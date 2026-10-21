La entidad financiera explorará OpenShell, la arquitectura abierta de NVIDIA para fijar límites y vigilar las decisiones de los agentes de IA.

A medida que los asistentes virtuales y los sistemas de inteligencia artificial dejan de ser simples chats para convertirse en agentes autónomos capaces de tomar decisiones, consultar bases de datos y operar herramientas por su cuenta, el sector financiero se enfrenta a un desafío crítico: cómo darles libertad operativa sin perder el control sobre el riesgo del negocio.

Con ese objetivo en la mira, BBVA selló una colaboración técnica con el gigante de los microchips NVIDIA para explorar OpenShell Reference Architecture, un desarrollo presentado por la compañía tecnológica durante su conferencia global GTC Berlin.

La iniciativa busca diseñar mecanismos de protección, trazabilidad y gobernanza que funcionen en tiempo real sobre los agentes de IA que la entidad bancaria planea desplegar en todas sus áreas de trabajo.

La relevancia de esta alianza cobra peso dentro del mapa bancario internacional: la consultora especializada Evident reconoció recientemente a BBVA como la primera entidad financiera de la zona euro por su estrategia para implantar inteligencia artificial a escala corporativa.

Cómo funciona el "freno de mano" para los agentes inteligentes

A diferencia de un software tradicional o un bot conversacional básico, un agente de IA encadena múltiples acciones para resolver una orden compleja: puede buscar el historial de un cliente, cruzarlo con normativas internas y disparar una operación comercial sin intervención humana directa.

Esto exige que la seguridad no dependa únicamente de las reglas cargadas al inicio, sino de sistemas capaces de intervenir en el acto si el algoritmo intenta cruzar una línea roja.

Para responder a esa necesidad, la arquitectura OpenShell de NVIDIA combina la infraestructura que ejecuta a los agentes con barreras de seguridad independientes.

Estos filtros monitorean el comportamiento del sistema en plena ejecución y tienen la capacidad de bloquear o contener cualquier acción que se desvíe de los límites normativos y de seguridad fijados por el banco.

Toda la solución está construida bajo código abierto y se distribuye de forma pública mediante GitHub y el portal de NVIDIA.

"Estamos extendiendo el uso de agentes de IA a toda la organización, y hacerlo de forma segura es una prioridad. A medida que estos sistemas ganan autonomía, necesitamos reforzar los mecanismos que permiten supervisar su actividad y mantener el control", señaló Valentín Sánchez, CSO Global de BBVA, al fundamentar el acuerdo con la firma tecnológica.

En la misma línea, Aser Blanco, responsable global del sector bancario en NVIDIA, remarcó la importancia de fijar límites operativos para resguardar la información sensible: "Para que los bancos puedan aprovechar el conocimiento propio de su organización a través de agentes de IA, es necesario establecer mecanismos de supervisión mientras estos sistemas ganan autonomía. BBVA explorará cómo hacer cumplir esos límites para mejorar la experiencia de los clientes y la productividad interna sin perder el control".