El Bank of America proyecta un alza cercana a 40% en su ADR, mientras que Goldman Sachs mantiene una postura cauta en torno a sus acciones

Goldman Sachs mantiene recomendación "Neutral" por la mora consolidada del 10,6%, que genera preocupación.

Bank of America proyecta un alza del 40% en el ADR de Galicia, fijando un precio objetivo de USD 61.

El resultado del segundo trimestre de 2026 del Grupo Financiero Galicia puso al banco en el radar de Wall Street, aunque con diferencias entre las principales entidades de inversión.

Entre las entidades que destacaron su potencial, pero que admitieron ciertos matices, se encuentran Bank of America (BoFA) y Goldman Sachs, dos de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos.

Banco Galicia reportó ganancias y Wall Street se dividió entre comprar y esperar

El Bank of America proyecta un alza cercana a 40% en su ADR, mientras que Goldman Sachs mantiene una postura cauta y recomienda "Neutral" ante el crecimiento de la mora crediticia.

Galicia reportó una ganancia neta de $258.322 millones entre abril y junio de 2026, algo que significó un salto de 264% respecto al primer trimestre y 12% más que en igual período de 2025.

El resultado superó en 24% las previsiones de BoFA y en 33% las de Goldman Sachs, además de ubicarse un 30% por encima del consenso de Bloomberg.

El retorno sobre el patrimonio (ROE) trepó al 11,1%, recuperando niveles de dos dígitos tras un inicio de año débil.

Galicia batió las estimaciones en el trimestre, pero Wall Street no se pone de acuerdo en qué hacer

La visión de Bank of America para los ADR de Galicia

BoFA fijó un precio objetivo de u$s61 para el ADR de Galicia, lo que implica un potencial de revalorización cercano a 40% frente a los valores actuales.

Para la acción que cotiza en Buenos Aires, el objetivo es de $9.102, frente a un precio de referencia de $6.950.

El banco de inversión considera que los resultados muestran señales de estabilización en el deterioro crediticio y espera que las ganancias continúen recuperándose en los próximos trimestres, apoyadas en ingresos por títulos públicos y operaciones cambiarias.

La advertencia de Goldman Sachs en torno al avance de la mora

Goldman Sachs, en cambio, mantuvo su recomendación Neutral para los ADR del Banco Galicia.

Aunque reconoció la recuperación de la rentabilidad, advirtió que buena parte de la mejora provino de ingresos no centrales y menores previsiones por incobrabilidad, mientras que los negocios tradicionales mostraron debilidad.

Además, la mora consolidada subió al 10,6%, un nivel que preocupa por la exposición del banco al negocio de tarjetas de crédito, donde se concentra gran parte del aumento de incumplimientos.