrumento figura actualmente como COPXD para su negociación en dólares en el mercado local. Como cualquier activo de renta variable, su precio puede subir o bajar y no replica necesariamente de manera exacta la cotización internacional del cobre.