Guía para invertir en la Bolsa: cómo licitar hoy bonos en dólares de dos petroleras clave desde u$s100 y cobrar cupones periódicos.

Son una opción de renta fija en dólares para proteger ahorros y acceder a la infraestructura energética de Vaca Muerta.

Otamérica Ebytem ofrece hasta 6,50% anual con AAA.ar; Vista Energy, 7,875% anual y es favorita en Wall Street.

Dos energéticas de Vaca Muerta emitieron Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s350M, reactivando la deuda corporativa.

El desarrollo del polo hidrocarburífero de Vaca Muerta volvió a activar las colocaciones primarias de deuda corporativa en la plaza financiera local. Durante la jornada de este martes 22 de septiembre de 2026, dos compañías estratégicas del sector energético abrieron sus libros de órdenes para captar fondos en moneda extranjera a través de nuevas emisiones de Obligaciones Negociables (ON).

Las colocaciones corresponden a Otamérica Ebytem S.A. (continuadora societaria de Oiltanking Ebytem S.A.) y a Vista Energy Argentina S.A.U., el mayor productor independiente y principal exportador de crudo no convencional del país.

Ambas alternativas permiten canalizar ahorros en moneda dura vinculados directamente a la infraestructura de transporte y a la extracción de hidrocarburos.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor se recomiendan?

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda privada emitidos por empresas que precisan financiamiento para llevar adelante inversiones productivas, refinanciar pasivos o respaldar su capital operativo.

Al suscribir o comprar una ON, el inversor le presta dinero a la compañía a cambio de un cronograma prefijado de pagos, que contempla el cobro periódico de intereses (cupones) y la devolución del capital invertido (amortización), ya sea en cuotas o en un único desembolso final (bullet).

En términos de gestión patrimonial, estos instrumentos resultan adecuados para perfiles de inversores conservadores y moderados:

Previsibilidad de flujos: A diferencia de las acciones, donde el retorno depende exclusivamente de la cotización bursátil y de los dividendos variables, las ON de renta fija permiten proyectar con exactitud las fechas de cobro de los cupones en dólares

Cobertura contra la volatilidad cambiaria: Al estar denominadas y pagarse en moneda dura (dólar MEP o dólar cable), protegen el poder adquisitivo frente a la depreciación del peso

Respaldo corporativo de primer nivel: Las empresas de primera línea (blue chips) del sector energético cuentan con balances dolarizados y capacidad de repago sustentada en exportaciones y contratos regulados de largo plazo, reduciendo el riesgo crediticio frente a otros emisores del mercado local

Características de las Obligaciones Negociables (Fuente: Elaboración propia)

¿Cuáles son las condiciones de la ON de Otamérica y cómo participar desde u$s100?

Otamérica Ebytem S.A. opera la Terminal Marítima Puerto Rosales, infraestructura neurálgica por la que circula más del 60% del petróleo del país y que conecta la producción de la Cuenca Neuquina con las principales refinerías nacionales y los buques de exportación.

Sus accionistas estratégicos son Oiltanking GmbH (filial del grupo alemán Marquard & Bahls, con el 70% del capital) e YPF S.A. (titular del 30% restante).

De acuerdo con el informe de la sociedad de bolsa Balanz y los reportes de suscripción de IOL Invertironline, las condiciones técnicas de la emisión son las siguientes:

Instrumento emitido: Obligaciones Negociables Hard Dollar Serie VII

Moneda de integración y cobro: Dólar MEP en efectivo o en especie mediante el canje de las ON Serie V (OTS5O)

Plazo y vencimiento: 48 meses, con fecha de cancelación fijada para septiembre de 2030

Rendimiento ofrecido: Tasa fija a licitar, con una referencia estimada de hasta 6,50% anual en dólares

Frecuencia de intereses: Pagos trimestrales a partir del noveno mes, con el primer cupón liquidable en junio de 2027

Esquema de amortización: Cancelación del 100% del capital en un único pago al vencimiento (bullet)

Nota crediticia: Calificación AAA.ar con perspectiva estable otorgada por la agencia Moody's Local Argentina

Ticket mínimo de ingreso: u$s100 y múltiplos de u$s1 en adelante

Marco legal: Ley aplicable de la República Argentina

Cierre del libro de órdenes: Rige para este martes 22 de septiembre de 2026 (IOL Inversiones recibe ofertas hasta las 15:00 hs y Balanz opera de 10:00 a 16:00 hs)

La firma redujo su apalancamiento financiero a 2,1x EBITDA a marzo de 2026, afianzando sus ingresos mediante contratos firmes bajo modalidad ship or pay.

