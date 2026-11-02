El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que el equipo económico analiza ofrecer recursos con plazos más largos que los 5 años actuales

La medida busca reducir el riesgo de descalce y ofrecer más hipotecas a tasas competitivas.

Bancos demandan fondeo a plazos mayores a los 5 años actuales para préstamos de hasta 30 años.

El Gobierno evalúa extender los plazos de fondos del FGS de ANSES para financiar créditos hipotecarios.

El Gobierno evalúa extender los plazos de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES que licita entre bancos para financiar créditos hipotecarios.

La medida busca resolver el descalce entre un fondeo que hoy llega hasta cinco años y préstamos que pueden alcanzar 30 años, y podría habilitar colocaciones por plazos superiores a ese horizonte.

Créditos hipotecarios más largos podrían llegar con un cambio en el financiamiento de ANSES

El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que el equipo económico analiza ofrecer recursos con plazos más largos que los cinco años actualmente disponibles.

"El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, aunque es muy posible", sostuvo el funcionario.

La decisión aún no fue tomada, pero la evaluación surge de la demanda de los propios bancos. En las dos primeras licitaciones, las entidades mostraron una marcada preferencia por el tramo de cinco años, mientras que la alternativa de un año tuvo baja participación.

El programa fue diseñado para atacar uno de los principales obstáculos del crédito hipotecario en Argentina: los bancos captan depósitos a plazos cortos, en general cercanos a 30 días, pero deben financiar préstamos de 15, 20 o hasta 30 años.

ANSES analiza ampliar el fondeo hipotecario y sumar recursos para impulsar el crédito inmobiliario. (Imagen creada con IA)

Esa diferencia de plazos encarece el fondeo y limita la capacidad de las entidades para ampliar la oferta.

Con el esquema actual, ANSES coloca plazos fijos ajustables por UVA en los bancos mediante licitaciones. El FGS ofrece dos tramos: uno a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,5%, y otro a cinco años, con un piso de UVA más 4,5%.

Cómo funciona el nuevo programa de hipotecarios

El plan contempla movilizar hasta $2 billones del FGS a través de licitaciones sucesivas de $200.000 millones. En la segunda convocatoria, realizada el 6 de octubre, se adjudicaron $200.000 millones a 12 bancos y casi la totalidad de los fondos se colocó en el tramo de cinco años, con una tasa de UVA más 4,79%.

Los bancos deben destinar el dinero a créditos hipotecarios para personas humanas destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Tienen 90 días corridos desde la constitución del depósito para originar los préstamos y, si no lo hacen, el FGS puede reclamar la devolución anticipada de los fondos.

Los préstamos financiados con estos recursos deben tener un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA más 7,5% anual. El programa también establece un monto máximo de 150.000 UVA por crédito.

La extensión de los plazos de fondeo apunta a que los bancos puedan ofrecer hipotecas más largas sin depender exclusivamente de depósitos de corto plazo. La lógica es que un fondeo más estable y de mayor duración reduzca el riesgo de descalce y permita sostener tasas más competitivas para los tomadores.

Además de extender los plazos, el Gobierno analiza avanzar con nuevas líneas junto a organismos internacionales. La idea es complementar el fondeo del FGS con financiamiento externo de largo plazo que ayude a alinear aún más la duración de los recursos con la de las hipotecas.

También se estudia ampliar el alcance del programa hacia la vivienda de pozo o en construcción. Hoy el esquema está limitado a la primera vivienda, pero el equipo económico evalúa extender el financiamiento a otros usos vinculados al desarrollo inmobiliario.