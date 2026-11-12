Las fintech argentinas ya no salen a América Latina solo "a probar suerte", sino a competir y pelear los primeros puestos de cada mercado, mientras gigantes financieros de Estados Unidos, Europa y Asia hacen el camino inverso y aterrizan en el país con licencias y adquisiciones.

La foto surge del informe Industria Fintech Argentina 2026, elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto a Taquión, que arroja los siguientes datos:

Hay 1.108 empresas , de las cuáles el 49% ya opera en otros países

, de las cuáles La cifra sube al 68% si se suman las que planean hacerlo en el corto plazo

Una expansión que se apoya en negocios cada vez más sólidos. Es que el 71% de las fintech declaran haber alcanzado el "punto de equilibrio"; es decir, sus ingresos ya cubren todos sus costos. Entre las que todavía no lo lograron, el 47% prevé hacerlo en 2027. Además, el 73% aumentó su facturación durante el último año.

Una señal de maduración del ecosistema. El 43% de las compañías ya se define como "consolidada", la etapa de quienes ya dejaron atrás sus inicios como startup y el crecimiento acelerado como scale-up. Asimismo, el promedio de facturación de la industria es de u$s7,3 millones, lo que permite a las 10 verticales que componen el sector tener proyección a futuro.

Chile, Colombia y México lideran la expansión fintech argentina en la región

"Expandir fronteras" es uno de los pilares de la estrategia de las fintech, que buscan llevar al exterior los productos y modelos comerciales que ya están afianzados en Argentina, con el objetivo de que la ‘arena de competencia’ no sea solo el mercado local sino todo el continente.

Entre los países con mayor presencia, se destaca Chile, donde opera el 26% de las empresas del sector. Detrás aparecen:

Colombia , con el 25%

, con el México , con el 24%

, con el Uruguay , con el 23%

, con el Perú , con el 22%

, con el Brasil, con el 21%

Las fintech argentinas avanzan en la región y llegan gigantes globales

Sin embargo, hay un caso llamativo: Paraguay. Aunque hoy opera allí el 15% de las empresas, otro 19% planea desembarcar en el corto plazo. Esto implicaría un aumento potencial del 127% de la "huella argentina" en el país vecino, el más alto de toda la región, y lo posicionaría como el próximo "gran destino" de la industria fintech local.

Esa proyección hoy enfrenta la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay tras la caída de Ueno Bank, un banco digital con casi 3 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta, que el banco central paraguayo intervino a comienzos de noviembre por insolvencia y cuyo escándalo llevó a la destitución del presidente Santiago Peña.

"Lo que me gusta es que no es solamente un 'Bueno, voy y me fijo qué hay'. Es: 'Voy, compito y gano'", sintetiza Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, a iProUP.

El directivo describe que, ya sea en pagos, crédito, inversiones o criptomonedas, la escena se repite a lo largo de América Latina. "En todos los países te vas a encontrar con un jugador argentino que está 1°, 2°, 3° o 4°. Está ahí, en el Tier 1", resalta.

Para Biocca, esa ambición, que convierte a las empresas nacionales en referentes de sus rubros en los mercados en los que tienen presencia, se explica por el ADN de la industria fintech albiceleste: "Este es un sector que nace con ese apetito de salir por un 'campo de juego' más ambicioso que Argentina".

Esa vocación se refleja, a su vez, en las proyecciones de inversión: ya que el 38% de las compañías destinará parte de sus fondos para el próximo año a la expansión geográfica. Se trata de la tercera prioridad, solo por detrás de la tecnología (68%), y del marketing y adquisición de clientes (51%).

Un ejemplo es el de Cocos, que en julio pasado acordó la adquisición de la plataforma de inversiones brasileña Warren. La operación, sujeta al aval del Banco Central de Brasil (BCB), catapulta a la firma al mercado de capitales más grande de la región y, cuando se concrete, le permitirá superar junto con Banco Voii los u$s4.000 millones en activos bajo gestión.

Otro es el de Mercado Libre, que hoy opera en 18 países y tiene a Brasil y México como dos de sus principales plazas. Brasil aportó más de la mitad de los u$s10.750 M que facturó la empresa entre julio y septiembre, un 45% más que un año atrás. México, en tanto, le suma 18 millones de usuarios activos por mes a través de su brazo fintech Mercado Pago, sobre un total de 93 millones.

A esa lista se suma Ualá, que supera los 11 millones de clientes entre Argentina, Colombia y México, y que en este último cuenta con licencia bancaria tras adquirir ABC Capital en mayo del 2023.

Estabilidad del dólar y mercado atractivo atraen a gigantes financieros a la Argentina

Mientras las fintech argentinas salen a conquistar América Latina, el mercado local gana atractivo por su tamaño y es seguido cada vez más de cerca por bancos digitales, plataformas de inversión y otras entidades de la industria financiera regional y global.

"Estamos notando muchas empresas de afuera. Argentina reforzó su interés", afirma Biocca, quien lo atribuye a que el país "es el tercer PBI de América Latina" y a "la estabilidad del dólar, que cambia la ecuación", así como a la visibilidad "que generó el presidente Javier Milei" e hizo que "el mundo nos preste más atención".

