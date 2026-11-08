El nuevo sistema permitirá pagar con QR en comercios de distintos proveedores, aunque su desarrollo todavía requiere acuerdos y reglas comunes

Abordará gobernanza, estándares tecnológicos y portabilidad de alias, permitiendo a usuarios mantener su identificador entre proveedores.

El Banco Central de Chile (BCCh) lidera la regulación del nuevo esquema, buscando que sea seguro, accesible e interoperable para todos.

Chile desarrollará un sistema de **pagos instantáneos** con QR, llamado “**Pix chileno**”, para conectar personas y comercios.

Chile avanza hacia un sistema de pagos instantáneos con códigos QR para conectar a personas y comercios, una iniciativa que comenzó a conocerse informalmente como el denominado nuevo "Pix chileno" en el país.

Inspirado en el modelo brasileño, el proyecto atraviesa una etapa de análisis regulatorio y el Banco Central de Chile (BCCh) trabaja en las condiciones necesarias para ponerlo en marcha durante los próximos años.

Cómo será el sistema de pagos instantáneos que prepara Chile

La presidenta del BCCh, Rosanna Costa, presentó los principales lineamientos durante el seminario ChilePay Conecta 2026 y explicó qué aspectos considera prioritarios antes de avanzar con la implementación del proyecto.

El objetivo es que las personas puedan pagar en una amplia red de comercios, independientemente de la entidad financiera o el proveedor de cuentas que utilicen los establecimientos para recibir los fondos.

Para alcanzar esa meta, Costa planteó que "se requiere desarrollar un Sistema de Pagos Inmediatos que cuente con una adecuada gobernanza", como base para organizar la participación de los distintos actores del futuroesquema de pagos.

También destacó que el sistema debe "ser seguro, accesible, robusto e interoperable", características que considera indispensables para generar confianza y permitir que las operaciones funcionen entre diferentes proveedores sin obstáculos para los usuarios.

En ese sentido, la titular del organismo señaló que será necesario "elaborar una regulación que facilite su desarrollo y, a la vez, permita una interacción fluida entre los distintos participantes", con reglas compartidas para toda la red.

Qué reglas tendrá el llamado "Pix chileno" para operar

Uno de los primeros desafíos regulatorios será "definir un esquema de gobernanza y establecer estándares", de manera que bancos, comercios y proveedores tecnológicos conozcan sus responsabilidades y las condiciones para participar del sistema.

Costa explicó que la industria planteó la necesidad de establecer reglas claras sobre el acceso, la resolución de controversias y la gestión de cargos y contracargos, durante las mesas de trabajo organizadas por el organismo.

Según la funcionaria, esos mecanismos permitirían resolver problemas de coordinación y evitar que las diferencias entre proveedores dificulten el funcionamiento de los pagos entre personas y comercios.

El nuevo marco regulatorio buscará impulsar una gobernanza para los Sistemas de Pago de Bajo Valor, con estándares básicos que protejan la interoperabilidad, el acceso y la seguridad de las operaciones.

Además, el emisor chileno pretende extender las condiciones de interoperabilidad que ya existen para las transferencias entre personas, mediante criterios de acceso objetivos, transparentes y no discriminatorios para todos los participantes.

Qué cambios tecnológicos necesitará el sistema de pagos QR

La convergencia tecnológica también será determinante para conectar las distintas plataformas. Costa mencionó "la convergencia de algunos aspectos tecnológicos y operacionales", incluidos los identificadores de cuentas o alias y los códigos QR.

Sobre los alias, la presidenta del Banco Central sostuvo que "Lo deseable es que los usuarios sean los dueños de sus alias, y no que estén necesariamente asociados a un proveedor específico, tal como ocurre hoy con los números de teléfono celular".

La propuesta apunta a que cada persona pueda conservar su identificador aunque cambie de proveedor, evitando que sus posibilidades de operar dependan de una plataforma determinada dentro del sistema.

Por otra parte, la regulación deberá contemplar a las entidades que ofrecerán servicios de aceptación de pagos a los comercios y asumirán compromisos de pago con esos establecimientos, como sucede actualmente con los operadores de tarjetas.

Para avanzar en ese punto, Costa anticipó una revisión de las normas de Emisión y Operación de Tarjetas y la definición de un marco específico para los Iniciadores de Pago que acumulan fondos, mandato establecido por la Ley Fintec.