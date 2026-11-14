La operación comenzaría en 2027 y apunta a reunir recursos, tecnología y capacidad crediticia para competir en un mercado más exigente

La fusión busca potenciar inversiones en tecnología y financiar proyectos de minería, energía y agro para el mercado argentino.

Nuevo Banco de Santa Fe absorberá a los de Entre Ríos y San Juan en una operación con aval legislativo entrerriano y nueva marca.

El Grupo Petersen fusionará tres bancos provinciales para ganar escala y competir con grandes entidades y fintech desde 2027.

El Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, prepara la fusión de tres bancos para ganar escala y competir con las grandes entidades y las fintech que avanzan sobre el negocio financiero argentino.

La operación tendrá al Nuevo Banco de Santa Fe como cabeza de la estructura e incorporará al Nuevo Banco de Entre Ríos y al Banco de San Juan, desde mediados de 2027.

La estrategia detrás de la unión de los tres bancos

La hoja de ruta contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe absorba al Nuevo Banco de Entre Ríos y al Banco de San Juan, para conformar una entidad de mayor tamaño.

El plan incluye una nueva marca comercial, aunque durante una primera etapa los bancos mantendrán referencias a las provincias donde operan, para conservar el vínculo con sus clientes y mercados locales.

La operación no incluirá al Banco Santa Cruz, también controlado por el Grupo Petersen, que continuará fuera de esta reorganización y seguirá formando parte del negocio financiero de la familia Eskenazi.

El proceso comenzaría a materializarse a mediados de 2027, aunque todavía requiere completar las aprobaciones societarias y regulatorias, además de los pasos administrativos necesarios en las tres provincias involucradas para concretar la operación.

"La palabra clave es escala", sintetizan fuentes del sector bancario consultadas sobre una operación que busca fortalecer la posición del grupo frente a competidores con mayor respaldo financiero e infraestructura.

La fusión apunta a reunir recursos, ampliar la capacidad de financiamiento y concentrar inversiones tecnológicas, tres herramientas decisivas para disputar clientes y operaciones de mayor volumen en todo el mercado argentino.

Los bancos buscan ganar competitividad frente a las grandes entidades y fintech

La reorganización se produce en un mercado donde los bancos regionales enfrentan una doble presión: competir con entidades nacionales de gran tamaño y defender su actividad frente al avance de las fintech.

Galicia, Santander y BBVA cuentan con una espalda financiera y una infraestructura considerablemente mayores, mientras las plataformas digitales ganaron terreno en pagos, transferencias y cuentas de uso cotidiano en todo el país.

El caso más visible es Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, que ya disputa una parte importante de las operaciones tradicionales y tiene entre sus objetivos convertirse formalmente en banco.

Para las entidades provinciales, el desafío consiste en sostener su presencia comercial y, al mismo tiempo, incorporar capacidades tecnológicas que les permitan responder a usuarios cada vez más habituados a operar desde aplicaciones digitales.

"Hay más competencia, tenés que sumar más capacidades e infraestructura", explican fuentes que conocen los movimientos del Grupo Petersen y describen la presión que atraviesa el negocio bancario regional.

Con una estructura unificada, el holding espera potenciar inversiones, ampliar servicios y ofrecer financiamiento de mayor escala, en lugar de distribuir recursos entre tres entidades que compiten en mercados cercanos.

¿Qué falta para que se concrete la fusión?

En el diseño de la nueva estructura, el Nuevo Banco de Santa Fe tendrá el papel principal porque será la entidad absorbente y conservará su personería jurídica, aunque cambiará su denominación comercial.

Esa definición tiene consecuencias administrativas para las provincias, ya que Santa Fe no necesitaría reemplazar inicialmente a su agente financiero por otra sociedad, porque la entidad actual continuará prestando esos servicios.

"No irá en desmedro de nosotros. Acá usará la misma personería jurídica, pero más grande", explican fuentes santafesinas al tanto de las negociaciones y de la continuidad prevista para el banco provincial.

En la administración de Maximiliano Pullaro consideran que una entidad de mayor envergadura podría mejorar las condiciones de financiamiento para empresas, productores y proyectos del entramado económico de Santa Fe.

"No es lo mismo que compitan como bancos separados que siendo uno de los principales del país", resumen desde la provincia, al destacar la diferencia que podría generar una estructura con mayor capacidad crediticia.

La nueva marca será otro cambio relevante, aunque la transición será gradual y mantendrá inicialmente la identificación de cada provincia para no perder el arraigo territorial que distingue a las entidades del grupo.

Energía, minería y agro, las oportunidades que busca aprovechar la nueva entidad

El avance político más concreto llegó desde Entre Ríos, donde la Cámara de Diputados provincial otorgó media sanción por unanimidad, con 27 votos afirmativos, al proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio.

La iniciativa habilita la integración societaria y el cambio de agente financiero, y ahora deberá pasar por el Senado, donde se espera que también consiga un tratamiento rápido, aunque todavía no hay una definición formal.

Según fuentes cercanas al gobierno entrerriano, Frigerio tenía margen para avanzar mediante un decreto, pero eligió llevar la decisión a la Legislatura tras una recomendación de la Secretaría Legal y Técnica.

El Banco de Santa Fe asumirá los derechos y obligaciones del Banco de Entre Ríos, incluida la prestación de servicios financieros al Estado provincial, con aval preliminar del Banco Central.

Todavía restan las aprobaciones societarias y regulatorias definitivas, mientras que otro punto sensible es el futuro de los empleados y las sucursales: fuentes consultadas aseguran que no habrá despidos ni cierres.

La búsqueda de mayor escala también apunta a financiar proyectos de minería y energía, dos sectores que concentran expectativas de inversión en Argentina y podrían demandar créditos de mayor volumen.

Vaca Muerta aparece entre las oportunidades del grupo, junto con la minería sanjuanina y el complejo agroexportador santafesino son algunas de las oportunidades que busca aprovechar la nueva estructura bancaria.

En Entre Ríos, la arena silícea utilizada en la explotación de hidrocarburos representa otra posibilidad para financiar a proveedores que necesitan ampliar sus instalaciones e inversiones para abastecer la actividad petrolera.