"En el Argentina Fintech Forum 2026 tuvimos entre 6.000 y 7.000 asistentes en total, con personas que viajaron desde 25 países para visitarnos, lo que lo convierte en el evento fintech más grande de América Latina", revela sobre el encuentro, que se realizó el pasado jueves 29 de octubre en el CEC, el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

"Vemos muchas empresas que están interesadas activamente en Argentina, ya sea en adquirir un jugador argentino o aplicar alguna licencia. Actores de Estados Unidos, Europa y Asia. Es impresionante lo que se está viendo", asegura.

Revolut, eToro, Inter y UnionPay, los recién llegados al mercado argentino

Entre los arribos extranjeros, el más resonante es el de Revolut, neobanco británico que, en septiembre pasado, obtuvo el aval del Banco Central para comprar Banco Cetelem Argentina, apunta a lanzar servicios en el país en 2027 y ya tiene más de 150 mil personas en lista de espera.

El más reciente es el de eToro, plataforma global de trading e inversiones, que este miércoles 4 de noviembre acordó la compra de LB Finanzas y convertirá a la Argentina en su base regional.

A ese grupo hay que sumarle el desembarco del banco digital brasileño Inter, con más de 45 millones de clientes, que en septiembre lanzó oficialmente sus operaciones en el país en alianza con el Grupo BIND.

Desde China, por su parte, llegó UnionPay, red que reporta más de 2.000 millones de plásticos a nivel mundial, que a finales de ese mes anunció que emitirá tarjetas digitales en Argentina junto a PVS, mismo socio local con el que Alipay se conectó en julio al sistema de pagos QR interoperable.

Antes, en el inicio del año, Visa se quedó con Prisma Medios de Pago, procesadora de tarjetas, y con Newpay, operadora de los cajeros Banelco, mientras que Nubank, el banco digital brasileño, comunicó la apertura de un centro de desarrollo en Buenos Aires para dar soporte a sus operaciones en Brasil, México y Colombia.

Qué reformas reclama el sector fintech para mantener el liderazgo

Más allá de que "Argentina, durante varios años, picó en punta" respecto "a marcos normativos y desarrollo tecnológico", Biocca reconoce que "ahora hay otros países de la región que fueron recuperando terreno".

Para el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, el país aún necesita dar "lo que se denomina el quantum leap o salto cuántico" para "seguir siendo punta de lanza".

Entre las iniciativas para lograrlo menciona Open Finance y ajustar la regulación entre los Proveedores de Servicios de Pago o PSP, como se conoce a las billeteras virtuales, y los bancos, donde "puede haber cosas para mejorar y ordenar de ambos lados".

Esa fricción aparece en los números del mapa de la industria: si bien el 61% de las fintech considera "adecuado" el marco regulatorio general, la percepción es igual en todas las verticales y cae al 48% entre las que dan crédito y al 49% entre las que emiten tarjetas o procesan pagos.

Otro frente es el financiamiento, el dinero con el que las empresas impulsan su crecimiento. En ese plano, Biocca pone el foco en "los mecanismos de fondeo que tienen las compañías para desarrollarse más rápido distribuir crédito de manera más eficiente".

En la actualidad, el 80,4% de las fintech se financia con capital propio, mientras que el venture capital, los fondos que invierten en empresas jóvenes a cambio de una participación accionaria, bajó del 12% al 9,5% en un año. Los inversores ángeles, personas que arriesgan su patrimonio en proyectos que recién arrancan, pasaron del 11,7% en 2025 al 8,7% en 2026.

La presión tributaria completa esa agenda como principal desafío para el 59% de las empresas, seguida por la modernización del marco normativo, con el 52%.

La industria fintech proyecta inversiones por u$s2.200 millones para 2027

Con todo, de cara a 2027, año de elecciones presidenciales, la industria fintech se muestra más optimista sobre la economía, aunque con expectativas de crecimiento más moderadas.

Según el informe de la Cámara Argentina Fintech, el 59% de las empresas espera que la economía mejore el año que viene, 6 puntos porcentuales más que en 2025, y solo el 5% cree que empeorará. Sin embargo, la expectativa de crecimiento real de la facturación baja al 28%, 7 puntos menos que un año atrás.

Aun así, el 90% de las empresas ya definió planes de inversión para 2027, por un total proyectado de u$s2.200 millones. A su vez, 9 de cada 10 compañías opinan que el próximo ‘motor’ para la consolidación de la industria será la búsqueda de mayor escala competitiva.

Sobre el impacto electoral, Mariano Biocca evita anticipar escenarios, aunque admite que "hay muchas reformas que son estructurales, que están en camino" y que "el ‘derrotero’ va a ser distinto si hay una reconfirmación o no de rumbo".

Y fija el norte de la Cámara: "Más competencia, más alternativas, más digitalización, mejores opciones. Y a partir de ahí, un mejor sistema financiero".

Independientemente del resultado que se puedan dar en las urnas, Biocca se muestra convencido de que "la industria fintech va a seguir a todo vapor" y concluye: "Eso va a estar intacto, pase lo que pase".