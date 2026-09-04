La nueva línea permite acceder a créditos hipotecarios a 20 años con condiciones preferenciales y amplía el alcance a los hijos de clientes Selecta.

Banco Macro mejoró las condiciones de sus préstamos hipotecarios UVA para clientes que cobran sus haberes en la entidad. La nueva propuesta contempla una tasa de UVA + 7,5% TNA y un plazo de hasta 240 meses, equivalente a 20 años.

La actualización busca facilitar el acceso a la vivienda mediante un período de financiación más extenso y permite distribuir el pago del crédito durante dos décadas y reducir el peso de la cuota inicial sobre los ingresos del solicitante.

La oferta se encuentra dentro del segmento Plan Sueldo de Banco Macro, que cuenta con condiciones diferentes a las disponibles para clientes del segmento de mercado abierto.

El principal atractivo de la nueva propuesta es el plazo ya que los clientes pueden acceder a financiación de hasta 20 años, un período que permite extender el pago del capital y mejorar la relación entre la cuota inicial y los ingresos necesarios para solicitar el préstamo.

La tasa indicada por Banco Macro es de UVA + 7,5% TNA. Además, la documentación oficial de la entidad indica una TEA de 7,76% y un costo financiero efectivo total de 7,80% para esta línea.

Al tratarse de un préstamo denominado en UVA, el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo. Por eso, la cuota y el saldo de deuda pueden variar con el comportamiento de este indicador.

El destino confirmado para esta línea es la adquisición de una vivienda única y permanente.

Quiénes pueden acceder al préstamo

La propuesta está orientada a clientes que cobran sus haberes mediante Plan Sueldo del Banco Macro y busquen la adquisición de una vivienda única y permanente.

De acuerdo con los datos de la entidad, la iniciativa también contempla condiciones preferenciales para los hijos de clientes Plan Sueldo Selecta, quienes pueden solicitar el financiamiento de manera individual.

La extensión del beneficio al grupo familiar busca ampliar las alternativas de acceso al crédito y facilitar que las nuevas generaciones puedan financiar la compra de una vivienda.

La actualización de Banco Macro se produce en un contexto de mayor competencia entre los bancos por captar demanda de créditos hipotecarios, luego de varios años en los que este tipo de financiación tuvo una participación limitada dentro del sistema financiero argentino.

"Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado", indicó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

El ejecutivo destacó el impacto de volver a ofrecer plazos de hasta dos décadas, al considerar que permiten proyectar la compra de una vivienda con una cuota inicial más accesible.

Banco Macro también apuesta al financiamiento de desarrolladores

Por otro lado, la entidad también puso en marcha líneas de financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios, con estructuras de pago adaptadas al avance de cada proyecto.

El objetivo es acompañar a las empresas del sector durante las distintas etapas de una obra y facilitar el acceso a capital para nuevos desarrollos.

Desde el banco consideran que una mayor disponibilidad de financiamiento puede contribuir a ampliar la oferta de viviendas y darle impulso a la construcción.

De esta manera, Banco Macro busca actuar sobre los dos lados del mercado inmobiliario: por un lado, mediante créditos hipotecarios para quienes demandan viviendas y, por otro, con financiamiento para los desarrolladores que generan nueva oferta.