El Banco Central publicó la comunicación A8508 que busca fortalecer la interoperabilidad entre las cuentas bancarias (CBU) y fintech (CVU).

Según el texto, COELSA, tecnológica que gestiona la infraestructura de estas cuentas y tiene de accionistas a bancos privados y públicos, deberá compartir información sobre CBU y CVU con:

Newpay, dueña de Banelco y controlada por Visa tras la adquisición de casi todo Prisma

Link: la red de cajeros liderada por bancos nacionales

Además, el BCRA dejó la puerta abierta para que otros jugadores también puedan participar del negocio de las transferencias.

Se trata de un pedido de larga data, tanto de operadores como de bancos y billeteras. De hecho, la Cámara Argentina de Fintech celebró en Linkedin la medida.

En el sector financiero especulan la decisión se aceleró luego de que un banco de inversión internacional acusara inconvenientes para realizar transferencias entre dos entidades locales, debido a que tenían diferente proveedor.

Cambia el mapa de las transferencias

El cambio no es menor. Hoy, COELSA gestiona la mayoría de la infraestructura por la que viaja la información de varios medios de pago que, según el Informe de Pagos Minoristas del BCRA, en septiembre totalizaron:

Transferencias Push (envíos de dinero): $99,7 billones en pesos y u$s3.752 millones en dólares

Transferencias Pull (fondeo de cuenta): $4,7 billones

Pagos QR con saldo en cuenta: $3,1 billones

Débitos directos: u$s2,4 billones

Cheques electrónicos: $26,9 billones

El cambio clave en las transferencias que lanzó el BCRA

Se trata de infraestructura clave, que concentra 354 millones de cuentas (entre CBU y CVU), por la cual se mueven 2,53 pesos "digitales" por cada peso que circula en efectivo, según el indicador COELSA.

Iván Bolé, abogado experto en regulación financiera, remarca que "el BCRA obliga a las tres redes de transferencias inmediatas Link, Newpay y COELSA a interoperar, de modo que bancos y billeteras puedan operar con un solo proveedor y llegar igual a cualquier cuenta".

Para esto, el regulador plantea varias etapas que deberán cumplirse el año próximo:

31 de marzo: COELSA deberá ofrecer una "interfaz en línea para que tales administradores puedan recibir de manera sincrónica esa información".

COELSA deberá ofrecer una "interfaz en línea para que tales administradores puedan recibir de manera sincrónica esa información". 15 de febrero: deberá proveer un archivo diario que contenga la totalidad de las altas, bajas y modificaciones.

deberá proveer un archivo diario que contenga la totalidad de las altas, bajas y modificaciones. 6 de abril: comenzará la interoperabilidad entre las redes.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, asegura que esta movida permitirá que "las transferencias entre distintos bancos y billeteras van a funcionar igual de rápido que dentro de una misma entidad". Santiago Lebled, CEO de Lebled Consulting, añade que la norma amplía lo que deben hacer:

Bancos: " Recibir acreditaciones inmediatas de cualquier administrador , también cuando actúan como patrocinantes de proveedores de servicios de pago (PSP)"

" , también cuando actúan como patrocinantes de proveedores de servicios de pago (PSP)" Billeteras: "La novedad es que pueden elegir un único administrador para recibir y originar todas sus transferencias inmediatas"

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, asegura que las entidades podrán "interoperar entre administradores con procedimientos comunes y condiciones de servicio comparables".

"Los bancos y las fintech podrán evaluar a su proveedor por precio, calidad, tecnología, atención y confiabilidad, sin que la cobertura de la red sea necesariamente el factor determinante", remarca.

"Van a poder conectarse a una sola red y llegar a todos, sin tener que pagar varias. Las tres van a competir en igualdad, lo que puede mejorar el servicio y bajar costos", asegura Kupferberg.

¿Argentina tendrá su propio PIX?

Según Lebled, "es un paso hacia la interoperabilidad entre esquemas, con un espíritu similar al de PIX, en cuanto a que el usuario no debería notar en qué red está, pero todavía sin una infraestructura única y con el detalle técnico pendiente del BCRA".

Chaves del Valle coincide en el paralelismo conceptual con el sistema de pagos brasileño, con "la búsqueda de una infraestructura interoperable en la que la entidad utilizada por el cliente no determine a quién puede pagar".

Pero no son sistemas equivalentes. Según el experto, "PIX es una infraestructura de pagos instantáneos con reglas y gobernanza propias del Banco Central de Brasil, mientras que Argentina mantiene un esquema con varios administradores privados, conectados bajo regulación del BCRA".

También aclara que esta normativa "no crea un PIX argentino ni habilita por sí misma transferencias internacionales. Tampoco establece un QR regional, pero puede facilitarlo en una etapa posterior".

Bolé añade que este paso es el primero hacia otro cambio más profundo. "La interoperabilidad, que en algún punto no lejano, a mi juicio, va a tener que incorporar a la blockchain, es el único camino y, además, el correcto. Parece que el BCRA encendió los motores", señala.

El letrado vincula esta decisión con la Ley de Competitividad Financiera del Gobierno, que volverá al Congreso tras algunas modificaciones y busca avanzar con la tokenización de activos.

"Argentina puede y debe liderar en tecnología de pagos y fintech. Tenemos talento y, si los reguladores son creadores de entornos de lo posible en lugar de máquinas de impedir, como en este caso y el de la CNV con tokenización y PSAV, el camino del progreso quedará allanado", completa.

La regulación busca ampliar la competencia entre los proveedores de bancos y fintech, en un mercado cada vez más estratégico. La ventaja ya no estará solamente en acumular cuentas, sino en ofrecer la infraestructura más eficiente, confiable y económica para mover el dinero digital.