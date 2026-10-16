Dos argentinos crearon un modelo que transforma gas en electricidad para data centers e inteligencia artificial: cómo funciona y su plan en el país.

La firma argentina expandirá su modelo a Vaca Muerta en 2026, transformando gas sin evacuar en cómputo.

La demanda global de energía para centros de datos de IA triplicará su consumo a 950 TWh hacia 2030, según IEA.

La expansión vertiginosa de los modelos de inteligencia artificial y los servicios en la nube colocó a la infraestructura tecnológica global ante un cuello de botella sin precedentes: la disponibilidad de energía eléctrica.

De acuerdo con proyecciones oficiales de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la demanda de los centros de datos a nivel global creció un 17% durante 2025 y pasará de 485 teravatios hora (TWh) a cerca de 950 TWh hacia 2030, mientras que en las instalaciones dedicadas al entrenamiento de IA el consumo se triplicará en el mismo lapso.

Frente a la saturación de los tendidos eléctricos tradicionales, dos emprendedores argentinos idearon un esquema para resolver el problema desde el origen del insumo. Se trata de Ariel Perelman y Bernardo Cabral Nonna, fundadores de BigSur Energy, una firma que genera electricidad en los propios yacimientos para alimentar infraestructura de procesamiento digital de forma modular e independiente del sistema interconectado.

La compañía, que ya consolidó su operatoria en las cuencas energéticas de Texas y Louisiana (Estados Unidos), inició formalmente su proceso de desembarco en la Argentina.

La estrategia apunta a replicar el modelo en la cuenca neuquina durante este 2026, asociándose con operadoras y proveedores locales para aprovechar el gas en boca de pozo que muchas veces no cuenta con capacidad de evacuación por gasoductos.

Fuente: BigSur Energy

Cómo funciona el modelo off-grid que transforma el gas de yacimiento en cómputo

El desarrollo tecnológico de la firma conecta dos realidades de la economía actual: la abundancia de gas en zonas remotas y el apetito voraz de los centros de cómputo.

En diversas áreas petroleras, el gas natural extraído junto con el crudo enfrenta limitaciones severas de transporte o falta de demanda comercial inmediata. En lugar de quemarlo mediante antorcha (flaring) o cerrar pozos productivos, la propuesta consiste en comprar el gas en el mismo sitio de extracción para alimentar turbinas y generadores propios.

La electricidad producida no se inyecta al tendido público: se consume de manera inmediata en centros de datos modulares montados en la locación. Al tratarse de estructuras en contenedores específicos, los módulos pueden ampliarse por etapas a medida que aumenta la disponibilidad del recurso en el pozo.

"La generación off-grid permite producir electricidad cerca de donde está el recurso y utilizarla allí mismo. En BigSur Energy conectamos esa posibilidad con una necesidad concreta de la economía digital: energía confiable para abastecer infraestructura de cómputo", explicó Ariel Perelman, cofundador y CEO de la compañía, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Por qué Vaca Muerta es clave para el proyecto y qué presentarán en AOG Patagonia

El interés por traer esta tecnología al mercado local coincide con la necesidad de diversificar las aplicaciones industriales del gas no convencional neuquino.

Los fundadores combinan perfiles complementarios: Perelman aporta experiencia en infraestructura de nube y alojamiento web, mientras que Cabral Nonna es abogado especialista en hidrocarburos y comanda la gestión regulatoria y operativa de los proyectos. Esta base respalda el inicio de actividades en el país, proyectado para el cierre de este año junto con socios del sector energético.

"Vemos en Vaca Muerta una oportunidad para conectar la industria energética con el desarrollo de infraestructura digital. Queremos combinar nuestra experiencia en los Estados Unidos con el conocimiento y las capacidades técnicas locales", destacó Perelman sobre el potencial del yacimiento neuquino.

En el marco de este desembarco, los directivos participarán de los principales eventos del sector que se realizarán la semana próxima en Neuquén:

Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026: Estarán presentes del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital neuquina, en una muestra organizada por el IAPG que reunirá a más de 400 expositores y los máximos directivos del sector

Energy Trade Mission: Formarán parte de la misión comercial de la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) del 18 al 22 de octubre, donde Perelman expondrá como orador sobre la demanda energética de la economía digital y las posibilidades de la generación aislada en yacimientos

Para las productoras de gas, este tipo de esquemas representa una fuente de ingresos genuina en dólares y una solución concreta a las restricciones logísticas, demostrando que el futuro del gas de Vaca Muerta no solo pasa por los barcos de GNL, sino también por el procesamiento masivo de datos e inteligencia artificial.