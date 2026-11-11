El dólar digital nace del aporte de 21 entidades y saldrá en el primer semestre de 2027, aunque todavía no tiene CEO, nombre ni blockchain definida

A diferencia de otras, el respaldo de la stablecoin será uno a uno en activos líquidos, según la ley GENIUS de EE.UU.

Project Faro, la iniciativa que agrupa a 21 bancos como BBVA y Santander, busca emitir su propio dólar digital para 2027.

21 bancos, incluyendo Goldman Sachs y Citi, invertirán u$s270 millones en Project Faro para una stablecoin bancaria en 2027.

La stablecoin bancaria que impulsan Goldman Sachs, Citi, BBVA y otras 18 entidades financieras ya tiene presupuesto: los bancos comprometieron unos u$s270 millones para Project Faro, la empresa que emitirá un dólar digital en el primer semestre de 2027 para competir con Tether y Circle.

Qué es Project Faro y cuáles son los 21 bancos que lo integran

Project Faro es el nombre en clave del emprendimiento con el que la banca tradicional busca emitir su propia stablecoin en dólares.

El grupo nació en octubre de 2025 con 10 bancos y en septiembre de 2026 anunció la ampliación a 21 instituciones, según el comunicado oficial del consorcio.

Los participantes son:

Norteamérica: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Capital One, PNC, Fidelity Investments, Scotiabank, TD Bank y WisdomTree

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Capital One, PNC, Fidelity Investments, Scotiabank, TD Bank y WisdomTree Europa: BBVA, Santander, Deutsche Bank, UBS, Lloyds, Commerzbank, Crédit Agricole y Rabobank

BBVA, Santander, Deutsche Bank, UBS, Lloyds, Commerzbank, Crédit Agricole y Rabobank Resto del mundo: MUFG Bank, Standard Bank y Sirius International Holding

La empresa todavía no tiene CEO ni nombre comercial definitivo. Tampoco se conocen la blockchain que va a usar ni la composición de sus reservas, indicó Bloomberg.

Para qué son los u$s270 millones y cuándo se lanza la stablecoin bancaria

El aporte de los bancos no funciona como respaldo del dólar digital. Es un presupuesto operativo equivalente a unos u$s54 millones por año durante cinco años.

Las reservas de cada token van por separado: la ley GENIUS, sancionada en EE.UU. en julio de 2025, exige respaldo uno a uno en activos líquidos.

El plan oficial del grupo prevé:

Lanzar la stablecoin en dólares en el primer semestre de 2027

Sumar luego una versión en euros bajo la norma europea MiCA

bajo la norma europea MiCA Avanzar con tokens atados a otras monedas del G7

Apuntar a pagos internacionales, liquidación de activos digitales y clientes mayoristas, institucionales y minoristas

Cómo competirá el dólar digital de los bancos con Tether y Circle

El negocio de los dólares digitales está en manos de dos emisores no bancarios. Al 9 de noviembre de 2026 circulaban unos u$s294.800 millones en stablecoins, según datos de DefiLlama. A mediados de octubre, USDT, de Tether, y USDC, de Circle, concentraban cerca de 85% del total.

La carta de Faro es la red de clientes, pagos y empresas que ya tienen sus miembros. El desafío es la liquidez: USDT y USDC llevan años integradas en exchanges, billeteras y aplicaciones DeFi.

Además, algunos socios juegan a dos puntas. BBVA también respalda Open USD, la stablecoin que impulsan Visa, Mastercard y Stripe. Y junto con Rabobank, forma parte del consorcio europeo Qivalis, que prepara un token en euros con 37 bancos.