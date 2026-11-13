Los pagos alcanzaron los u$s482.000 millones entre enero y septiembre de 2026, con un avance de 45% interanual, según un reporte de Nexo y Allium

Visa, Mastercard y Stripe impulsan la integración de stablecoins. Su gasto en tarjetas creció 10 veces, diversificando su uso más allá del trading.

La cantidad de operaciones con dólares digitales aumentó 71% a más de 1.000 millones, mientras la oferta se mantuvo estable. Empresas lideran el 64% del valor.

Los pagos con stablecoins crecieron 45% a u$s482.000 millones entre enero y septiembre de 2026, consolidando su uso en transferencias.

Los pagos con stablecoins alcanzaron los u$s482.000 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento interanual de 45% que confirma la expansión de las criptomonedas vinculadas al dólar como infraestructura para transferencias y operaciones comerciales.

El dato surge del informe State of Stablecoins and Payments, Q3 2026, elaborado por la firma de análisis blockchain Allium y citado por Nexo en su publicación mensual de octubre.

El crecimiento se produjo pese a que la oferta total de estos activos digitales prácticamente no registró variaciones durante el año.

Al cierre de septiembre, la capitalización del mercado de stablecoins rondaba los u$s305.000 millones, apenas 0,4% más que al comienzo de 2026.

La cantidad de pagos, en cambio, aumentó 71% y superó los 1.000 millones de operaciones.

Esta diferencia muestra que las stablecoins están incrementando su utilización como medio de pago sin necesitar una expansión equivalente de su oferta.

Los pagos con stablecoins crecieron 45% y superaron los u$s482.000 millones

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es que el volumen de pagos creció a un ritmo superior al de la capitalización del mercado. Según Allium, durante los primeros nueve meses del año se procesaron aproximadamente 1.040 millones de operaciones con stablecoins, frente a un volumen considerablemente menor en el mismo período de 2025.

El incremento de 71,3% en la cantidad de transacciones superó ampliamente el avance de 45,4% registrado en el valor total de los pagos.

Como consecuencia, el importe promedio por operación disminuyó de aproximadamente u$s544 a u$s462. Esta evolución sugiere que los activos digitales vinculados al dólar están ganando terreno en operaciones de menor cuantía y movimientos cotidianos.

También refleja un cambio en su utilización, que comienza a trascender la actividad de trading y la operatoria habitual de los exchanges.

Septiembre fue especialmente significativo para esta tendencia, ya que los pagos con stablecoins alcanzaron aproximadamente u$s72.000 millones durante ese mes, el mayor registro mensual informado por Allium. El resultado consolidó el crecimiento observado durante el tercer trimestre, cuando el volumen de pagos avanzó 51% frente al mismo período del año anterior.

La expansión se produjo en un contexto en el que la oferta de stablecoins permaneció prácticamente estable. En otras palabras, los usuarios y las empresas comenzaron a utilizar con mayor frecuencia los dólares digitales que ya estaban en circulación. Esta dinámica representa uno de los principales argumentos a favor de su incorporación a los sistemas de pagos tradicionales.

Las empresas concentran la mayor parte de las operaciones con stablecoins

El crecimiento de los pagos también tiene un componente empresarial importante. Según los datos del informe, las compañías recibieron aproximadamente u$s246.000 millones durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los u$s179.000 millones del mismo período del año anterior.

Esto representa un incremento cercano a 37%. Las operaciones entre empresas y los pagos comerciales explican una parte significativa de la actividad registrada, mientras que las transferencias de consumidores también muestran una expansión sostenida.

En conjunto, los negocios concentraron alrededor de 64% del valor de los pagos analizados. El dato muestra que las stablecoins dejaron de ser exclusivamente una herramienta utilizada por inversores y operadores del mercado cripto.

La posibilidad de transferir dólares digitales durante las 24 horas, sin depender de los horarios bancarios tradicionales, constituye una de las principales ventajas de esta infraestructura. Las empresas pueden utilizarlas para pagar proveedores, administrar fondos, realizar transferencias internacionales y reducir los tiempos de liquidación.

También pueden evitar algunos de los costos asociados con los intermediarios financieros tradicionales, aunque las comisiones finales dependen de la red utilizada y del servicio de conversión. Esta característica resulta especialmente relevante para compañías que operan en varios países y necesitan mover dinero entre distintas jurisdicciones.

La expansión de estos casos de uso explica por qué bancos, procesadores de pagos y empresas tecnológicas comenzaron a incorporar soluciones basadas en blockchain.

Visa, Mastercard y Stripe aceleran la integración de los dólares digitales

El avance de las stablecoins también despertó el interés de los principales actores del sistema financiero internacional. Durante octubre, compañías como Visa, Mastercard y Stripe anunciaron iniciativas destinadas a conectar los activos digitales con los medios de pago tradicionales.

El objetivo es facilitar que empresas y consumidores puedan utilizar dólares digitales sin necesidad de modificar por completo sus sistemas financieros. Esta integración busca aprovechar la velocidad y disponibilidad de las redes blockchain, pero mantener interfaces y mecanismos de utilización conocidos por los usuarios.

