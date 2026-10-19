El índice cerró en su máximo nivel de 2026, apuntulado por cuatro factores bien específicos. Detalles de la explicación que brindó el mercado

La principal preocupación es quién afrontará los u$s20.000M-$25.000M en vencimientos de deuda para las elecciones de 2027.

Expertos como Pablo Lazzati (Insider Finance) asocian el avance a incertidumbre electoral de 2027 y vencimientos de deuda.

El riesgo país alcanzó 678 puntos básicos el 19/10/26, un récord en 2026, impulsado por tasas de EE.UU. y el riesgo global.

La suba de tasas en EE.UU. tras el último dato de inflación, la aversión global al riesgo emergente, la cercanía del calendario electoral de 2027 y las dudas por los vencimientos de deuda de 2027 fueron los cuatro factores que llevaron al riesgo país a los 678 puntos básicos este lunes 19 de octubre, cifra que representa un nuevo máximo histórico en 2026.

El riesgo país subió 5,5% en el día y 68% desde el mínimo de 403 puntos de julio.

En agosto pasado, el índice alcanzó los 489 puntos, con los bonos rezagados frente a otros emergentes y, en aquel momento, expertos vincularon la suba con una economía estancada y dudas sobre 2027.

El 25 de septiembre pasado, el riesgo país saltó 5,4% a 609 puntos, su nivel más alto en casi seis meses y, apenas tres días después, el 28 de septiembre, cerró en 628 puntos. El avance no concluyó ahí y el viernes 2 de octubre finalizó en 655 puntos básicos.

La consultora 1816 precisó que el mercado se pregunta por las chances de reelección del Presidente y también por el valor que exhibirán los bonos si gana el peronismo en las elecciones presidenciales de 2027.

Esa consultora prefiere los bonos largos (2035, 2038 o 2041) frente a los cortos que vencen en el próximo mandato.

Una suba de la prima de riesgo, no un deterioro: una opinión del mercado

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, atribuyó el movimiento del riesgo país a las tasas de EE.UU., la aversión global al riesgo y el calendario electoral de 2027.

Según el ejecutivo, los fundamentos no se deterioran: el superávit fiscal se mantiene, el BCRA acumula reservas y el Tesoro logró un rollover de 136%

Lazzatti precisó que es una suba de la prima de riesgo ligada a la incertidumbre, y la convergencia del riesgo país no es lineal, en un informe al que accedió iProUP.

Recomendó no vender en la volatilidad y recomponer posiciones de forma gradual.

Propuso una base en tramo corto, con Bonares y Globales 2029-2030, y una porción en bonos largos como el GD41.

Según Lazzati, los bonos largos rinden más de 12% en dólares y son los que más ganan cuando el riesgo país comprima.

Para otros expertos, el mercado pide respuestas sobre 2027

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, sostuvo que los 678 puntos no son una opinión política, sino el precio del riesgo argentino.

Según Trovato, el Gobierno exhibe equilibrio fiscal, menor inflación y reservas brutas cercanas a u$s50.000 millones, pero los bonos exigen respuestas sobre 2027.

El especialista citó estimaciones privadas de vencimientos de 2027 por u$s20.000/25.000 millones; el Presupuesto prevé u$s8.000 millones con organismos, u$s4.400 millones al FMI.

"Tener fuentes identificadas, como dicen Furiase y Caputo, no equivale a que el mercado considere despejado el riesgo; Caputo admitió que podría usarse el swap con China", apuntó a iProUP.

Aclaró que el riesgo país no anticipa un default: los inversores aún cobran mucho por prestar, aunque el dólar esté estable.

"La pregunta clave es ¿quién pone los dólares de 2027, a qué tasa y bajo qué condiciones?", resaltó.

El contexto y el mercado explican el avance del riesgo país

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, describió una plaza local bajo presión vendedora.

Según Vlassich, las acciones siguieron con tendencia bajista y los bonos en dólares profundizaron las pérdidas de las últimas sesiones, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

El experto subrayó que esa mayor aversión al riesgo local empujó el indicador de JP Morgan a subir 5,5%, hasta 678 puntos.

En Wall Street, los ADRs cayeron: Edenor (-4,9%), Central Puerto (-3,3%) e YPF (-2,93%).