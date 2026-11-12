La startup conecta entidades financieras de cinco países y permite realizar compras con QR desde aplicaciones compatibles, sin comprar divisas

La fintech conecta bancos y billeteras como Brubank y Belo para facilitar pagos transfronterizos en 5 países.

Depay permite a argentinos pagar en el exterior con pesos vía QR desde sus apps bancarias habituales en comercios.

Depay, la fintech argentina que conecta bancos, billeteras virtuales y redes de cobro de distintos países, permitirá a los argentinos que viajen al exterior durante las vacaciones de verano pagar sus compras desde sus aplicaciones habituales y con pesos, a través de códigos QR en comercios habilitados.

La compañía desarrolló una infraestructura que conecta entidades financieras y proveedores de cobro de diferentes mercados para facilitar los pagos transfronterizos.

De esta manera, una persona puede utilizar una aplicación compatible, escanear el código QR de un comercio y pagar con los fondos de su cuenta en pesos.

Antes de confirmar la operación, el sistema muestra el importe que se debitará y realiza la conversión para que el vendedor reciba el dinero en su moneda local.

De esta manera, el usuario podrá conocer cuánto gastará sin tener que calcular el tipo de cambio por su cuenta.

"Nuestro objetivo es que todos los argentinos puedan viajar por la región y pagar con la misma cuenta que usan todos los días", indicó Joaquín Fagalde, CEO y cofundador de Depay.

Depay permite a argentinos pagar en el exterior con pesos vía QR desde sus apps bancarias y billeteras

Depay: cómo funciona la fintech para pagar en el exterior

La red de Depay tiene presencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. Para operar, la empresa conecta los sistemas de pagos locales mediante una infraestructura tecnológica que permite procesar transacciones entre países.

Entre las aplicaciones que utilizan sus servicios se encuentran Brubank, Belo y Takenos, aunque los destinos y las monedas disponibles dependen de cada integración.

El procedimiento es sencillo, ya que el viajero abre la aplicación de su banco o billetera, escanea el QR habilitado por el comercio y consulta cuánto se debitará de su cuenta antes de aprobar la compra.

Detrás de esa operación, Depay conecta a la entidad financiera del usuario con la red de cobro del comercio, gestiona la conversión y coordina la liquidación. El vendedor recibe el importe en la moneda de su país, mientras que el cliente mantiene la experiencia de pago dentro de su aplicación habitual.

A diferencia de una billetera virtual tradicional, Depay no busca captar directamente a los viajeros, sino ofrecer la infraestructura que necesitan bancos, billeteras y procesadores de pagos para operar en otros mercados.

Su tecnología funciona mediante integraciones que permiten conectar los sistemas de cada país a través de una única API. De esta manera, las entidades pueden incorporar nuevos destinos sin tener que desarrollar una solución independiente para cada mercado.

Brasil, uno de los principales destinos para los pagos con QR

Brasil es uno de los mercados centrales para esta propuesta, en parte por el crecimiento de Pix, el sistema de pagos instantáneos del país. Según el Banco Central brasileño, la herramienta registró casi 80.000 millones de transacciones durante 2025.

Además, el uso de estos medios de pago entre los argentinos que viajan al país mostró un crecimiento. Según datos compartidos por Belo, durante las vacaciones de invierno de 2025, los pagos realizados a través de su billetera aumentaron un 300% frente al mismo período de 2024.

El movimiento turístico también explica el interés por este tipo de soluciones. Según el INDEC, Brasil concentró el 38,2% del turismo emisivo argentino en marzo de 2026.

En ese contexto, Depay busca ampliar las conexiones entre los sistemas financieros de la región y facilitar que los usuarios puedan pagar en otros países sin cambiar la forma en que administran su dinero en el mercado local.