Las cuentas remuneradas permiten que el saldo disponible trabaje de forma automática hasta el momento exacto en que deba ser utilizado

En el ranking de noviembre 2026 de billeteras, Reba ocupa el tercer lugar con 21% TNA, tras Ualá (24%) y Cocos.

La Cuenta Remunerada de Reba aplica a saldos de $30.000 a $1.000.000, optimizando dinero de gastos diarios.

Reba lanzó su Cuenta Remunerada con una TNA del 21% y acreditación diaria de intereses sobre el saldo en pesos.

Reba, la entidad financiera autorizada por el Banco Central e integrante del Grupo Transatlántica, presentó su nueva Cuenta Remunerada con una de las tasas más atractivas del mercado: una Tasa Nominal Anual (TNA) de 21% sobre el saldo en pesos, con acreditación diaria de intereses.

Los fondos destinados a los consumos diarios, como el pago de servicios, vencimientos de tarjetas de crédito o gastos de las próximas semanas, habitualmente permanecen en cajas de ahorro tradicionales. Frente a esta dinámica, la clave de quienes ahorran es complementar sus estrategias con una gestión eficiente de sus pesos, con foco en la liquidez inmediata.

"La Cuenta Remunerada no reemplaza a las herramientas de ahorro más tradicionales, sino que las complementa: es el destino inteligente para el dinero que se va a usar en el súper, para pagar los servicios o cancelar el resumen de la tarjeta a fin de mes. El saldo genera intereses todos los días de forma automática hasta el instante previo a gastarlo", sostuvo Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

La solución está diseñada específicamente como una buena práctica para el dinero que rota constantemente. Permite que el saldo disponible trabaje de forma automática hasta el momento exacto en que deba ser utilizado. Entre sus principales características técnicas y operativas destacan:

Rendimiento de 21% TNA , consolidándose como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de remuneración de saldos a la vista

Intereses diarios y automáticos : los rendimientos se acreditan cada día en la cuenta del usuario

Disponibilidad inmediata 24/7 : el dinero se encuentra disponible en todo momento para transferencias, pagos con QR, pagos de servicios o consumos con tarjeta de débito

Tope remunerable diferencial: A diferencia de otras billeteras y entidades, aplica a partir de un monto mínimo de $30.000 y remunera saldos de hasta $1.000.000

La posibilidad de remunerar hasta $1.000.000 brinda una solución concreta a familias que administran su presupuesto mensual y a profesionales independientes que recaudan honorarios y deben afrontar gastos operativos a lo largo de las semanas.

Con el lanzamiento de la Cuenta Remunerada, Reba suma una nueva herramienta a su propuesta de solución financiera integral: desde una sola app, sus usuarios pueden abrir cajas de ahorro bonificadas en pesos y dólares, operar dólar oficial y MEP, constituir plazos fijos, invertir en CEDEARs y FCI, pagar servicios y ahora también hacer rendir día a día el dinero que usan para sus gastos cotidianos.

Reba lanzó una cuenta remunerada que paga 21% de TNA. (Imagen creada con IA)

¿Qué billetera paga más en noviembre 2026?

Si se consideran exclusivamente las billeteras virtuales y cuentas remuneradas más difundidas en Argentina durante noviembre de 2026, los rankings muestran algunas diferencias según si se trata de cuentas remuneradas o fondos money market asociados a las apps.

Tomando los datos actualizados al 3 de noviembre, Ualá, la fintech de Pierpaolo Barbieri, encabeza el ranking de cuentas remuneradas con una TNA de aproximadamente 24%, seguida por Cocos con 21,28% y la propia Reba completa el podio con 21%.

Más atrás aparecen Lemon (21%), Personal Pay (19,1%), Claro Pay (19,0%), Naranja X (19%) y Mercado Pago (18,9%).

En síntesis, el ranking de noviembre de 2026 queda aproximadamente así:

Ualá (Cuenta Remunerada): 24% TNA Cocos: 21,28% TNA Reba: 21% TNA Lemon Cash: 20,8% TNA Personal Pay: 19,1% TNA Claro Pay: de 19% TNA Naranja X: 19% TNA Mercado Pago: 18,9%

"La inclusión financiera también implica hacer que el dinero rinda sin tener conocimiento en inversiones. Desde Reba buscamos que la cuenta remunerada haga rendir cada peso de verdad: sin comisiones ocultas, con cajas de ahorro bonificadas y con una tasa realmente competitiva", concluye Di Trolio.