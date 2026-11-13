En pleno proceso para obtener su licencia bancaria y tras haber desplegado seguros, tarjetas corporativas y pagos inmediatos para comercios; Mercado Pago volvió a mover el tablero del sistema financiero local.

Cómo es el FAL de Mercado Pago

La compañía fundada por Marcos Galperin lanzó su propio Fondo de Asistencia Laboral (FAL), instrumento creado por la Ley de Modernización Laboral para que los empleadores reserven dinero para el pago de futuras indemnizaciones.

Mientras las entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) tienen margen legal para cobrar hasta un 1% anual acumulado sobre los activos administrados, la fintech del ecosistema de Mercado Libre salió a competir ofreciendo alta gratuita y cero gastos de administración durante un año.

La decisión encendió las alarmas entre bancos y administradoras tradicionales y en el mercado aseguran que la ecuación cierra por otro lado: la plataforma no busca ganar dinero con el arancel del fondo, sino utilizarlo como un imán de volumen.

Según la letra chica de la compañía, el producto está estructurado como un fondo administrado por Mercado Pago Asset Management y custodiado por Banco Industrial S.A. bajo la supervisión de la CNV.

Su diferencial operativo reside en la integración inmediata: los empleadores pueden adherirse de manera digital desde la misma cuenta que ya utilizan habitualmente para cobrar en sus locales, eliminando fricciones técnicas para las Pymes.

Mercado Pago busca ganar terreno en el negocio del FAL (generado con IA)

El verdadero negocio Mercado Pago con el FAL

La estrategia responde a una lógica de adquisición de clientes corporativos: el fondo opera como puerta de entrada hacia servicios financieros de mayor margen. Eric Paniagua, economista y socio de PX Capital, señala a iProUP que la compañía está mirando el negocio mucho más allá del arancel por administrar la cartera.

"El FAL le permite captar liquidez, sumar empresas y trabajadores a su ecosistema y, a partir de ahí, ofrecer otros productos como pago de haberes, cuentas, créditos, cobros y financiamiento para Pymes. En definitiva, puede resignar ingresos en un producto para ganar volumen y construir una relación comercial mucho más amplia", afirma.

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, destaca a iProUP el impacto publicitario de ser el primer jugador masivo en fijar el precio en cero y el efecto de permanencia a mediano plazo.

"Una vez que uno adoptó un servicio de este tipo, es muy difícil cambiarlo. El primer año no ganan dinero, pero al segundo año ya tienen una masa crítica que muy pocos van a mover", sostiene el especialista.

Además, Chaves del Valle subraya a este medio que cuando una empresa ya concentra cobros y créditos en la plataforma, tiende de forma natural a aceptar el siguiente producto que le ofrecen.

Un mercado de u$s5.000 M que sacude a los bancos

El atractivo detrás de la apuesta comercial radica en la magnitud de los fondos recurrentes que comenzarán a fluir hacia el mercado de capitales local tras la entrada en vigencia del régimen.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, estima en declaraciones a iProUP que el esquema podría representar entre u$s3.000 y u$s5.000 millones anuales en activos bajo administración.

"Lo relevante es la naturaleza obligatoria y recurrente de los aportes, que genera un flujo relativamente estable y menos condicionado por la coyuntura", afirma. Y anticipa que la demanda se concentrará en títulos soberanos en pesos, tanto a tasa fija como ajustados por inflación, calibrando los plazos según la rotación de personal de cada firma.

Para los jugadores tradicionales, el desembarco de un actor masivo obliga a recalibrar de inmediato su oferta.

Para Chaves del Valle, el movimiento de la fintech rompe la inercia del sector al plantar una vara de comisión cero que deja en desventaja a quienes no ofrezcan un diferencial claro.

Paniagua coincide en que bancos y sociedades de bolsa deberán competir por costos, mostrar mejores rendimientos de carteras o diferenciarse con asesoramiento personalizado.

Las claves del FAL para las empresas

Más allá de la simplicidad de abrir una cuenta en una aplicación conocida, los especialistas advierten que las compañías deben abordar el esquema con criterio financiero y ordenamiento interno.

Enrique Basabe Picasso, Director de Legales & Compliance de Mills Capital, distingue en declaraciones a iProUP entre el conocimiento que aporta una plataforma masiva y la gestión efectiva del capital: "El verdadero desafío será que las empresas comprendan están tomando una decisión de inversión, más allá de cumplir con una obligación".

"Con un período de acumulación más prolongado, la elección de la administradora, la estrategia y la gestión del riesgo adquieren mayor relevancia", afirma el directivo, quien subraya que la implementación requiere coordinar Recursos Humanos, Finanzas, Legales y Tesorería.

Ante el temor de quedar cautivos una vez vencido el año sin aranceles, Basabe Picasso aclara que el esquema contempla la portabilidad entre administradoras. El traspaso debe completarse dentro de los diez días hábiles desde la solicitud y, cuando se trate de entidades distintas, rigen ventanas semestrales en junio o diciembre de cada año tras cumplir una permanencia mínima de seis meses.

Sergio Verón, socio líder de Business Process Solutions (BPS) de Grant Thornton Argentina, recuerda que el FAL se nutre de aportes mensuales detraídos de las contribuciones patronales –1% en grandes empresas y 2,5% en Pymes– derivados por ARCA.

El experto estaca que los rendimientos están exentos de Ganancias, IVA y el impuesto al cheque, con período de carencia de seis meses previos para cubrir indemnizaciones.

"Permite constituir reservas de manera anticipada para afrontar potenciales desvinculaciones sin comprometer otras áreas de negocio, pero no modifica la responsabilidad legal del empleador sobre los pagos", concluye.