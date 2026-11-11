La salida a bolsa de Anthropic prevé vender 825 millones de acciones entre u$s70 y u$s78, con debut en Nasdaq la semana del 16 de noviembre como ANT

El debut bursátil previsto para la semana del 16 de noviembre podría superar el récord de SpaceX si se concreta el total de la capitalización prevista.

La operación incluye una colocación privada de u$s26.000 millones de siete inversores ancla, entre ellos Google, Nvidia, Microsoft, AMD y TSMC.

Anthropic saldrá a bolsa en el Nasdaq con una valuación de hasta u$s1,4 billones, buscando recaudar u$s64.400 millones mediante su oferta pública inicial.

La salida a bolsa de Anthropic ya tiene números: la creadora de Claude buscará recaudar hasta u$s64.400 millones en el Nasdaq, con una valuación de hasta u$s1,4 billones, lejos de los u$s2 billones que el mercado llegó a anticipar hace apenas dos semanas.

Según el último borrador del prospecto presentado este martes 10 de noviembre ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, la compañía y algunos de sus accionistas venderán 825 millones de acciones en una banda de entre u$s70 y u$s78 por papel.

Ese rango implica una valuación de hasta u$s1,4 billones en términos totalmente diluidos y de alrededor de u$s1 billón sin diluir, de acuerdo con cálculos de Reuters. El debut en el Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo ANT, está previsto para la semana del 16 de noviembre.

Cuánto dinero recaudará Anthropic con su IPO

La oferta pública inicial de Anthropic se completa con una colocación privada de u$s26.000 millones a cargo de siete inversores ancla: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC. Pagarán el precio que fije la IPO, y su aporte depende de que la operación se concrete.

Oferta pública: hasta u$s64.400 millones

Colocación privada: u$s26.000 millones

Total: hasta u$s90.400 millones

Así, la operación superaría los cerca de u$s86.000 millones que recaudó SpaceX en junio, la mayor salida a bolsa registrada hasta ahora. Sin el aporte de los inversores ancla, en cambio, quedaría por debajo de ese récord.

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideran la colocación, según el formulario S-1 que la empresa hizo público el 26 de octubre.

Por qué bajó la valuación de Anthropic frente a lo que se esperaba

La valuación de Anthropic quedó por debajo de lo que circulaba cuando la firma presentó su S-1. En ese momento, la compañía apuntaba a u$s2 billones y a recaudar unos u$s100.000 millones. En las últimas semanas, según Reuters, el mercado ya tomaba u$s1,5 billones como techo.

El ajuste llega en un mal momento para las tecnológicas. El Nasdaq sufrió la semana pasada su mayor caída diaria en 19 meses, y la suba de tasas llevó a otras empresas de infraestructura de IA y centros de datos a postergar o retirar sus salidas a bolsa.

Aun así, el rango supera los u$s965.000 millones que le asignó la ronda Serie H de mayo, cuando levantó u$s65.000 millones de inversores privados.

Los números de Anthropic que mirarán los inversores

Los ingresos de la desarrolladora de Claude se multiplicaron, de acuerdo con los documentos presentados ante la SEC:

Facturó u$s33.200 millones en los primeros nueve meses de 2026 , contra u$s2.500 millones en igual período de 2025

, contra u$s2.500 millones en igual período de 2025 Solo en el tercer trimestre, los ingresos rondaron los u$s17.000 millones

En todo 2025 había facturado u$s4.600 millones, y en 2024, u$s386 millones

En paralelo, la empresa acumula compromisos de cómputo por cerca de u$s900.000 millones con socios como Amazon y Google, según Reuters.

El propio prospecto advierte que los competidores podrían tomar ventaja al desarrollar modelos más rápido y que los avances de la IA podrían superar la capacidad de la compañía para aplicar medidas de seguridad adecuadas.

Qué significa la salida a bolsa de Anthropic para el inversor argentino

La acción de Anthropic cotizará en Wall Street. Las siete empresas que entran como inversores ancla ya se negocian en el mercado local a través de CEDEAR y pueden sentir el resultado del debut.

Además, el estreno le dará a Anthropic una ventaja simbólica sobre OpenAI, su principal rival, que postergó su propia salida a bolsa para 2027.