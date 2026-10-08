La IA agéntica puede volver más activos a los ahorristas y reducir el valor de los depósitos baratos que sostienen las ganancias bancarias

La IA también ofrece eficiencias bancarias, como los u$s800M de beneficio para Bank of America, pese a retos de confianza y legalidad.

Bancos como JPMorgan y BofA enfrentan un riesgo de u$s47.000M anuales por u$s1,6 billones en depósitos sin interés.

La IA agéntica amenaza la rentabilidad bancaria al guiar ahorristas a depósitos más lucrativos, como fondos monetarios.

La inteligencia artificial agéntica podría cambiar la relación entre ahorristas y bancos al detectar alternativas más rentables para el dinero depositado, aunque las entidades también encontrarían nuevas fuentes de eficiencia.

El avance de estos sistemas amenaza con reducir una fuente histórica de rentabilidad bancaria: los depósitos baratos de clientes que dejan su dinero inmóvil durante largos períodos sin buscar alternativas.

¿Cómo puede la IA ayudar a los ahorristas a ganar más por sus depósitos?

Asistentes de inteligencia artificial como Muse, de Meta, podrían analizar las cuentas de los usuarios y detectar cuándo existe una alternativa más rentable para los saldos excedentes que permanecen inactivos.

La propuesta podría limitarse a una alerta para advertir al ahorrista sobre una opción conveniente, aunque también podría avanzar hacia transferencias automáticas hacia fondos del mercado monetario con mayores rendimientos y disponibilidad.

La oportunidad surge porque existen billones de dólares considerados "dinero ocioso", cuyos propietarios mantienen efectivo disponible sin buscar activamente instrumentos capaces de generar una rentabilidad superior en el mercado financiero.

El contraste resulta significativo: mientras los fondos del mercado monetario pagan tasas cercanas al 3% anual, los depósitos de disponibilidad inmediata ofrecen rendimientos prácticamente nulos para quienes dejan allí sus ahorros.

¿Cuánto dinero podrían perder los bancos por la IA agéntica?

El impacto potencial resulta importante porque los bancos obtienen cerca de dos tercios de sus ingresos mediante la diferencia entre el costo de captar depósitos y el rendimiento obtenido al prestar esos recursos.

JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo concentran juntos u$s1,6 billones en depósitos que no generan intereses, equivalentes al 16% de sus pasivos totales combinados, según los datos analizados.

Si esas entidades debieran remunerar esos fondos con una tasa del 3% anual, afrontarían un costo aproximado de u$s47.000 millones cada año, erosionando casi la mitad de sus beneficios conjuntos y reduciendo fuertemente su rentabilidad.

Sin embargo, las ganancias bancarias no necesariamente desaparecerían, porque existen obstáculos financieros, operativos y de confianza que dificultan una migración masiva e inmediata de los depósitos hacia otras alternativas disponibles.

¿Qué impide que los clientes trasladen automáticamente su dinero?

La confianza constituye una de las primeras barreras, especialmente porque muchos hogares podrían resistirse a entregar el control financiero completo a empresas tecnológicas conocidas por "moverse con rapidez y romper cosas".

También aparece una pregunta legal decisiva: si un agente de IA envía dinero al instrumento equivocado o toma una decisión perjudicial, todavía no está claro quién asumiría la responsabilidad financiera ante el cliente.

Además, numerosos clientes mantienen saldos elevados por comodidad, para cubrir débitos automáticos o simplemente como fondo de emergencia, por lo que retirar esos recursos puede generar problemas en operaciones cotidianas.

Por eso, las llamadas "retiradas de depósitos agénticas" podrían avanzar de manera gradual, mientras bancos y usuarios establecen límites sobre cuánto dinero puede administrar automáticamente cada sistema sin comprometer necesidades inmediatas.

¿Cuánto vale para los bancos estadounidenses mantener depósitos baratos?

El valor económico de esos depósitos puede aproximarse observando las adquisiciones bancarias estadounidenses, donde las entidades calculan cuánto beneficio aporta conseguir fondos estables y baratos frente a financiarlos mediante el mercado abierto.

Ese cálculo recibe el nombre de "intangible asociado a depósitos" y suele representar entre 2% y 3% de los saldos correspondientes, según los análisis realizados por Mercer Capital.

Aplicada esa proporción a los u$s20 billones que suman los depósitos totales de los bancos estadounidenses, la estimación alcanza aproximadamente u$s500.000 millones de valor potencial para todo el sistema bancario estadounidense.

Esa cifra representa el capital que podría perder la banca si todos esos depósitos ofrecieran rendimientos similares a las tasas de mercado, equivalente a una décima parte del valor de los bancos estadounidenses cotizados, según S&P Capital IQ.

¿Cómo puede la IA beneficiar también a los bancos?

La presión sobre los depósitos tendría un contrapeso, porque la inteligencia artificial puede reducir costos operativos, mejorar la fijación de precios de los préstamos y disminuir errores humanos potencialmente caros.

Brian Moynihan, CEO de Bank of America, declaró el mes pasado que la entidad había invertido u$s400 millones en mejoras de IA y obtenido beneficios por u$s800 millones, lo que supone un retorno del 100%.

A medida que los agentes inteligentes se incorporen al sistema financiero, las ganancias derivadas de esa eficiencia podrían repartirse entre depositantes y accionistas, modificando el equilibrio tradicional del negocio bancario.

Más de la mitad de los inversores institucionales consultados por Truist a finales de septiembre señaló las subidas de tasas de la Reserva Federal como principal riesgo para las valuaciones bancarias.

Muy pocos identificaron a los bots inteligentes o a la IA agéntica como amenaza material de corto plazo, mientras Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, advierte que el sistema lleva más de una década sin crisis crediticia significativa.