La tendencia apunta a que las stablecoins funcionen como una infraestructura complementaria de los pagos tradicionales. De esta manera, su crecimiento podría depender cada vez menos de la evolución de los precios de Bitcoin y otras criptomonedas.

El interés empresarial también responde a la posibilidad de simplificar las transferencias internacionales. En el sistema bancario tradicional, los pagos entre países pueden requerir varios intermediarios y demorar uno o más días hábiles. Las operaciones con stablecoins, en cambio, pueden liquidarse en cuestión de minutos, dependiendo de la blockchain y de los mecanismos de conversión utilizados.

La reducción de costos y tiempos representa una oportunidad para las compañías que realizan pagos frecuentes en diferentes monedas. Sin embargo, todavía existen desafíos relacionados con la regulación, la custodia de los activos, la liquidez y la conexión con las cuentas bancarias locales.

Por eso, la integración con los proveedores financieros tradicionales aparece como una condición importante para ampliar su adopción.

Las stablecoins también avanzan en las compras cotidianas

Otro indicador del cambio en los hábitos de utilización es el crecimiento de los pagos realizados mediante tarjetas vinculadas con stablecoins. Según Allium, el gasto con tarjetas asociadas a estos activos alcanzó los u$s3.900 millones entre enero y septiembre de 2026.

La cifra representa un incremento de diez veces frente al mismo período del año anterior. Dentro de esta expansión, las compras inferiores a u$s50 explicaron el 84% del aumento en la cantidad de transacciones con tarjetas.

Este comportamiento refuerza la hipótesis de que los dólares digitales comienzan a utilizarse en consumos habituales y no solamente para operaciones financieras de mayor volumen. La evolución también muestra cómo las plataformas cripto buscan competir en segmentos tradicionalmente dominados por bancos y redes internacionales de tarjetas.

La utilización de stablecoins para pagos cotidianos responde, en parte, a su estabilidad relativa frente a otras criptomonedas. Al mantener una paridad con monedas fiduciarias, principalmente el dólar estadounidense, permiten realizar transferencias y compras sin quedar expuestas a las mismas fluctuaciones de precio que Bitcoin o Ether.

Entre los activos más utilizados se encuentran USDT, emitida por Tether, y USDC, desarrollada por Circle. Ambas concentran una parte importante del mercado y funcionan como instrumentos para transferir valor entre plataformas, usuarios y comercios.

Su adopción, sin embargo, también depende de la confianza en los emisores, las reservas que respaldan cada token y las condiciones regulatorias de los países donde operan.

La oferta de stablecoins se mantiene estable mientras crece su utilización

El informe también destaca una diferencia entre la evolución de la capitalización del mercado y el movimiento efectivo de los activos. Mientras los pagos avanzaron 45% durante los primeros nueve meses del año, la oferta total de stablecoins creció apenas 0,4%, hasta ubicarse cerca de los u$s305.000 millones.

Esta brecha indica que el crecimiento de la actividad no estuvo impulsado principalmente por la emisión de nuevos tokens, sino por una mayor circulación de los existentes. En términos económicos, significa que cada unidad de dinero digital está participando en una mayor cantidad de operaciones.

El fenómeno resulta relevante para evaluar la madurez de estos instrumentos como infraestructura de pagos. También permite diferenciar su utilización transaccional de los movimientos asociados con la especulación financiera.

De todos modos, los volúmenes brutos de transferencias no deben confundirse con los pagos reales de usuarios y empresas. Una parte importante de los movimientos registrados en blockchain corresponde a operaciones internas de exchanges, actividades de finanzas descentralizadas y transferencias vinculadas con la infraestructura de las redes.

Por eso, Allium utiliza criterios específicos para identificar las transacciones que efectivamente representan pagos. Esta distinción es fundamental para evitar que las estadísticas sobre el movimiento total de criptomonedas sobredimensionen su utilización en la economía real.

El informe busca separar esas categorías y medir con mayor precisión cuánto dinero se utiliza para pagar bienes, servicios y obligaciones comerciales.

Qué perspectivas abre el crecimiento de los pagos con stablecoins

Los datos correspondientes a octubre muestran que el desarrollo del ecosistema cripto no depende exclusivamente de la cotización de Bitcoin o de la evolución de los principales tokens.

Mientras el mercado atraviesa períodos de volatilidad, las stablecoins continúan ganando espacio como instrumentos para transferencias, pagos comerciales y compras cotidianas.

El avance de las tarjetas vinculadas con activos digitales y los acuerdos entre empresas financieras y proveedores blockchain refuerzan esta tendencia.

Sin embargo, su expansión todavía depende de una mayor claridad regulatoria, mecanismos de protección para los usuarios y una integración eficiente con los sistemas bancarios.

La evolución de estos factores determinará hasta qué punto podrán competir con las infraestructuras de pago tradicionales.

Por ahora, los u$s482.000 millones registrados hasta septiembre representan una señal concreta del crecimiento de su utilización económica.