Características de la nueva ON de Otamérica (Fuente: Balanz)

¿Cómo es la emisión de Vista Energy y por qué Wall Street la posiciona como la favorita frente a YPF?

Por su parte, Vista Energy Argentina S.A.U. reabrió su financiamiento corporativo mediante títulos adicionales Clase XXXI para acompañar su plan de perforación y desarrollo no convencional en las áreas neurálgicas de la formación neuquina.

Los datos técnicos informados por Balanz para esta licitación comprenden:

Moneda de integración: Dólar Cable (CCL)

Tasa de interés nominal: 7,875% anual

Frecuencia de pagos: Cupones semestrales liquidables el 8 de abril y el 8 de octubre de cada año

Esquema de amortización: En tres cuotas anuales: 33% el 8 de abril de 2036, 33% el 8 de abril de 2037 y 34% al vencimiento

Fecha de vencimiento: 8 de abril de 2038

Monto mínimo de suscripción: u$s1.000 y múltiplos de u$s1.000

Jurisdicción legal: Ley del Estado de Nueva York

Cierre de ofertas: La recepción de posturas rige hasta este martes 22 de septiembre de 2026 a las 13:00 hs

La colocación de Vista se produce en un contexto de marcada demanda institucional externa.

La ON de Vista Clase XXXI Adicionales (Fuente: Balanz)

Un informe del banco de inversión suizo UBS BB Global Research publicado por iProfesional reveló que Vista Energy se consolidó en Wall Street como el activo argentino predilecto para capturar el crecimiento de Vaca Muerta, superando el interés captado por otras petroleras de la región.

Los analistas de UBS señalaron que los fondos internacionales ponderan su modelo de negocio lineal enfocado con exclusividad en la extracción de crudo no convencional y la generación directa de caja, eludiendo la complejidad operativa y las presiones políticas que pesan sobre YPF por su carácter estatal.

A su vez, datos de mercado relevados por iProfesional indicaron que, tras sumar activos adquiridos a Equinor, la compañía elevó sus reservas probadas en esos bloques un 23,7% hasta los 66,8 millones de barriles equivalentes de petróleo, respaldando su meta operativa de alcanzar los 250.000 barriles por día.

¿Cómo comprar estas Obligaciones Negociables en el mercado secundario si no llegaste a licitar?

Aquellos inversores que no hayan podido ingresar sus ofertas dentro del período de licitación primaria de este martes 22 de septiembre no quedan excluidos de participar en estos instrumentos corporativos.

Una vez cumplido el proceso formal de liquidación y adjudicación bursátil -pautado entre el 23 y el 25 de septiembre de 2026 según el cronograma de emisión-, las nuevas series comenzarán a cotizar diariamente en el mercado secundario de BYMA.

Ingreso desde el broker habitual: A partir de su fecha de liquidación, los títulos contarán con un ticker de negociación asignado en las plataformas de los agentes de bolsa (ALyCs)

Compra contra pesos o dólares: En el mercado secundario no rigen los plazos de la licitación primaria; los inversores pueden adquirir las láminas en cualquier rueda bursátil ingresando órdenes de compra tanto en moneda extranjera (especies D o C) como en pesos al tipo de cambio implícito del día

Monitoreo de paridad y tasa interna de retorno (TIR): Al comprar en el mercado secundario, el precio del bono fluctúa de acuerdo con la oferta y la demanda, lo que puede permitir entrar a valores por debajo de la par y obtener un rendimiento anual efectivo (TIR) superior o inferior al cupón original licitado

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y de divulgación sobre el funcionamiento de los instrumentos de renta fija en el mercado de capitales local. La información técnica y de mercado refleja los prospectos y resúmenes oficiales provistos por Balanz Capital e IOL Inversiones al 22 de septiembre de 2026, junto con reportes analíticos relevados por iProfesional. Las Obligaciones Negociables son títulos de renta fija sujetos al riesgo de crédito de la entidad emisora, riesgo de liquidez y fluctuaciones de precios en el mercado secundario. Este contenido no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o suscripción de activos. Antes de realizar operaciones, se recomienda analizar los prospectos de emisión y consultar con un asesor financiero matriculado.