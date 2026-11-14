La billetera de Ariel Vallejo quedó fuera del registro del Banco Central en medio de la investigación judicial que involucra al entorno de la AFA

Sur Finanzas omitió declarar casi 3 millones de transferencias por $393.871 millones, elevando el riesgo del sistema de pagos.

El BCRA revocó la inscripción de la billetera virtual Sur Finanzas por inactividad y pérdida de patrocinio bancario.

El Banco Central resolvió dar de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en medio de una investigación judicial sobre el grupo.

La decisión representa un nuevo revés para el entramado empresarial del financista, cuya actividad permanece bajo investigación en Lomas de Zamora y ya motivó procesamientos y embargos dispuestos por la Justicia federal.

¿Por qué el BCRA dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas?

La decisión quedó formalizada mediante una resolución suscripta por Juan Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, quien fundamentó la medida por la falta de actividad durante más de 180 días consecutivos.

En la resolución, el Banco Central describió la situación registral de Sur Finanzas y precisó que la empresa no había informado actividad como proveedora de cuentas de pago durante más de seis meses.

"Sur Finanzas PSP SA no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026. Esta inactividad supera los 180 días".

La inscripción como proveedor de servicios de pago habilitaba a Sur Finanzas a ofrecer cuentas virtuales, recibir transferencias y administrar pagos electrónicos, aunque no le concedía autorización para funcionar como banco dentro del sistema argentino.

Para la financiera de Adrogué, esa inscripción constituía una herramienta clave para prestar servicios de pago y sostener sus vínculos operativos con las entidades bancarias patrocinantes que respaldaban su operatoria cotidiana.

El BCRA también señaló que la compañía perdió esos bancos patrocinantes, una circunstancia que, junto con la inactividad y la falta de condiciones para retomar el servicio, alteró las condiciones de inscripción.

Después de examinar la pérdida de respaldo bancario y la falta de actividad, la autoridad monetaria dejó asentado ese diagnóstico en la resolución oficial y en sus fundamentos administrativos principales, según fuentes judiciales.

La resolución también señaló que Sur Finanzas no acreditó las condiciones necesarias para retomar sus operaciones, uno de los motivos que terminaron justificando su exclusión del registro.

¿Qué transferencias millonarias detectó el BCRA en Sur Finanzas?

El punto más sensible de la inspección apareció al comparar los registros bancarios con las declaraciones juradas que Sur Finanzas presentó posteriormente ante el organismo regulador del sistema financiero argentino.

La Superintendencia comprobó que solo en julio de 2025 la firma acumuló 2.999.117 transferencias por un total de $393.871 millones, según movimientos verificados en los bancos con los que mantenía relaciones operativas.

Ese volumen equivale a casi tres millones de transferencias en 31 días y contrasta con lo informado por la compañía en las presentaciones realizadas más de un año después ante el BCRA.

En septiembre de 2026, Sur Finanzas presentó declaraciones juradas fuera de término y aseguró que no había tenido operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, según la documentación remitida entonces.

Las verificaciones bancarias confirmaron actividad en el Banco Industrial hasta noviembre de 2025 y hasta el 3 de diciembre en el Banco Hipotecario, dentro de los registros revisados durante el período analizado.

A esa diferencia se sumó que la empresa dejó de presentar los informes obligatorios al BCRA desde julio de 2025 y no entregó toda la documentación solicitada por los organismos de supervisión financiera.

El BCRA remarcó que los incumplimientos precedieron a las medidas judiciales invocadas por Vallejo; por eso, rechazó esa justificación y observó presentaciones incompletas, sin balances actualizados para reconstruir la actividad.

La falta de documentación y de reportes completos obstaculizó la revisión de antecedentes relevantes sobre la operatoria previa de la billetera, mientras la sociedad tampoco aportó elementos contables suficientes para aclarar sus operaciones.

¿Qué investiga la Justicia sobre Ariel Vallejo y Sur Finanzas?

La autoridad monetaria advirtió que conservar a la firma en el registro, pese a su inactividad y a las dudas pendientes, "representa un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos".

La causa contra Vallejo tramita en la Justicia federal de Lomas de Zamora, donde el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a distintos delitos económicos.

El expediente examina presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, mientras el magistrado dispuso un embargo de $40.000 millones sobre los bienes del empresario.

Además, ordenó que Vallejo cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica, y procesó a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, junto con otras 16 personas alcanzadas por la investigación judicial en el expediente federal.

El procesamiento también alcanzó a nueve sociedades vinculadas con el grupo, entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP y Sur Pagos SA, sobre las que también se dispusieron embargos.

La pesquisa intenta reconstruir el recorrido del dinero movilizado por las empresas y establecer quiénes fueron los participantes de las operaciones y si existió una justificación económica legítima para esos movimientos.

El BCRA también tuvo en cuenta una medida cautelar dictada en marzo de 2026, que impuso restricciones sobre la sociedad y sus accionistas y modificó las condiciones para conservar su inscripción.