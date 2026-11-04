Con nuevas auditorías globales sobre el sector cripto, crecen las exigencias hacia la regulación local y la transparencia de los servicios digitales

La urgencia responde al uso creciente de cripto por redes criminales para fraudes y evasión, y busca corregir brechas de supervisión efectiva.

La medida apunta a jurisdicciones que concentran 97% del mercado de activos virtuales; Argentina ya alineó su regulación con Ley 27.739.

El GAFI revisará globalmente controles antilavado para criptomonedas en países con alta actividad, publicando resultados desde junio de 2027.

El GAFI revisará a los países con mayor actividad cripto del mundo para comprobar si sus controles contra el lavado de dinero funcionan en la práctica y no solo en los papeles. Los primeros resultados se publicarán en junio de 2027 y habrá una segunda tanda en octubre de ese mismo año.

La decisión salió del plenario que el Grupo de Acción Financiera Internacional celebró en París entre el 28 y el 30 de octubre, el primero bajo la presidencia del británico Giles Thomson. Allí, los países miembros acordaron acelerar de forma significativa la aplicación efectiva de los estándares sobre activos virtuales en las jurisdicciones con actividad cripto relevante.

Las claves de la revisión:

Se basará en criterios objetivos y en el estado de evaluación de cada país

Apuntará a centros que, en conjunto, concentran cerca del 97% del mercado mundial de activos virtuales

Sumará un proceso de seguimiento y reporte acelerado para que los países corrijan más rápido las deficiencias detectadas

El organismo todavía no informó qué jurisdicciones serán examinadas. El GAFI justificó la urgencia en que las redes criminales usan cada vez más las criptomonedas para fraudes, estafas, evasión de sanciones, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Por qué el GAFI pone la lupa sobre exchanges y billeteras cripto

La revisión se apoya en la Recomendación 15, el estándar que obliga a los países a registrar, regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales: exchanges, custodios y billeteras que manejan fondos de terceros.

El último informe del organismo sobre el tema, publicado en julio, confirmó que la brecha sigue abierta. A abril de 2026 había 149 jurisdicciones evaluadas y el reparto quedó así:

Solo una cumple por completo con la norma

51 la cumplen en gran medida

64 la cumplen de forma parcial

33 directamente no la cumplen

El mismo reporte indicó que el 83% de los países encuestados ya aprobó leyes para aplicar la Travel Rule, frente al 73% de 2025, y que otras 11 jurisdicciones están en proceso. Esta regla obliga a las plataformas a transmitir los datos de quien envía y de quien recibe cada transferencia cripto, como ya ocurre con las transferencias bancarias.

Sin embargo, el GAFI remarcó que muchas autoridades todavía no logran una supervisión, un sistema de licencias y una aplicación de sanciones efectivos.

También advirtió sobre los riesgos que plantean las stablecoins, los PSAV que operan desde el exterior, las billeteras sin custodia y las finanzas descentralizadas.

Qué significa la revisión del GAFI para la Argentina

Argentina, miembro pleno del GAFI, llega a esta instancia con buena parte de los deberes encaminados: en 2024 el organismo aprobó su Informe de Evaluación Mutua y el país evitó ingresar a la lista gris. En ese resultado pesó la Ley 27.739, que incorporó a los PSAV como sujetos obligados bajo la normativa antilavado y creó su registro.

A mediados de octubre, la CNV aprobó la Resolución General 1172/2026, que actualiza el régimen de los PSAV para alinearlo con los estándares del GAFI y reforzar la supervisión. Entre los cambios:

Desde el 1 de noviembre, las plataformas deben presentar un reporte mensual con cantidad y tipo de clientes, volumen en dólares , los diez activos más negociados y saldos bajo custodia

, los diez activos más negociados y saldos bajo custodia Quedó prohibido ofrecer mezcladores y otros servicios de anonimización

El patrimonio mínimo se mantiene en u$s150.000 para las categorías principales

para las categorías principales Las firmas extranjeras deben inscribirse si usan dominios ".ar" o si más del 20% de su volumen de negocios es local

Lista gris del GAFI: quiénes salieron y quiénes siguen bajo monitoreo

El GAFI no dicta leyes, pero su lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado funciona como un sello de riesgo que complica la relación de los países con la banca internacional.

En el plenario de octubre, el organismo retiró de ese listado a Mónaco, Bulgaria, la República Democrática del Congo y Costa de Marfil. Con esas salidas, la nómina quedó con 18 jurisdicciones. En la región siguen bajo vigilancia Bolivia y Venezuela.