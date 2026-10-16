Según el BCRA, el crédito en pesos cayó 0,8% real en septiembre, pero las hipotecas subieron 3,2% y los prendarios crecieron tras seis meses de caída

Mayor preferencia por los pesos y baja de la TAMAR podrían generar fondeo estable y mejores ofertas de crédito.

Créditos hipotecarios crecieron 34% interanual; el FGS licitará $2 billones en plazos fijos UVA para nuevas hipotecas.

La tasa de préstamos personales bajó a 62,7% TNA, reconfigurando el sistema financiero argentino según Alprestamo.

La baja de la tasa de los préstamos personales, la expansión de los créditos hipotecarios, el fondeo del FGS para hipotecas, la recuperación de los préstamos prendarios, el crecimiento de los plazos fijos con menor TAMAR y la mayor preferencia por los pesos, son los seis factores que explican la reconfiguración del sistema financiero argentino.

La tasa media de los préstamos personales bajó 3,2 puntos porcentuales hasta 62,7% TNA, según un informe de Alprestamo al que accedió iProUP.

Los créditos hipotecarios subieron 3,2% real en el mes y acumulan 34% interanual a precios constantes.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad licitará hasta $2 billones en plazos fijos UVA para hipotecas de primera vivienda.

Las operaciones prendarias crecieron 1% real tras seis meses consecutivos de caída.

Los plazos fijos del sector privado aumentaron 1,8% real, mientras la tasa TAMAR bajó de 24,7% a 24,1%.

Crédito en pesos: contracción real y consumo en baja

Según el Informe Monetario Mensual del BCRA, el crédito en pesos al sector privado se contrajo 0,8% real y sin estacionalidad en septiembre, resalta el informe de Alprestamo.

Aun así, registró una expansión promedio mensual de $1,4 billones.

El stock de crédito en pesos equivale a 9,1% del PBI y, con moneda extranjera, llega a 12,5%.

Las financiaciones al consumo cayeron 1,6% real: tarjetas de crédito bajaron 2,4% y préstamos personales 0,8%.

Los préstamos en moneda extranjera continuaron creciendo de forma sostenida.

El crédito bimonetario al sector privado se mantuvo estable en el mes.

Tasas de préstamos personales: qué significa la baja a 62,7%

La tasa media de los préstamos personales bajó 3,2 puntos porcentuales hasta 62,7% TNA.

Un año antes, en septiembre de 2025, el promedio llegaba casi al 82%.

Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, aclaró que la tasa del BCRA es una referencia agregada.

Para entender el impacto, hay que mirar el perfil del solicitante, el monto, el plazo y el tipo de prestamista.

Según Blanco, bancos y proveedores no bancarios tienen estructuras de fondeo y modelos de atención distintos.

Calificó la baja como una señal favorable, cuyo impacto puede aparecer de forma gradual y con distinta intensidad entre segmentos.

Líneas comerciales y garantías reales: qué crece y qué cae

Los préstamos comerciales cayeron 0,9% real sin estacionalidad en septiembre; los adelantos bajaron 4,8%; los documentos, descontados y a sola firma, subieron 0,7%; los créditos con garantía real crecieron 2,2% en el mes; y las líneas hipotecarias treparon 3,2%, con más de dos años de trayectoria positiva ininterrumpida.

El crédito hipotecario acumula 34% interanual a precios constantes, dinamizado por el crédito en UVA.

Blanco advierte que la expansión hipotecaria puede generar demanda de financiamiento para refacciones, mudanzas y equipamiento.

La compra de una vivienda abre nuevas necesidades que pueden llevar a buscar préstamos personales, según el ingreso disponible de las familias.

La normativa del BCRA vinculada al FGS dispuso licitaciones de plazos fijos UVA por hasta $2 billones para hipotecas de primera vivienda a personas humanas. Ya se adjudicaron dos licitaciones de $200.000 millones cada una.

Las condiciones incluyen plazos mínimos de 15 años, un tope de 150.000 UVA y una tasa máxima de UVA más 7,5% TNA. Según Blanco, el mecanismo aporta fondeo específico a las entidades y puede dar continuidad a la oferta hipotecaria.

Préstamos prendarios, depósitos y liquidez del sistema

Las operaciones prendarias crecieron 1% real tras seis meses consecutivos de caída.

Blanco lo considera una señal favorable para el financiamiento automotor, aunque el anticipo, la cuota y el plazo serán factores centrales.

Los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron 1,8% real mensual, impulsados por las personas jurídicas.

La tasa TAMAR de bancos privados bajó de 24,7% a 24,1%.

El M2 privado transaccional aumentó 0,5% real y el M3 privado 0,7%.

La Base Monetaria creció 2,6% mensual y equivale al 4,0% del PBI.

Qué espera Alprestamo: más pesos en el sistema y mejores ofertas

Blanco analiza que mayores saldos reales a plazo fijo y una menor TAMAR son compatibles con una mayor disposición a mantener activos en pesos.

Si esa preferencia se sostiene, puede fortalecer la base de depósitos y favorecer un fondeo más estable y competitivo.

Anticipa que en Alprestamo esto podría reflejarse en mejores ofertas de los prestamistas asociados y más alternativas para los usuarios.

Lo evalúa como una señal favorable, cuyo alcance dependerá de la continuidad de los depósitos y de las condiciones de financiación.

Para quienes buscan un préstamo, la clave es comparar propuestas según el costo financiero total, el valor de la cuota y las condiciones de acceso.