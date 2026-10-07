La herramienta permitirá confeccionar y presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a contribuyentes institucionales

Responde a reclamos de contadores y empresas al eliminar aplicativos locales y simplificar la gestión fiscal.

Empresas y sociedades usarán la plataforma web de ARCA desde 19/10/2026; será obligatoria el 01/03/2027.

ARCA lanza nueva plataforma web para el Impuesto a las Ganancias Personas Jurídicas, simplificando la declaración.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cambió la forma en que las empresas y otros sujetos del régimen de personas jurídicas presentan el Impuesto a las Ganancias, con la implementación de una nueva plataforma web que reemplazará de manera progresiva al aplicativo tradicional.

El nuevo servicio, denominado "Ganancias Personas Jurídicas", fue creado mediante la Resolución General 5908/2026 y estará disponible desde el 19 de octubre de 2026.

ARCA cambia la presentación de Ganancias y las empresas deberán prepararse para el nuevo sistema

La herramienta permitirá confeccionar y presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros contribuyentes que practican balance comercial.

A diferencia del sistema anterior, que requería descargar un programa aplicativo, el nuevo circuito funcionará directamente desde el sitio web de ARCA, con acceso mediante Clave Fiscal de nivel de seguridad 2 o superior.

La implementación será progresiva y alcanzará en una primera etapa a los ejercicios comerciales cuyos cierres hayan operado desde junio de 2026 inclusive.

Entre el 19 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, el uso de la nueva plataforma será opcional, de modo que las empresas puedan adaptarse al nuevo sistema sin perder la posibilidad de utilizar el aplicativo vigente.

ARCA cambia Ganancias para empresas y lanza un nuevo sistema que reemplaza al viejo aplicativo

Desde el 1 de marzo de 2027, la presentación a través de "Ganancias Personas Jurídicas" pasará a ser obligatoria para los casos alcanzados por la resolución. Hasta esa fecha, ARCA mantendrá una etapa de convivencia de cuatro meses entre la nueva plataforma y el programa aplicativo tradicional, buscando reducir errores, consultas y demoras durante la transición.

El cambio no alcanza a todas las declaraciones juradas por igual. Las declaraciones originales y rectificativas correspondientes a ejercicios cerrados antes de junio de 2026 deberán seguir presentándose mediante el programa aplicativo vigente.

En cambio, las rectificativas posteriores podrán presentarse por la nueva plataforma o por el aplicativo, según la modalidad utilizada en la declaración original.

La agencia ya había incorporado en 2026 un Portal Integrado para personas humanas, que permite confeccionar y presentar la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias sin necesidad de descargar programas, tanto para el régimen general como para el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

En el caso de las personas humanas, quienes permanecen en el régimen general utilizan el formulario F.711, mientras que los adheridos al régimen simplificado presentan el formulario F.2711 a través del servicio "Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado".

Ese esquema incorpora datos precargados y busca simplificar la determinación del impuesto para contribuyentes con menor complejidad fiscal.

La nueva plataforma para personas jurídicas apunta a resolver uno de los principales reclamos de contadores, estudios impositivos y empresas: la dependencia de aplicativos locales que requieren actualizaciones, descargas y compatibilidad con distintos sistemas operativos.

Cómo funciona el Régimen Simplificado de Ganancias que presentó ARCA este año

El nuevo servicio también forma parte de la ampliación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada, creado a partir del Decreto 353/2025 y reglamentado por la Resolución General 5820/2026.

La normativa estableció el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina.

La norma introdujo la opción de adhesión, ratificación anual y convalidación de quienes ya se habían inscripto bajo el régimen previo, reemplazando la Resolución General 5704.

El régimen simplificado está destinado a contribuyentes que cumplan con parámetros de ingresos y bienes totales establecidos en el artículo 38 de la norma, y que no sean considerados grandes contribuyentes nacionales. En concreto, algunos de los puntos principales son:

Declaración jurada precargada : ARCA genera un formulario con información proveniente de sus sistemas y de terceros, que el contribuyente puede confirmar, modificar y presentar

Adhesión opcional : los contribuyentes pueden optar por ingresar al régimen simplificado si cumplen las condiciones al 31 de diciembre del año anterior y durante los dos ejercicios fiscales previos

Ratificación anual : quienes se adhieran deben ratificar cada año su permanencia en el régimen

Convalidación : los contribuyentes que ya habían adherido bajo el Decreto 353/2025 deben convalidar su inscripción para acreditar que cumplen los nuevos parámetros

Desistimiento y exclusión: la resolución regula también cómo abandonar el régimen o ser excluido en caso de incumplimiento

El propósito es simplificar el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, reducir la carga administrativa, mejorar la trazabilidad de la información y homogeneizar criterios, y dar mayor certeza a los contribuyentes sobre los datos que utiliza la administración tributaria.